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국민의힘 박동식 사천시장 후보와 한경호 진주시장 후보가 28일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '사천·진주 산업경제 활성화 공동체' 구상을 함께 발표했다.국민의힘 박동식 사천시장 후보와 한경호 진주시장 후보가 28일 오전 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '사천·진주 산업경제 활성화 공동체' 구상을 발표했다. 기자회견에는 국민의힘 서천호(사천남해하동)·강민국(진주을)·박대출(진주갑) 국회의원도 함께 자리했다.박동식·한경호 후보는 공동 기자회견에서 "사천과 진주는 역사·문화·교통·생활권을 공유하는 사실상 하나의 경제권"이라며 "초저출산과 지방소멸 위기 속에서 지자체 간 강한 협력은 선택이 아닌 필수"라고 밝혔다.이들은 "경남 서부와 동부의 균형 성장은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라며 "사천과 진주가 경제적 공동전선을 구축해 지역 현안을 함께 해결해야 한다"고 목소리를 높였다.이날 공동 대응을 약속한 현안은 사천이 중심인 우주항공방위산업 육성과 우주항공복합도시 건설, 두 지역의 오랜 갈등 현안인 광역소각장 설치, 진주~사천을 잇는 국도33호선 우회도로 건설 등이다.특히, 두 후보는 "독단적 통합 논의에 가려 뒷전으로 밀렸던 우주항공산업 협력과 소각장 광역화 문제를 당선 후 소통과 협력으로 풀겠다"고 약속했다.박동식·한경호 후보는 "행정구역은 달라도 경제와 시민의 삶은 연결돼 있다"며 "사천·진주 경제동행 시티를 통해 두 지역의 협력 시너지를 극대화하고 서부경남 공동 번영 시대를 열겠다"고 말했다.기자회견에 함께한 박대출·강민국·서천호 의원은 "서부경남의 미래 먹거리 확보를 위해 예산과 정책 지원에 적극 나서겠다"며 "우주항공 산업을 중심으로 한 산업경제 공동체 구축에 힘을 보태겠다"고 강조했다.