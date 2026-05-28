민주당대전시당

국민의힘 박희조 대전 동구청장 후보의 선거공보물 수정 논란과 관련, 더불어민주당 대전시당 선거대책위원회 법률지원단은 28일 오전 대전 동부경찰서에 고발장을 제출했다.법률지원단은 수정 작업에 참여한 인력에 대한 금품 또는 음식물 제공 여부도 수사해야 한다고 밝혔다. 이들은 "참여 인력이 선거구민인 경우 간식, 음식물, 교통비, 수당 등이 제공됐다면 공직선거법상 기부행위 또는 금품 제공 문제가 발생할 수 있다"며 "반대로 아무런 대가 없이 인력을 동원했다면 정치자금법상 기부행위에 해당할 여지도 있다"고 주장했다.민주당 법률지원단은 "이번 사안은 단순한 공보물 정정 문제가 아니라 후보자의 핵심 정보가 누락·축소된 공보물이 실제 인쇄·접수·보관됐고, 이를 바로잡는 과정에서 대규모 인력 동원, 행정기관 장소 사용, 공무원 관여 가능성, 금품 또는 무상노무 제공 의혹이 함께 제기되는 중대한 선거범죄·정치자금법 위반 의심 사안"이라고 밝혔다.이어 "수사기관과 선거관리위원회는 CCTV, 통화기록, 출입기록, 현장 보고자료, 인력 동원 경위, 비용 지급 내역 등을 신속히 확보해 증거가 훼손되거나 소실되지 않도록 해야 한다"며 "선거의 공정성과 유권자의 알 권리를 침해한 의혹에 대해 엄정하고 신속한 수사와 조사가 필요하다"고 강조했다.한편 박희조 후보 측은 앞서 제기된 공보물 수정 논란에 대해 "공보물 제작 실무자의 단순 실수일 뿐, 전과를 숨기려는 의도는 전혀 없었다"고 해명한 바 있다.박 후보 측은 "해당 전과는 지난 선거에서도 모두 공개했고, 이번 후보자 등록 과정에서도 공개한 사안이어서 숨길 이유가 없다"며 "배우자 재산상황 오류도 국토부 실거래가 기준 자료를 옮기는 과정에서 '0'을 하나 빠뜨리면서 생긴 실수"라고 밝혔다.또한 수정 작업에 대해서는 "선관위의 지도와 검토를 받아 진행했으며, 공무원들이 스티커 부착을 도운 것이 아니라 오히려 수정 과정을 감시한 것"이라며 "공보물 마감을 앞두고 오류가 발견된 점은 구민들께 죄송하지만 법적으로 문제 될 것은 없다"고 설명했다.