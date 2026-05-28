강경필

- 지난 4년, 어떻게 보내셨나요?

- 전남광주 통합, 어떻게 생각하시나요?

- 이번 선거를 앞두고 준비하신 공약이 있다면요?

- 이번 지방선거를 앞두고 광주 북구 1선거구가 4인 선거구가 됐습니다.

문현철 전남광주통합특별시의원 후보.28일, 문현철 기본소득당 전남광주특별시의원 후보(광주 북구 제1선거구)를 인터뷰했다. 현재 기본소득당 광주시당 사무처장으로 활동하고 있는 문현철 후보는 만 28세이던 지난 2022년 제8회 지방선거에서 기본소득당 광주광역시장 후보로 출마해 선거를 완주했다. 역대 광주시장 후보 중 최연소 후보였다.당시 자신을 광주에서 8년간 인디 뮤지션으로 활동해 온 청년으로 소개했던 문현철 후보는 이번 지방선거에서 시범적으로 광역의원 4명을 선출하는 중대선거구로 선정된 광주 북구 제1선거구에서 두 번째 공직 선거를 치른다.아래는 기본소득당 문현철 전남광주특별시의원 후보와의 일문일답."선거가 끝난 후 약 1년 동안 정치인으로서의 삶을 이어가는 게 맞는지 고민했습니다. 지역에서 어떤 일을 하며 살아야 할지 고민하며 지냈습니다. 그러다가 전남 장성의 '고려시멘트' 문제 해결에 나서면서, 중앙정치가 주목하지 않는 지역에도 여전히 외면받고 있는 문제가 많음을 깨달았습니다. 다시 정당 활동을 열심히 하게 되었고, 이번에 전남광주 통합에 이어 중대선거구가 생기면서 선거에 나서게 됐습니다.고려시멘트는 지난 2019년 고속철도가 지나는 농경지 근처에 싱크홀이 발생한 문제로 국회 국정조사에서 문제가 된 바 있습니다. 이후 2025년에도 해결되지 않은 문제들이 있어서 중앙 정부와 국회 용혜인 의원실에 보낼 문서를 마련했고 피해 주민과의 간담회도 열었습니다.""광주 북구에서 선거를 치르다 보면 광주 인근 위성도시에 대한 이야기를 자주 듣습니다. 광주 북구와 인접한 전남 장성이나 담양은 광주 북구와 같은 생활권에 속합니다. 그렇지만 광주와 전남이라는 행정의 벽이 존재하기 때문에 이에 따른 교통 및 도시 간 역할 분담 측면에서의 비효율이 있습니다. 이번에 전남광주가 통합되면서 이러한 문제들을 개선할 수 있게 됐다고 생각하고 있습니다.다만 전남광주 통합은 급박하게 추진되고 이뤄진 측면이 있다고 생각합니다. 시의회가 제대로 작동할 수 있을지 걱정이고 숙의되지 못한 문제들에 대한 아쉬움은 있습니다.""광주특별시의원 1선거구에는 산업이랄 게 없습니다. 먹고 살 거리가 부족하고, 상당 부분 배드 타운으로 구성돼 있습니다. 구도심화돼 있는 임동, 신안동, 중흥동, 풍향동 대부분이 그렇습니다. 지역에서 강력 사건이 발생했는데도 CCTV가 없어서 수사가 원활히 이뤄지지 않고 있기도 합니다. 광주특별시의원 1선거구는 광주 북구갑 국회의원 선거구인데, 이곳은 과거 동광주 홈플러스가 있어 쇼핑의 중심지로 빛나던 시절을 보냈습니다. 그렇지만 최근에는 신혼부부들이 거주했던 아파트는 철거를 앞두고 있고 곳곳에 재개발 구역이 위치합니다. 지역의 연로한 분들은 낮은 집값을 이유로 이주해 오곤 합니다.지난 4년 동안 강기정 광주시장은 청년이 머무를 수 있는 기회도시를 만들겠다며 '내일이 빛나는 기회도시'를 내걸고 시정을 펼쳤습니다. 그러나 광주는 청년이 남을 수 있는 도시가 되지 못했습니다. 그렇기 때문에 지역을 위해 뭔가 하겠다는 공약도 물론 중요하지만 더 근본적으로는 현장의 목소리를 잘 반영할 수 있는 시의원이 되겠다고 말씀드리고 싶습니다.광주 청년의 한 사람으로서 일경험드림 사업을 겪었습니다. 일경험드림 사업은 광주시가 사업장과 매칭해서 청년에게 일정 기간 일경험을 제공한 사업입니다. 이 사업을 좀 더 보강해서 청년들의 첫 경력 보강제 같은 사업으로, 안정적인 지원이 이뤄질 수 있도록 힘쓰겠습니다. 최근 고립, 은둔 청년 문제가 심화되고 있고 북구는 1인 가구가 많은 지역입니다. 이곳에서부터 청년들에게 좋은 일경험을 제공하고 싶습니다.""덕분에 도전할 수 있게 됐다고 생각합니다. 그렇지만 막상 지역에서 시민들을 만나면 투표용지에 도장을 한 번 찍어야 하는지 네 번 찍어야 하는지 궁금해 하시는 경우도 있었습니다. 후보자가 8명이어서 현수막도 난리입니다. 유권자에게는 투표가 조금 어려워진 느낌마저 들 수 있을 것 같습니다. 그럼에도 좋은 일이라고 생각하고, 유권자들에게 더 열심히 다가가고 있습니다."