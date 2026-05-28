임병구 선거사무소

'강원 강삼영, 경기 안민석, 경남 송영기, 경북 이용기, 대구 임성무, 대전 성광진, 서울 정근식, 세종 임전수, 울산 조용식, 인천 임병구, 전남광주 장관호, 전북 천호성, 제주 고의숙, 충남 이병도, 충북 김성근.'

대학무상화·평준화국민운동본부가 지난 12일 발표한 ‘2026 민주진보교육감 교육대전환 공동공약 참여’ 후보 15명.이 후보들은 공동공약 발표문에서 "무상교육, 혁신학교, 인권조례로 시작된 교육혁신은 이제 한 단계 더 도약해야 한다. 그동안의 성과를 바탕으로 교육복지와 민주주의를 더욱 강화해야 할 때"라면서 "입시 경쟁으로 왜곡된 교육을 바로 세우고, 대학까지 무상교육을 확대하고 대학서열 해소로 지방대학의 균형발전을 이루겠다"라고 다짐했다. "민주진보 교육감들이 함께 힘을 모아, 모든 학생이 행복한 교육을 실현할 것"이라고도 약속했다.한편, 보수 성향의 전국학부모단체연합도 지난 26일 '대한민국 교육정상화와 학부모 목소리가 반영되는 교육을 위한 지지 후보' 12명을 발표했다. 이 단체는 "공교육 정상화, 교육의 정치·이념 편향 해소, 학생 보호와 학습권 보장, 학부모 참여 확대를 주요 기준으로 전국 교육감 후보 지지 입장을 마련했다"라고 설명했다. 해당 후보의 지역과 이름은 다음과 같다.