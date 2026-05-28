전국 시도교육감 선거 사전투표 시작 하루를 앞둔 28일, 교육단체들이 추천한 민주진보 후보와 보수 후보가 누구인지 관심이 쏠린다. 교육감 선거는 정당 참여가 어려워 후보자들의 성향을 판단하기 어렵기 때문에 더 그렇다. '교육대전환 공동공약 참여' 15명의 민주진보 후보 이름은? <오마이뉴스>가 확인해 보니 진보와 보수 성향의 전국적인 교육단체들이 각각 후보들을 추천한 것으로 나타났다. 진보 성향 30여 개 단체가 모인 대학무상화·평준화국민운동본부는 지난 12일 기자회견을 열고 '2026 민주진보교육감 교육대전환 공동공약 참여' 후보 15명을 발표했다. 해당 후보의 지역과 이름은 다음과 같다. (관련 기사: 진보교육감 후보 15명 "학생인권 보호, 교원 정치기본권 보장" 공약 발표 https://omn.kr/2i5q4) ▲대학무상화·평준화국민운동본부가 지난 12일 발표한 ‘2026 민주진보교육감 교육대전환 공동공약 참여’ 후보 15명.임병구 선거사무소 '강원 강삼영, 경기 안민석, 경남 송영기, 경북 이용기, 대구 임성무, 대전 성광진, 서울 정근식, 세종 임전수, 울산 조용식, 인천 임병구, 전남광주 장관호, 전북 천호성, 제주 고의숙, 충남 이병도, 충북 김성근.' 이 후보들은 공동공약 발표문에서 "무상교육, 혁신학교, 인권조례로 시작된 교육혁신은 이제 한 단계 더 도약해야 한다. 그동안의 성과를 바탕으로 교육복지와 민주주의를 더욱 강화해야 할 때"라면서 "입시 경쟁으로 왜곡된 교육을 바로 세우고, 대학까지 무상교육을 확대하고 대학서열 해소로 지방대학의 균형발전을 이루겠다"라고 다짐했다. "민주진보 교육감들이 함께 힘을 모아, 모든 학생이 행복한 교육을 실현할 것"이라고도 약속했다. 전국학부모단체연합이 지지한 '중도보수' 후보 12명 이름은? 한편, 보수 성향의 전국학부모단체연합도 지난 26일 '대한민국 교육정상화와 학부모 목소리가 반영되는 교육을 위한 지지 후보' 12명을 발표했다. 이 단체는 "공교육 정상화, 교육의 정치·이념 편향 해소, 학생 보호와 학습권 보장, 학부모 참여 확대를 주요 기준으로 전국 교육감 후보 지지 입장을 마련했다"라고 설명했다. 해당 후보의 지역과 이름은 다음과 같다. ▲전국학부모단체연합이 지난 26일 발표한 ‘대한민국 교육정상화와 학부모 목소리가 반영되는 교육을 위한 지지 후보’ 12명.전국학부모단체연합 '서울 조전혁, 경기 임태희, 부산 정승윤, 강원 신경호, 세종 강미애, 대전 오석진, 충북 윤건영, 충남 이명수, 대구 강은희, 울산 김주홍, 경북 김상동, 경남 권순기.' 전국학부모연합은 "이번 지지 발표는 대한민국 교육의 방향을 바로 세우고 미래세대를 책임 있게 세우기 위한 학부모들의 뜻을 모은 공적 선언"이라면서 "우리는 교육 정상화를 바라는 학부모와 시민들의 뜻을 모아 중도보수 세력이 책임 있게 결집해야 할 때라고 판단한다"라고 밝혔다. #교육감선거 #민주진보후보 #보수후보 구독하기 6.3 지방선거 이전글 한덕수 징역 23년 선고 날 "판사가 등신"이라던 판사 출신 후보 다음글 어기구, 장동혁 고향에서 "내란 반성 없는 국힘 심판해야" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 윤근혁 (bulgom) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2047 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 한덕수 징역 23년 선고 날 "판사가 등신"이라던 판사 출신 후보 어기구, 장동혁 고향에서 "내란 반성 없는 국힘 심판해야" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크