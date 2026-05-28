제보자

서울시 선관위가 27일, 신고인에게 보낸 공식 답변서.정 후보 쪽 개표참관인은 신고서에서 "4월 28일 한만중 후보가 서울경찰청 앞에서 기자회견을 했다. 한 후보 측이 주장한 '밀실 개표', '후보자와 대리인을 내보낸 상태에서의 집계', '정근식 후보와 이해관계자들끼리 투표 결과 집계'라는 주장은 사실과 다르다"라면서 "정근식 후보를 '선거 조작', '밀실 개표', '명단 사전 입수'와 연결해 공개적으로 주장한 것은 반복적이고 중대한 허위 사실 공표 또는 후보자 비방 행위일 수 있다"라고 주장한 바 있다.정 후보 쪽에 따르면 이런 신고를 받은 선관위는 지난 5월 8일과 11일, 각각 신고인과 추진위 관계자를 조사한 뒤 5월 중순에는 한만중 후보 쪽도 조사했다고 한다.이번에 선관위가 처분한 '고발'은 선거 관련 최고 단계의 조치다. 선관위가 위반 정도를 심각하게 봤다는 뜻이다. 실제로 선관위는 답변서에서 "위반행위자"와 "공직선거법 위반행위에 대한 고발"이라고 직설적인 표현을 쓰기도 했다.이와 관련, 선관위 관계자는 <오마이뉴스>에 "이 건에 대해서는 어떤 것도 말할 수 없다"라고 말했다.한만중 후보 관계자는 <오마이뉴스>에 "신고자의 주장은 사실관계를 파악하지도 않았거나 사실관계를 왜곡하여 의혹을 덮으려는 수작"이라면서 "추진위 개표 과정에서 통상적 전자투표 개표 방식과 완전히 다른 밀실 개표 집계가 진행됐다. 개표를 문 걸어 잠가놓고 진행했던 두 명의 추진위 선관위원과 투개표 관리업체는 추진위와 이해 상충 위반 등 의혹이 이는 것은 지극히 당연한 일"이라고 설명했다. 그러면서 "경선 후 이의 신청을 접수했음에도 추진위가 경선관리 서버를 삭제한 행위는 지판 받아 마땅한 일"이라고도 했다.이어 이 관계자는 "이렇게 심각한 의혹이 이미 제기되어 왔음에도 추진위와 정근식 후보 측은 도리어 한만중 후보 측을 '허위 사실 공표'로 덮어씌우려는 행위를 했다. 이에 대해 수치심부터 느껴야 할 것"이라면서 "지금이라도 제기된 의혹에 대한 깨끗한 해명에 나서길 촉구한다"라고 했다.