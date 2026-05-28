한기홍

- 5월 17일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 이번 6·3 지방선거에서 양주시의원에 출마를 결심한 동기와 배경은 무엇인가.

- 개소식에서 양당을 견제하는 역할, 시의회 내에서 강력한 캐스팅보트를 행사하겠다고 강조했다. 어떤 차별화된 역할을 보여줄 것인가.

- 이번에 출마한 양주시 다 선거구(회천1동·옥정1·2동)는 3석을 두고 5명이 경쟁하는 치열한 5파전 구도다. 거대 양당 후보들 사이에서 한 후보만의 경쟁력과 필승 전략이 있다면?

5월 17일 양주시 옥정동 선거사무실 개소식에서 시민과 지지자를 향해 자신의 공약과 정치 비전을 밝히고 있는 한현호 후보.한때 '보수의 아성'으로 불리던 경기도 양주시에서 최초의 혁신계열 시의원이 탄생할 수 있을까? 도전의 주인공은 한현호(49) 진보당 후보다. 2018년 첫 도전에서 고배를 들었지만, 지난 8년간 그의 정치 역량이 매우 단단해졌다는 지역 평가도 나온다. 선거일을 1주일 앞둔 5월 27일 한 후보를 만나 시의원 도전의 비전과 선거전략의 핵심을 물었다."양주는 오랜 기간 접경지역의 여러 규제에 막혀 성장이 정체되어 있었다. 과거 상황은 옥정과 회천 등 신도시의 형성과 개발로 확장되고 있는 양주시의 현실과 조화를 이루지 못한다. 시민의 삶을 개선하기 위해 양주에서 활동을 지속한 지 벌써 20년 째다. '정치가 밥 먹여주느냐'는 질문에 당연히 '그렇다'고 말할 수 있는, 또 실천할 수 있는 정치인이 되고 싶다. 그렇게 하기 위해 출마했다. 시민의 에너지를 하나로 모아 살기 좋은 양주를 만드는 데 온 힘을 다하겠다.""양주시민은 매우 선진적인 정치의식을 갖고 있다. 그러나 양주시의 정치적 구조와 현실은 시민의 민주의식에 부응하지 못하고 있다. 2022년 구성된 양주시의회는 의장 자리를 두고 민주, 국힘 양당의 권력다툼으로 무려 157일간이나 원 구성을 하지 못하고 장기 파행하는 사태를 연출했다. 의장 자리가 시민의 삶보다 더 중요하다는 것인가. 정말 부끄러운 일이다. 시민과 따로 노는 시의회는 더 이상 존재 가치가 없다. 이제는 시민의 목소리가 굴절 없이 의회로 전달될 수 있는 통로가 필요하다. 진보당 후보인 한현호가 그 역할을 가장 유능하게 할 수 있다고 확신한다.""저의 경쟁력은 오랜 기간 시민사회운동을 통해 다져온 활동력과 추진력이라고 할 수 있다. 경기도 무상급식운동을 성공시켰고, 양주시 의료공백을 해소하기 위한 양주의료원 설립 운동을 통해 조례 청구안을 발의했다. 물론 양주시의회의 반대로 조례 제정은 무산되었지만 그러한 요구는 계속 이어져 경기도의료원 설립을 눈앞에 두고 있다.시민의 불편을 초래하는 고암동 물류창고가 들어올 때도 7개월간이나 1인시위를 지속하며 대안 마련을 위해 부단히 노력했다. 1호선 증차 운동을 주도하여 셔틀 열차비 편성, 급행열차 정차, 연계버스 확대 등 성과를 시민과 함께 만들어온 바 있다. 내세우는 공약보다 후보자가 살아온 삶의 궤적을 살펴야 한다. 핵심 전략은 제가 살아온 삶 자체라고도 할 수 있다."