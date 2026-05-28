유성호

- 서소문 사고 관련, 결국 책임 문제를 따질 수밖에 없다. 후보가 보기에 사고 원인이나 책임은 누구에게 있다고 보나.

- 서소문 사고 관련 정 후보가 어제(27일) 긴급 안전간담회도 비공개로 했고 오늘은 안전 대책을 냈다. '낡아가는 서울 인프라'를 짚었는데 이걸 25개 자치구에 어떻게 확대할지 구체적 방안이 있나.

- 서소문 사고 관련, 정 후보 지지자 단톡방에서 '선거에 호재'라는 표현이 나온 데 대해 국민의힘이 공세를 펼치고 있다. 이에 대한 입장은.

- 이번 선거를 '시민 생명안전을 첫번째로 세우는 선거'라 규정했다. 지난 오세훈 시정은 그렇지 못했다는 취지로 들리는데, 지난 5년을 생명 안전 기준으로 평가한다면.

- 오늘 발표 중 새로운 안전 대책이 뭔지, 구체적으로 안전 예산을 어떤 부분에서 늘릴지 말해 달라.

- 후보 말처럼 안전을 강조하다 보면 삼성역 등 진행 중인 GTX 공사가 지연될 수 있다는 우려도 나온다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 오전 서울 중구 선거사무소에서 기자간담회를 열어 안전사고 문제에 대해 "시장 직속 생명안전위원회를 서울 안전 행정의 컨트롤타워로 세우겠다"라며 "시장이 직접 위험을 챙기고 보고, 점검, 현장 조치가 끝까지 이뤄지게 하겠다"라고 말했다."여러 전문가 분석도 나오고 평가도 있지만, 아직 공식적인 조사 결과는 나오지 않았다. 지금 (사고 원인 등을) 조사 중이기 때문에 발표를 보고 판단해도 늦지 않다고 본다. 지금은 빠른 조사와 사고 복구, 수습이 필요하다. 그 다음에 원인과 함께 재발 방지 노력이 이뤄져야 한다.""저는 이번 사고 전 선거운동 시작했을 때부터, 각종 인터뷰와 토론회 등에서 '시장으로 취임하면 첫 번째 할 의사결정이 뭐냐, 첫 번째 결재가 뭔가'란 질문에 일관적으로 '서울시내 안전 점검'이라고 답변했다. 서울시 내 모든 공사장 위험 시설물, 또 지하 구조 안전 점검을 대대적으로 진행하는 것을 첫 번째 의사결정이자 그 결재로 하겠다고 말한 바 있다. 현재 진행 중인 공사장은 과연 매뉴얼대로 안전하게 되고 있고 현장 책임자들은 그런 마인드를 갖고 있는지 전반을 점검하려 한다. 자치구는 자치구대로 역할 관할이 있으니 나눠서 진행한 뒤, 안전 점검 이후 이행 대책들이 나오면 그에 따라 보완하겠다.""단톡방 문제는 일단 먼저 있을 수 없는 발언이 있었다고 본다. 이것은 내부나 캠프와는 무관한 것이지만, 그럼에도 누구든 사고에 대해 그렇게 표현하는 건 있을 수 없는 일이라 생각한다. 아울러 저는 이런 가슴 아픈 사고, 희생자가 발생한 사고를 정쟁화하면 안 된다고 사고 발생 즉시 모든 캠프에 분명히 말씀드렸고, 이를 선거에 활용하지 마라는 지침을 내리기도 했다. 이 사안을 정쟁으로 삼는 것은 정말 희생자들과 유족의 슬픔을 두 배로 만들고, 안전을 바라고 조속한 수습을 바라는 많은 시민들 기대에 어긋나는 일이다.""사실 그간 많은 안전사고가 나지 않았나. 이태원 참사 뒤 많은 대책이 나왔음에도 여전히 많은 안전사고들이 계속 되고 있다. 근본적으로 뭔가 뀌어야 된다고 본다. 핵심적으론 공직사회 의사결정 정점에 있는 시장이 어떤 것을 중요시하게 생각하느냐에 따라서 그 조직은 바뀐다. 시장이 안전을 제1의 원칙으로 했을 경우는 직원들의 생각이 달라지고, 또 그와 관계되는 유관 기관들 또 협력업체들이 달라지는 거다. 의사결정 구조 정점에 있는 시장이 어떤 생각을 갖고 있느냐가 결국 그 조직이 어떻게 움직이느냐를 그대로 보여준다고 말씀드린다.""시장 직속의 '서울시민 생명안전위원회'를 만들어서 시장이 위원장이 돼 안전과 생명에 관해 직접 챙기겠다는 거다. 전반적인 공직사회 분위기가 생명과 안전을 중요시하게 될 것이다. 또한 안전 예산은, 보통 예방에 들어가는 예산은 사후 복구에 들어가는 예산의 7배 효과가 있다고 한다. 지금 서울시 행정은 사후에 어떻게 조치할 것인가에 집중이 돼 있는데, 그런 분들은 과감하게 예방 위주로 바꿔야 한다. 그래서 서울시 재난관리기금을 지금 예방에 10% 정도 쓰고 있는데 이걸 30% 정도로 확대해서 진행하겠다는 게 제 계획이다""삼성역 철근 누락 사고 관련해선, 처음부터 저는 안전대책 수립 뒤 부실시공을 보완하고 나서 그 다음 공사가 진행돼야 한다고 했고 그렇게 갈 것이다. 상대 측은 공사가 늦어지면 안 된다는 식으로 저를 공격했지만, 저는 다시 한 번 말씀드린다. 시민의 생명과 안전만큼 중요한 것은 없다. 공인된 검증기관에서 충분히 (공사가 가능하다고) 인정했을 때 작업이 진행돼야 한다."