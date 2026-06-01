국립국악원

▲국악예술학교 수업 장면해의만(맨 오른쪽)이 국악예술학교 학생들과 함께 홍원기 명인에게 가야금을 배우고 있다. 국립국악원

서로 말도 잘 통하지 않을뿐더러 영어로 된 국악 교본도 없고 정간보 읽는 법도 모르니 그저 스승이 시범을 보이면 오선보에 채록하며 따라한 뒤 혼자 반복 훈련하는 수밖에 없었다. 밤에는 연세대 한국어학당이 펴낸 한글 교재를 보며 한국어를 익혔다. 아내 고정순이 큰 도움을 주었다.



▲해의만의 인사동 집 풍경해이만이 신접살림을 차린 인사동 집은 국악인들의 사랑방이었다. 국악인들이 모여 즉흥 무대를 꾸미고 있다. 국립국악원

신접살림을 차린 종로구 인사동 승동교회 바로 옆의 한옥 2층에는 늘 국악인들로 북적거렸다. 얼마 뒤 이사한 종로구 계동 집도 마찬가지였다. 손님이 여럿 모이면 으레 국악인들의 연주와 노래가 펼쳐졌고 고정순도 해의만의 북장단에 맞춰 노래를 부르곤 했다.



▲해의만 가족사진해의만(왼쪽)이 첫 부인 고정순(오른쪽), 아들 성광(가운데)과 함께 찍은 가족사진. 부인은 남편의 북장단에 맞춰 곧잘 노래를 불렀다. 아들은 아버지의 뒤를 이어 국악인이 됐다. 국립국악원

1962년에 태어난 장남 성광은 어릴 적 자기 집에 자주 드나들던 김소희·김경희 명창을 이모라고 부르며 따랐다. 그는 국립국악고와 한양대 국악과를 졸업하고 국립국악원에 들어가 학예연구사 등을 지내며 아버지의 길을 이었다.



삼천리 가무단원 14명 이끌고 미국 순회 공연



해의만이 관객 앞에 처음 선 것은 1962년 전주 시민극장에서였다. '미국인 헤이맨 국악발표회'란 제목 아래 단가, 가야금 병창, 태평소 연주 등을 들려주었다. 신쾌동, 김소희, 지영희, 성금연 등 국악예술학교에서 가르치던 대가들도 함께 무대를 꾸몄다. 두세 달 동안 전주에 이어 전남북과 경남 각지를 돌았다.



1963년에는 미국 뉴욕아시아학회에 참석해 한국 전통음악을 주제로 발표하고 바라춤도 선보였다. 한국에 돌아와서 미국 순회공연을 위한 삼천리 가무단을 창단했다. 록펠러재단의 후원을 얻은 아시아협회가 한국의 전통 가무단을 초청했기 때문이다.



그는 성경린 국립국악원장을 찾아가 도움을 요청했다. 김천흥(해금), 김성진(대금), 봉해룡(단소), 김태섭(피리·장구), 김소희(판소리), 신쾌동(거문고), 한영숙(승무·살풀이), 전사섭(설장구), 전사종(꽹과리), 정오동(상모춤), 김영순(구고무) 등 14명으로 단원을 꾸려 1964년 미국으로 날아갔다. 해의만의 역할은 기획·사회·통역·인솔이었으나 가끔은 무대 뒤에서 태평소를 불었다.



▲“삼천리가무단 미국서 대인기”삼천리 가무단의 미국 공연 포스터와 이 소식을 보도한 동아일보 1964년 1월 27일 자 6면. 국립국악원, 네이버뉴스라이브러리

링컨센터의 뉴욕필하모닉홀과 27개 대학을 돌며 우리 가락의 흥겨움과 춤사위의 아름다움을 뽐냈다. CBS TV의 인기 버라이어티 프로그램인 '자니 카슨쇼'에 김영순과 함께 출연하기도 했다. 한 사람이 춤을 추며 북 9개를 치는 신들린 듯한 솜씨에 시청자들은 흠뻑 빠졌다.



영국의 음악학자이자 인류학자인 존 레비가 BBC 후원으로 1964년 우리나라에 50여 일간 머물며 한국 전통 음악을 채록했을 때도 그의 도움이 컸다. 레비는 당시 최고급 녹음기인 스위스제 나그라를 들고 국립국악원, 봉원사, 제주도 등지를 돌며 명인들의 연주와 노래를 집대성했다. 마스터 테이프 34개에 담긴 이 음원은 영국 에든버러대에 기증됐으며 2010년 10장의 CD로 출시됐다.



'한라산' 음악 맡아 청룡영화제 특별상 수상



해의만 역시 전국을 다니며 음원을 채집하고 국악 자료를 수집하는 한편 연구와 번역에 힘썼다. 한국외대, 건국대, 국민대, 고려대, 국제대(서경대 전신), 한세대 등에서 강의하며 저서 <삼천리 강산의 무용>, <한국 판소리 해설>, <한국 민속음악과 무용> 등과 역서 <한국 가면극>, <한국 민속무용 해설>, <한국 전통악기>, <한국 무가> 등을 펴냈다.



▲만고강산~ 유람할제!"" 제주도에서 촬영한 영화 ‘내일의 팔도강산’ 한 장면. 해의만이 한복 차림으로 북을 치며 단가 ‘만고강산’을 부르고 있다. 국립국악원

방송과 영화에도 여러 차례 출연하고 영화 음악에도 참여해 국악 대중화에 한몫했다. 1971년 개봉된 <내일의 팔도강산>(감독 강대철)에서는 한복 차림으로 북을 치며 단가 '만고강산'을 구성지게 뽑아냈다. 1964년 양승룡 감독의 문화 영화 <한라산>의 음악을 맡아 청룡영화제 특별상을 받았으며, 1969년에는 양승룡 감독의 다큐멘터리 <내 친구 헤이만>의 주인공으로 등장했다.



▲국악 대가들을 사사하는 해의만해의만이 김경희, 신쾌동, 이병우에게 각각 단가, 거문고, 피리를 배우고 있다(맨 위부터). 이 장면들은 다큐멘터리 ‘내 친구 헤이만’에 담겼다. 국립국악원

천리포수목원 설립자 민병갈(본명 칼 페리스 밀러)이 이끄는 왕립아시아학회(RAS)에도 참여해 주한 외국인에게 한국 문화를 적극적으로 알렸다. 그는 국악의 매력을 "똑같은 가락이 거듭되는 서양음악과 달리 물 흐르듯 자연스러우면서 반복이 없다"라고 설명했다. 애창곡은 '만고강산', 좋아하는 노래는 해학이 뛰어난 판소리 '흥부가', 즐겨 연주하는 악기는 태평소다.



1973년에는 미국 미시간대에서 강의한 뒤 국립국악원 순회 공연에 참여했다. 이란 시라즈, 프랑스 파리와 브장송, 스위스 로잔, 서독 서베를린을 돌았다. 그 사이 첫 부인과는 헤어지고 자신이 강의하던 영어학원의 수강생 최옥자와 재혼해 1974년 딸 람과 1976년 아들 선주를 얻었다.



1977~1978년에는 이란 민속음악을 연구하기 위해 테헤란에 체류하던 중 호메이니가 이끄는 이슬람 혁명이 일어나 한국으로 돌아왔다. 영자신문 <코리아 타임스>와 <코리아 헤럴드> 편집자로 일하다가 1980년에는 사우디아라비아에도 한동안 머물렀다. 1982년에는 한미수교 100주년을 맞아 스미스소니언박물관 초청으로 한국민속음악무용단을 이끌고 미국 워싱턴에서 공연을 펼쳤다. 단원 가운데 무속인 김금화는 NBC TV에 출연해 주목을 끌었다.



▲국악기 연주하는 해의만해의만이 태평소, 장구, 생황을 연주하고 있다(왼쪽부터). 국립국악원

해의만은 1995년 국악의 해에 국무총리 표창을 받았다. 한국으로 귀화한 것도 그해 10월 27일이었다. 그가 서울 해씨의 시조다. 1982년 한국국제문화협회 문화상, 1991년 한국유네스코위원회 문화상, 2001년 대통령 표창에 이어 2011년 국립국악원 개원 60주년을 맞아 은관 문화훈장을 받았다.



2010년에는 수십 년간 수집하고 채록한 <서애악부>(1504년), <정축진찬의궤>(1877년), <설중회춘곡>(1905년 추정) 등 희귀 악서와 1960년대 국악 연주 녹음 자료 등을 국립국악원에 기증했다. 2014년 3월 1일 서울 강서구 화곡동 자택에서 노환으로 별세하자 유족은 나머지 소장품들도 국립국악원에 기탁해 '해의만 컬렉션'이란 이름으로 보관 전시되고 있다.



국악의 날 맞아 '아리랑' 주제로 광화문광장 길놀이



오는 6월 5일은 제2회 국악의 날이다. 2024년 7월 발효된 국악진흥법과 시행령에 따라 제정된 기념일로 세종이 작곡한 국악곡 '여민락(與民樂)'이 조선왕조실록에 처음 기록된 날이다. 국립국악원은 이날 오전 11시 '열린 광장에서 다시 살아나는 민족의 노래 아리랑'이란 주제 아래 전국의 농악보존회와 함께 서울 광화문광장에서 대규모 길놀이를 꾸민다.



K팝 그룹 BTS가 지난 3월 21일 광화문광장에서 정규 5집 '아리랑' 발매 기념 콘서트를 펼치며 세계인을 상대로 불을 댕긴 아리랑 열풍을 이어가겠다는 취지다. 전야제가 열리는 4일부터 오는 14일까지 국악주간에 국립국악원(서울 서초구), 국립민속국악원(전북 남원), 국립남도국악원(전남 진도), 국립부산국악원(부산 부산진구)은 다채로운 기념 무대를 마련한다.



최근 서울 종로구 통의동 함께봄 본사에서는 130년 전 '아리랑'을 처음으로 오선보에 옮겨 해외에 알린 호머 헐버트 선교사의 유품 전시회가 열렸다. 해의만의 기일이나 국립국악원 개원일 등에 맞춰 국악의 대중화와 세계화에 기여한 그의 발자취를 보여주는 전시회도 마련되기를 기대한다.



▲한복 입은 해의만만년의 해의만이 국악 관련 행사에 참석한 모습. 국립국악원



#해의만 #국악의날 #국립국악원 #태평소 프리미엄 이희용의 월드코리안 이전글 한국인 최초 국제기구 수장...가난하고 소외된 인류의 주치의 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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만년의 해의만이 한복 차림으로 가야금 연주 솜씨를 선보이고 있다. 국립국악원6·25 전쟁이 막바지로 치닫던 1953년 강원도 양구의 미군 부대 주둔지. 판문점에서는 유엔군과 북한·중국군의 휴전 협상이 진행되는 가운데 양측은 한 뼘의 땅이라도 더 차지하려고 치열한 공방전을 펼치고 있었다. 산속에 있던 중국군과 북한군 빨치산들은 새벽 2시만 되면 4시까지 미군 진영을 향해 징, 꽹과리, 북을 치고 나팔을 불어댔다.미군 장병들은 잠을 제대로 자지 못해 고통과 피로를 호소했지만 유독 위생병(의무병) 앨런 찰스 헤이먼은 처음 듣는 한국 악기들의 소리가 듣기 좋아 이 시간을 기다렸다. 특히 오보에와 비슷하면서도 거칠고 호소력 짙은 음색의 나팔 소리가 매력적이었다. 한국인에게 악기 이름을 물어보니 태평소(새납)라고 했다.헤이먼은 어릴 때부터 피아노를 배운 음악학도였다. 1931년 3월 16일 미국 뉴욕에서 외아들로 태어났다. 독일계 유태인 집안으로 아버지는 문구점 주인이고 어머니는 중학교 교사였다. 음악을 좋아해 컬럼비아대 음악학과에 진학했으나 아버지가 등록금을 못 대주겠다며 강권해 의예과로 옮겼다. 하지만 의과대 본과 진학에 실패하고 입대해 1952년 한국전에 참전했다.전쟁 중에는 국악을 만나고 예수도 영접했다. 장교 막사 앞에서 보초를 서라는 명령을 받았는데, 깜빡 잠이 든 사이에 빨치산이 몰래 들어와 음식과 옷가지와 카메라 등을 훔쳐갔다. 근무 태만으로 징벌받았으나 다른 병사가 "깨어 있었다면 빨치산에게 목이 잘렸을 것"이라고 위로했다. 그 순간 예수가 자신을 지켜줬다는 생각이 들어 제칠일안식일예수제림교회 신도가 됐다. 운명적인 만남은 또 있었다. 야전병원에서 근무하던 간호사 고정순을 만난 것이다.1954년 귀국해 컬럼비아대 학사과정을 마치고 대학원에서 음악교육학 석사 과정을 밟았다. 서양음악을 배우면서도 한국에서 듣던 국악기 소리가 귀에 맴돌았다. 그러나 동료 학생은 물론이고 교수들마저 한국 전통음악을 전혀 알지 못했고 도서관에서도 관련 자료를 찾을 수 없어 궁금증을 떨치지 못했다.그러던 어느 날 우연히 만난 한국인 유학생에게 한국 전통음악에 관해 자세히 들을 기회가 있었다. 5000년 역사를 간직한 악기 종류가 아주 많을 뿐 아니라 장르도 판소리, 가곡, 단가, 산조, 정악, 제례음악, 농악, 불교 음악, 무속 음악 등 풍부하고 다채롭다는 사실을 알게 됐다.헤이먼은 한국 전통음악을 배우고 싶어 한국행을 결심했다. 양구 야전병원에서 만난 간호사 고정순과 결혼하려는 목적도 있었다. 그동안 고정순과는 편지를 주고받으며 사랑을 키워왔다. 부모는 그의 한국행도, 한국 여성과의 결혼도 모두 완강하게 반대했으나 말릴 수 없었다.당시에는 민간인이 한국에 입국하기 쉽지 않았다. 1959년 석사 학위를 따고 그해 12월이 돼서야 비행기로 들어올 수 있었다. 공항에는 고정순이 마중나왔다. 한국식 성명은 미국인 선교사가 미국식 성 헤이먼과 발음이 비슷한 해의만으로 지어주었다. 바다를 건넜다고 해서 해(海)를 성으로 삼고, 이름은 '옳은 일을 많이 하라'는 뜻으로 의만(義滿)이라고 했다.해의만은 이듬해 초 서울 종로구 관훈동에 문을 연 국악예술학교(현 국립전통예술중고등학교)에 무작정 찾아가 박헌봉 교장에게 "학생들에게 영어를 가르칠 테니 한국 전통음악을 배우게 해 달라"고 졸랐다. 박 교장은 "우리 학교는 규모도 작고 예산이 없어 월급을 드릴 처지가 아니지만 대신 소리와 악기를 가르쳐주겠다"라고 답했다.그는 학생들에게 오선보(五線譜) 사용법도 가르쳤다. 국악은 모눈종이에 한자로 음을 적는 정간보(井間譜)를 주로 사용하기 때문에 읽기에 불편하고 정확한 음을 표시하기도 어려웠다. 국악의 세계화나 표준화, 양악과의 협연 등을 위해서는 오선보 활용이 필요했기에 그는 수업료를 톡톡히 낸 셈이었다.경남 산청 출신의 박헌봉은 진주에서 가야금을 배우고 서울의 정악견습소와 이왕직아악부에서 연구한 국악의 대가였다. 조선음악부 상무, 대한국악원장, 한국국악협회 이사장 등을 두루 지냈으며 그를 기리기 위한 박헌봉 국악상도 제정됐다. 스승을 제대로 만난 것이다.해의만은 박헌봉을 비롯한 국악예술학교 교사들과 당대의 명인·명창에게 국악의 다양한 장르를 배웠다. 정악은 홍원기, 판소리는 박록주, 단가는 김경희, 장구와 북은 지영희, 태평소는 방태진과 최인서, 피리는 이병우, 거문고는 신쾌동, 가야금은 유대봉, 범패와 작법은 임준동, 설장구는 이정범과 김병섭을 사사했다.