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울산 강동-농소 도로공사(4공구) 주출입로 차단 문제를 표현한 그림주민대책위
울산 북구 강동-농소 도로공사(4 공구)를 두고 인근 주민들이 "생존권을 침해한다"며 울산시장 후보자들을 대상으로 지난 21일 정책 질의서를 발송했다. 시장 후보들에게 "주출입로 차단 문제 해결에 대한 명확한 입장을 밝히라"고 요구한 것(관련 기사 : "강동-농소 도로공사가 생존권 침해" 주민들, 울산시장 후보에 공개 질의
).
'강동-농소 도로공사(4공구) 직접피해주민대책위원회'는 28일 성명을 내고 "울산시장 후보 공개질의에 진보당 김종훈 후보만 답변하고 나머지 민주당 김상욱, 국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 후보는 답변을 거부했다'고 밝혔다.
주민대책위는 "비록 직접 피해 주민은 3세대에 불과하지만, 생존권이 걸린 문제라면 행정과 정치가 외면해서는 안 된다"며 "시민들은 70대 고령자들의 1인 시위를 보며 걱정과 응원을 보내고 있는데 정작 울산시장이 되겠다는 후보들은 침묵으로 일관했다"고 비판했다.
이어 "선거 때만 시민을 위한다고 말하면서 실제 절박한 민원에는 답하지 않는 태도는 결국 시민을 표로만 바라보는 정치의 민낯을 보여준 것"이라며 "답변을 거부한 후보들의 무책임한 태도에 깊은 실망과 분노를 느낀다"고 밝혔다.
또한 "이번 사안을 계기로 주민 생존권 문제를 계속 공론화하고, 후보들의 대응 여부와 정책 입장을 시민들에게 지속적으로 공개하겠다"고 덧붙였다.
대책위에 따르면 현재 강동-농소 도로공사는 기존 주민들의 유일한 주출입로를 차단하고 편도 350미터, 왕복 700미터 우회도로를 이용하도록 설계되어 있다.
피해 주민들은 음식점 차량 접근 불가에 따른 영업 중단 위기, 농가주택 접근성 상실, 축사농가 운영 불능 우려, 주변 농민들의 농기계 이동 불편 등을 겪으면서 "단순 불편이 아닌 생존권과 재산권 박탈 문제"라고 주장하고 있다.
특히 직접 피해 주민 대부분이 70대 이상 고령자들로, 응급차량 접근과 일상 생활 유지 자체가 어려워질 수 있다는 우려도 제기되고 있다.
주민대책위는 "공사를 반대하는 것이 아니라, 산하교차로 구간에 회전교차로(라운드어바웃)를 설치해 기존 출입로를 유지하는 대안을 제시해 왔다"며 "회전교차로 방식은 주민 피해를 줄이면서도 기존 우회도로 방식보다 예산을 대폭 절감할 수 있는 현실적 대안"이라고 설명했다.
한편 주민대책위는 울산시장 후보들에게 공개질의서를 통해 ① 본 사안을 생존권 침해 문제로 인식하는지 ② 제3자 기술검증을 통한 설계 재검토에 동의하는지 ③ 당선 시 설계 변경 추진 및 정책공약 반영 의향이 있는지 등 3가지 핵심 질의를 전달했다.
주민대책위는 5월 21일부터 각 후보 선거사무소를 직접 방문해 정책 담당자 및 실무자들에게 민원 내용을 설명하고, 5월 27일까지 답변서를 이메일 또는 사진 파일로 회신해 줄 것을 공식 요청했다.
대책위는 "답변 마감일까지 제3자 기술검증 문제 발견시 설계 재검토 동의, 울산 시장 당선 시 이행에 대한 정책공약화 약속에 공식 답변서를 보내온 후보는 진보당 김종훈 후보뿐이었다"고 밝혔다.
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