이건주

용봉산 앞 한 식당 앞에서 먹이 주기만을 기다리고 있는 길고양이홍성지역 시민사회단체들이 제9회 지방선거 후보자들을 상대로 동물복지 정책 질의를 진행한 결과, 일부 후보들은 직접 만나 정책 논의를 이어간 반면 상당수 후보들은 끝내 답변조차 내놓지 않았다.시민단체는 "선거 때만 듣는 척하는 정치가 아니라 실제 행정과 정책으로 이어지는 변화가 필요하다"고 강조했다.'홍성길고양이보호협회'와 '소외된 개들을 위한 홍성시민연대'는 28일, "지난 14일부터 21일까지 홍성지역 지방선거 후보자들을 직접 찾아가거나 질의서를 전달하며 동물정책 관련 입장을 물었다"고 밝혔다.이번 질의는 단순한 동물보호 차원을 넘어 지역사회 행정의 책임성과 생명권 인식 수준을 묻는 성격이 짙었다.질의 내용에는 △홍성 동물복지 조례 개정 △민·관 합동 의결기구 설치 △시골마당개 사육환경 개선 △개식용 종식 관련 행정 대책 △노인일자리 연계 공공급식소 운영 △용봉산 고양이 보호 △재난 시 반려동물 동반대피소 지정 △채식문화 및 생명권 교육 △민간보호소 지원 등 지역사회에서 오랫동안 제기돼 온 현안들이 포함됐다.더불어민주당 손세희 후보와 국민의힘 박정주 후보 등 군수 후보들은 시민단체와 별도 간담회까지 마련하며 관련 정책 설명을 듣고 긍정적인 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 시민단체 측은 두 후보 모두 정책 필요성에 공감하며 지속적인 관심과 행정 추진 의지를 보였다고 설명했다.군의원 후보들 가운데서는 최선경, 문병오, 신동규 후보가 직접 면담에 응했고, 조용한 후보는 서면 답변을 보냈다. 반면 상당수 후보들은 선거사무소 방문과 이메일 전달에도 별다른 답변을 하지 않은 것으로 나타났다.2015년 설립 이후 꾸준히 정책 질의 활동을 이어온 홍성길고양이보호협회 임소영 회장은 "선거 전 약속이 당선 이후 실제 정책과 행정으로 이어지지 않아 늘 아쉬움이 컸다"며 "이번에는 선거 이후에도 당선자들에게 지속적으로 의견을 제시하고 정책 이행 여부를 모니터링하겠다"고 밝혔다.2025년부터 활동을 시작한 소외된 개들을 위한 홍성시민연대 이문정 대표도 "동물정책에 관심조차 보이지 않는 후보들이 있는 반면 바쁜 선거운동 중에도 기꺼이 시간을 내준 후보들도 있었다"며 "특히 시골마당개 처우 개선 문제를 지역사회 의제로 계속 끌고 가겠다"고 말했다.지역 시민사회 안에서는 이번 질의 결과가 단순한 동물정책을 넘어 '정치의 태도'를 보여준 사례라는 목소리도 나온다. 예산과 개발 공약은 넘쳐나지만, 정작 말 못하는 생명과 소규모 시민단체의 요구에 귀를 기울이는 정치인은 많지 않다는 것이다.결국 이번 질의는 '동물복지'라는 작은 의제가 선거판에서 얼마나 진지하게 다뤄지고 있는지, 그리고 정치인들이 힘없는 시민들의 정책 제안을 어떤 자세로 받아들이는지를 드러낸 또 하나의 지역 정치 보고서가 되고 있다.