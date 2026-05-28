SBS 유튜브 중계화면 캡처

[조응천 → 양향자]

27일 오후 11시 방송된 제9회 전국동시지방선거 경기도지사 후보자 초청 토론회에서 양향자 국민의힘 후보가 발언하고 있다.27일 오후 11시부터 약 1시간 30분 동안 진행 된 토론회는, 추미애 더불어민주당 후보와 양향자 국민의힘 후보 그리고 조응천 개혁신당 후보 간의 난투였다. 특히, 한때 '한솥밥'을 먹었던 양향자 후보와 조응천 후보 사이 공방이 매우 치열했다.양향자 후보는 조응천 후보를 향해서 "도민에게 가장 많이 (공약을) 알릴 수 있는 공보물, 집집마다 우편으로 배송되는 그 공보물, 여기에 공약이 전혀 없다"라고 지적했다. 양 후보가 조 후보의 1장짜리 선거 공보물을 들고 나오자, 조 후보는 "참 창피한 얘기하겠다"라며 "선거 자금 때문에 어쩔 수 없이 한 장으로 만들고, 모든 공약은 QR(코드)에 담았다"라고 말했다.조 후보가 "QR을 찍으시면 공약집으로 들어간다. 현실적으로 거대 양당의 횡포 때문에 지금 한 장밖에 못 만든다. 이해해 주시기 바란다"라고 양해를 구했지만, 양 후보는 "본인 이력만 이렇게 넣으셔 가지고 제가 보면서 깜짝 놀랐다. 공약 말고 이력만으로 승부하시겠다는 건가?"라며 "공약은 중요하지 않다는 것인가?"라고 꼬집었다.조 후보는 "후보께서도 우리 개혁신당에 계실 때 비슷한 고민을 하셨을 것"이라며 "경기도는 인구가 1430만 명이다. 한 장 더 만들면 (비용이) 7억 원이 넘어간다"라고 답했다.하지만 양향자 후보의 공격은 계속됐다. 양 후보는 "저는 공보물에 꼼꼼하게 130개 공약을 다 넣었다"라며 "뒷면을 이렇게 보니까 우리 셋(후보) 중에 재산 신고는 또 가장 많으시더라. 이거를 이렇게 만들어서 QR로 해놓으시면 도민들께서 이거를 잘 보실 수 있을까?"라는 문제를 제기했다.조응천 후보는 "공명선거 하는 거 아닌가? 개인의 사재 털어서 빚잔치하는 선거가 아니다"라고 반발했다. 경기도지사 선거가 이번 지방선거에서 상대적으로 관심을 덜 받으면서 여론조사 횟수도 부족했고, 득표율에 따라 선거자금 보전 여부 및 비율이 달라지는 만큼 공보물을 많이 만들 수 없다는 사정도 설명했다.그런데도 양향자 후보는 "도민들에게 좀 너무하신 거 아닌가?"라며 "승리할 자신이 있으시다고 자꾸 얘기를 하셨는데 거짓말이라는 생각이 좀 든다. 양향자를 주로 공격하는 이유도 이 10%(선거비 보전 50% 기준)를 못 넘을까, 그런 두려움의 방증이라고 본다"라고 비난했다. 그러면서 "시중에 이런 말이 있다. 저를 하도 공격을 하셔서 '조응천 후보께서는 추미애 후보의 선대위원장이다' '지난 대선에서는 이준석 대표가 이재명 대통령 만들어 주더니, 이번에는 조응천 후보가 추미애 도지사를 만들어 주고 계신다'"라는 공세를 폈다.