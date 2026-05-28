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26.05.28 12:37최종 업데이트 26.05.28 12:37
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전문학 민주당 대전 서구청장 후보.전문학

전문학 더불어민주당 대전 서구청장 후보 선거대책위원회가 송전선로 관련 정책질의를 묵살했다는 일부 보도와 관련해 "사실과 다르다"며 유감을 표명했다.

전 후보 선대위는 28일 보도자료를 내고 "전문학 후보가 송전선로 관련 정책질의를 묵살했다는 일부 언론 보도는 사실과 다르다"며 "대전환경운동연합이 소통 과정의 오류로 전 후보 측 선거운동원 운송요원에게 연락한 내용을 마치 전 후보의 공식 입장인 것처럼 발표했고, 이것이 왜곡 보도로 이어진 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

앞서 대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 지난 27일 유성구청 앞에서 기자회견을 열고 송전선로 경과지역인 서구·유성구청장 후보 5명을 대상으로 정책질의를 진행한 결과, 정용래 더불어민주당 유성구청장 후보와 서철모 국민의힘 서구청장 후보만 답변했다고 밝혔다.

당시 대책위는 전문학 후보에 대해 "선거운동으로 바쁘니 질의서 자체를 보내지 말라며 수신을 거부했다"고 주장한 바 있다.

이에 대해 전문학 후보 선대위는 "선대위 조사 결과, 대전환경운동연합은 전 후보 측 연락처를 찾기 위해 선거관리위원회에 연락했고, 선관위는 전 후보 선거사무소 서구갑 선거연락소장에게 연락했다"며 "해당 선거연락소장은 선거운동원 수송 및 유세를 지원하는 실무자로, 정책 및 대외협력 업무와는 무관하다"고 설명했다.

이어 "대전환경운동연합 측이 전화로 송전선로 질의서를 보내겠다고 하자 해당 연락소장이 '나는 바쁜데 그런 것을 왜 나에게 보내느냐'는 취지로 답변하고 통화를 마쳤다"며 "그럼에도 이 같은 사실이 잘못 알려져 일부 언론에서 마치 전 후보가 묵살한 것처럼 보도되는 사태가 발생했다"고 주장했다.

선대위는 또 "언론 보도 이후 선거사무소 상황실장이 이경호 대전환경운동연합 사무처장과 통화 및 문자로 소통한 결과, 소통 과정에서 혼선이 있었음을 상호 확인했다"며 "전 후보나 선거사무소에 환경운동연합의 연락이 닿지 않았고, 공식 입장도 없었다"고 밝혔다.

"수도권 전력 공급에 서구민 희생 용납 못 해"

전문학 더불어민주당 대전 서구청장 후보가 지난 3월 송전선로 서구지역 마을 통과 반대입장를 밝힌 페이스북 게시물.전문학

전문학 후보 측은 전 후보가 송전선로 문제에 대해 초기부터 반대 입장을 밝혀왔다고 강조했다.

선대위는 "전 후보는 송전선로 사태 초기부터 이를 예의주시하며 마을을 지나는 선로에 대한 반대 입장을 일관되게 밝혀왔다"며 "지난 3월 3일 자신의 페이스북에도 '도심 통과 송전선로 건설은 주민 밀집지역을 피해 추진돼야 한다', '수도권 전력 공급사업에 서구민의 희생은 용납할 수 없다'고 적시한 바 있다"고 밝혔다.

또한 "전 후보는 인터뷰와 간담회에서도 송전선로 마을 통과 반대 입장을 명확히 하고 구체적 대응 방안도 마련해 왔다"고 설명했다.

전 후보는 "송전선로 사태 대응의 최우선 과제는 노선 재설정"이라며 "한국전력과 관계부처를 상대로 주거 밀집지역을 피하는 방향으로 노선 변경을 적극 요구하겠다"고 밝혔다.

아울러 "노선 변경이 어려울 경우 주거지역 통과 구간 지중화를 강력히 추진하고, 전자파 차단시설 설치와 주민 건강 모니터링 체계 구축 등 실질적 보호 대책도 함께 마련해야 한다"며 "주민 편에서 해결책을 마련하겠다"고 강조했다.

선대위는 "전 후보를 비롯한 선거사무소 실무진 다수는 지역 환경운동과 시민사회 활동에 꾸준히 참여하며 대전환경운동연합, 녹색연합, 생명의숲 등과 협력해 온 사람들"이라며 "연락처를 알지 못했다는 이유로 정책과 무관한 현장 실무자에게 연락한 뒤, 선거사무소의 공식 입장을 확인하지 않은 채 발표한 것은 매우 유감스럽다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 지역 환경단체 및 주민들과 열린 자세로 소통하며 주민 건강과 안전을 최우선에 두고 송전선로 문제를 비롯한 지역 환경문제 해결에 사명감으로 임하겠다"고 덧붙였다.
#전문학 #대전서구청장 #더불어민주당 #송전선로 #정책질의

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