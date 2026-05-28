남소연

두 번째 윤석열 대통령 탄핵소추안이 지난 2024년 12월 14일 오후 국회 본회의에 상정되고 있다. 첫 번째 탄핵안은 국민의힘 의원들의 집단 불참으로 인한 의결 정족수 미달로 폐기됐다.두 번째는 내란과 윤석열을 비호하거나 옹호한 후보들이다. 이정현 전남광주통합특별시장후보, 이철우 경상북도지사 후보, 김영환 충청북도지사 후보, 박민식 부산 북갑 후보, 김석훈 경기 안산갑 후보, 이용 하남시갑 후보, 윤용근 충남 공주·부여·청양 후보 등 14명의 후보가 여기에 해당한다. 이들은 비상계엄을 옹호하고 내란우두머리 윤석열의 탄핵과 수사를 반대하는 공개적 발언을 하거나 집회에도 다수 참여했다.국민의힘 공천관리위원장이었던 이정현 전남광주통합특별시장 후보는 고성국tv에 출연해 윤석열은 물론, 탄핵반대집회에 나선 윤어게인 지지자들을 "의병", "이순신"에 빗대 추켜세웠다. 이철우 경북도지사 후보는 기자회견과 개인 SNS 등을 통해 비상계엄을 "대통령 권한이자 과감한 통치행위"라고 옹호했으며 4월9일에는 대선출마를 선언하며 윤석열 관저에도 방문했다.판사 출신으로 윤석열정부 방송통신위 부위원장이었던 김태규 울산남갑 후보는 윤석열 내란우두머리 혐의 1심 유죄판결에 대해 "사법적으로 아무런 가치도 가지지 못하는 정치판결"이라며 폄하했다. 김영환 충북지사 후보는 국민의힘 시도지사협의회 의장으로, 윤석열 체포에 반대하며 탄핵절차에 하자가 있어 재의결해야 한다는 주장 등을 담은 국민의힘 시도지사협의회 공동 성명을 발표했다.