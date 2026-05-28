선거토론회 방송 갈무리

경기 광주시 시장 선거에 출마한 방세환 후보와 박관열 후보가 선거방송토론회에서 교통과 교육, 재정 운영, 청렴도 문제 등을 놓고 정면 충돌했다.토론 후반부로 갈수록 공세 수위는 더욱 높아졌다. 박 후보는 방 후보의 지난 선거 공약을 거론하며 "국제학교와 어린이병원, 바이오밸리 등을 공약했지만 실제로 된 게 없다"고 지적했다.이에 방 후보는 "철도나 대형 개발사업은 지자체 단독 사업이 아니라 국토교통부와 경기도 등과 협업하는 국책사업"이라며 "공약은 단순 완료 여부만이 아니라 추진 과정과 이행률로 평가해야 한다"고 반박했다.방 후보는 오히려 박 후보의 AI 공약을 겨냥해 "AI라는 수식어를 붙인다고 다 되는 것이 아니다"라며 현실성을 문제 삼았다.그는 "철도 사업은 보통 10년에서 15년 걸리는 사업인데 임기 4년 안에 완성시키겠다는 것은 이해가 안 간다"고 지적했다.이에 박 후보는 "경제자유구역 안에 국제학교와 R&D 클러스터, 첨단산업과 주거가 함께 들어가야 한다"며 "민주당 차원에서 경기 동부권 전체를 경제자유구역으로 추진하겠다"고 맞섰다.청렴도 문제를 둘러싼 충돌도 이어졌다. 박 후보는 "광주시가 국민권익위 청렴도 평가에서 5등급을 받았다"며 "초과근무수당 부정수급과 채용비리 등이 반복됐다"고 지적했다. 이어 "전면적인 행정 쇄신이 필요하다"고 주장했다.이에 방 후보는 "청렴도 하락에는 저의 임기가 아닌 민선7기 시절 발생한 사건 판결이 반영된 부분이 많다"며 "감사 시스템과 내부 개선을 지속하고 있다"고 반박했다.주도권 토론에서는 재정 운영 문제를 둘러싼 설전이 이어졌다. 박 후보는 "세입은 늘었는데 잉여금과 이월금이 지나치게 많다"며 "시민들이 교통과 교육 문제로 불편을 겪는데 돈이 시청 통장에 쌓여 있다"고 비판했다. 또 수의계약 편중 문제를 언급하며 지역업체 우선 계약 원칙과 지역경제영향평가제 도입을 제안했다.이에 방 후보는 "계속비 사업과 특별회계 구조를 고려하지 않은 주장"이라며 "행정은 절차와 형식에 따라 진행되는 것"이라고 반박했다. 이어 "수의계약 역시 관내 기업 우선 원칙 아래 진행되고 있다"고 설명했다.토론 말미 두 후보는 각각 안정론과 변화론으로 지지를 호소했다.방 후보는 "시장은 보여주기 위한 자리가 아니라 시민의 일상을 책임지는 자리"라며 "잘된 것만 포장하는 시장이 아니라 부족한 부분도 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 말했다.박 후보는 "출퇴근이 편한 도시, 아이 키우기 좋은 도시, 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"며 "광주 발전 예산을 제대로 가져올 힘 있는 여당 시장이 필요하다"고 강조했다.