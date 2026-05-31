신상호

경기도 기초자치단체장 선거에 나선 후보들의 5대 공약에서 나타난 서울 교통망 확충 공약의 단어 분포도. 거의 모든 경기도 기초자치단체장들이 '서울 교통망 확충'을 공약했다.서울로 가는 교통 공약이 가장 많이 언급된 지역은 '하남시'였다. 하남시장 선거에 나선 강병덕 더불어민주당 후보는 '최우선 사업'으로 미사-위례선 도시철도 신설, 지하철 3·5·9호선 환승에 따른 서울 진출입의 편리성 증진 등을 1순위로 공약했고, 이현재 국민의힘 후보 역시 위례신사선 하남 연장 추진, 9호선 강일~미사 선개통 등을 제1공약으로 내세웠다. 한때 서울 편입 논란의 중심이었던 김포시의 경우, 시장 선거에 나선 이기형 더불어민주당 후보과 김병수 국민의힘 후보 모두 지하철 5호선 연장과 GTX노선 연결을 주요 교통 공약으로 내세우고 있다.지금까지 역대 경기도지사와 경기도 기초자치단체장들도 서울 교통망 확충을 강조해왔고, 이런 공약들은 차근차근 이행돼 왔다. 2020년 이후 교통망 확충 흐름을 보면 GTX를 비롯, 지하철 5호선 연장(하남검단산~서울 상일동), 지하철 4호선 연장(남양주 진접-당고개), 지하철 8호선 연장(남양주 별내-암사)이 이뤄졌다. 아울러 서울문산고속도로, 수도권제2순환선. 서부간선지하도로 등이 개통되면서 경기도에서의 서울 접근 경로가 다양해졌다.이번 지방선거 후보들도 잇따라 서울로 향하는 교통망 확충을 강조하는 만큼, 서울 중심의 방사형 교통망 구조는 더욱 강화될 것으로 보인다. 이같은 정책 방향은 경기도민들의 서울 접근성을 개선한다는 이점을 갖고 있다. 하지만 그에 따른 부작용으로 예상되는 서울 집값 상승과 수도권 집중 심화 현상도 짚고 넘어가야 할 문제다.실제로 이같은 교통망은 '서울 몸값'을 높여주는 결과로 귀결된다. 국토연구원의 '수도권 GTX-A 개통에 따른 영향 분석'(2025년) 보고서를 보면 GTX 개통 전후 3년간 수서역 반경 1000m 이내 아파트 가격은 11.9% 상승한 것으로 조사됐다. GTX 주요 거점인 서울 삼성역과 서울역 등도 GTX가 본격 개통될 경우 아파트 가격이 급등할 것이란 전망이 우세하다. 수도권 광역 철도망 확충에 따른 서울 내 접근성 연구를 한 논문(수도권 광역철도망 확충에 따른 서울 대도시권 접근도 변화)을 보면 수도권 광역 철도망이 깔리면서, 서울 대도시권 지역 전반의 접근성이 크게 강화된 것으로 나타났다. GTX의 최종 수혜지가 경기도가 아니라 '서울'이라는 말이 나오는 까닭이기도 하다.서울을 중심으로 한 교통망 확충은 서울 및 수도권 집중 심화로 이어질 가능성도 꾸준히 지적되고 있다. 지방에 거주하는 사람들이 생활 및 업무 편의 시설이 다 갖춰진 서울과 수도권으로 몰리게 될 것이란 주장이다. 이로 인해 일자리가 부족해 자족 기능이 없는 경기도 시군들의 경우 베드타운 정도의 기능에 머물 수밖에 없다는 우려도 나온다.고준호 한양대 교수는 "사람들이 서울로 향하는 이유가 일자리와 문화 시설 향유 등의 기회가 많기 때문인데 경기도에서 서울로 교통망이 확충된다면 장기적으로 볼 때, 경기도의 베드타운 성격을 강화시킬 우려가 있다"면서 "서울 접근성 개선도 물론 필요한 부분이긴 하지만 경기도 내에서 정주 여건 강화를 위한 고민도 필요하다"고 말했다.그는 이어 "사실 경기도 선거에 나오는 후보들이, 해당 도시 자체의 경쟁력이 서울과의 연결성을 강화하는데서 나온다고 판단한 부분이 큰 것 같다"면서 "장기적인 경기도 지역의 발전과 정주 여건 개선을 위한 사회적 합의가 필요한 부분"이라고 덧붙였다.