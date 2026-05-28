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경기 광주시 시장 선거에 출마한 방세환 후보와 박관열 후보가 선거방송토론회에서 교통과 교육, 재정 운영, 청렴도 문제 등을 놓고 정면 충돌했다.선거토론회 방송 갈무리
토론 후반부로 갈수록 공세 수위는 더욱 높아졌다. 박 후보는 방 후보의 지난 선거 공약을 거론하며 "국제학교와 어린이병원, 바이오밸리 등을 공약했지만 실제로 된 게 없다"고 지적했다.
이에 방 후보는 "철도나 대형 개발사업은 지자체 단독 사업이 아니라 국토교통부와 경기도 등과 협업하는 국책사업"이라며 "공약은 단순 완료 여부만이 아니라 추진 과정과 이행률로 평가해야 한다"고 반박했다.
방 후보는 오히려 박 후보의 AI 공약을 겨냥해 "AI라는 수식어를 붙인다고 다 되는 것이 아니다"라며 현실성을 문제 삼았다.
그는 "철도 사업은 보통 10년에서 15년 걸리는 사업인데 임기 4년 안에 완성시키겠다는 것은 이해가 안 간다"고 지적했다.
이에 박 후보는 "경제자유구역 안에 국제학교와 R&D 클러스터, 첨단산업과 주거가 함께 들어가야 한다"며 "민주당 차원에서 경기 동부권 전체를 경제자유구역으로 추진하겠다"고 맞섰다.
청렴도 문제를 둘러싼 충돌도 이어졌다. 박 후보는 "광주시가 국민권익위 청렴도 평가에서 5등급을 받았다"며 "초과근무수당 부정수급과 채용비리 등이 반복됐다"고 지적했다. 이어 "전면적인 행정 쇄신이 필요하다"고 주장했다.
이에 방 후보는 "청렴도 하락에는 저의 임기가 아닌 민선7기 시절 발생한 사건 판결이 반영된 부분이 많다"며 "감사 시스템과 내부 개선을 지속하고 있다"고 반박했다.
주도권 토론에서는 재정 운영 문제를 둘러싼 설전이 이어졌다. 박 후보는 "세입은 늘었는데 잉여금과 이월금이 지나치게 많다"며 "시민들이 교통과 교육 문제로 불편을 겪는데 돈이 시청 통장에 쌓여 있다"고 비판했다. 또 수의계약 편중 문제를 언급하며 지역업체 우선 계약 원칙과 지역경제영향평가제 도입을 제안했다.
이에 방 후보는 "계속비 사업과 특별회계 구조를 고려하지 않은 주장"이라며 "행정은 절차와 형식에 따라 진행되는 것"이라고 반박했다. 이어 "수의계약 역시 관내 기업 우선 원칙 아래 진행되고 있다"고 설명했다.
토론 말미 두 후보는 각각 안정론과 변화론으로 지지를 호소했다.
방 후보는 "시장은 보여주기 위한 자리가 아니라 시민의 일상을 책임지는 자리"라며 "잘된 것만 포장하는 시장이 아니라 부족한 부분도 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 말했다.
박 후보는 "출퇴근이 편한 도시, 아이 키우기 좋은 도시, 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"며 "광주 발전 예산을 제대로 가져올 힘 있는 여당 시장이 필요하다"고 강조했다.
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