김보성

6.3 경남도지사 선거에서 진보당 전희영 후보가 사퇴하면서 김경수 더불어민주당 후보로 후보 단일화가 이루어졌다. 전 후보와 김 후보가 27일 경남도청 프레스센터에서 이와 관련한 합의 등 공동기자회견을 열었다.6.3 지방선거 사전투표를 이틀 앞두고 전국 광역단체장 선거에서 첫 단일화 사례가 나왔다. 초접전 양강 구도 상황에서 더불어민주당과 진보당이 김경수 경남도지사 후보로 단일화를 결정했다. 사퇴한 전희영 진보당 후보와 김 후보는 경남에서 완전한 내란 청산을 다짐했다.반면 박완수 국민의힘 후보는 이를 "명분 없는 야합"으로 규정했다. 박 후보 측은 바로 성명을 내어 "조국혁신당에 이어 진보당까지 김경수 후보 뒤에 섰다. 선거 막판 반박완수 연대의 실체가 드러난 것"이라며 "전혀 두렵지 않다"라고 맞대응했다.28일 민주당과 진보당에 따르면 김 후보, 전 후보는 하루 전 경남도청에서 기자회견을 열어 단일화 결과를 공개했다. 두 후보는 공동선언문에 내란 종식과 경남 대전환을 앞세웠다. 전 후보는 "우리는 경남에서 국민의힘을 심판하고 내란을 완전히 끝내기 위해 김 후로의 단일화와 공식 지지를 선언한다"라고 말했다.김 후보도 "우리는 내란의 비극을 낳은 낡은 정치체제를 개혁하고, 경남도민의 직접적 정치 참여와 연합정치를 통해 민주·진보적 도정을 실현할 것"이라고 화답했다. 현장에는 협상을 이끌어온 이병하 경남정치개혁광장시민연대 상임공동대표도 참석했다. 그는 제 정당·단체가 새로운 경남 사회대개혁위원회 등을 꾸려 "'경남형 기본사회 구축' 등 공동의 과제를 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.김 후보와 전 후보의 '민주-진보' 단일화는 이번 선거에서 광역 단위의 최초 합의다. 울산 등에서 단일화가 결과를 내지 못한 상황에서 한쪽이 사퇴하는 방식으로 경남이 먼저 연대를 이루어냈다. 김 후보의 공동선대위원장직 제안을 전 후보가 흔쾌히 수락하면서 두 당의 공동선거 운동도 펼쳐질 전망이다. 캠프 측은 "조건 없는 단일화로 선거 판도에 큰 영향을 줄 것"이라고 기대했다.김 후보와 박빙 대결 상황인 국민의힘 박 후보는 사전투표 코앞에서 벌어진 상대의 연대에 불편한 표정이다. 박 후보 캠프의 유해남 수석대변인은 맞불 성격의 기자회견을 열어 "두 후보의 단일화는 경남의 미래를 위한 정책 경쟁도, 도민의 삶을 위한 책임 있는 연합도 아니"라고 의미를 평가절하했다.특히 "도약하는 박완수 도정을 중단시키겠다는 일념 하나로 뭉친, 명분도 원칙도 없는 야합"이라면서 "선거 막판 '밀실 계산'은 도민의 선택권을 침해하는 구태 정치의 전형"이라고 몰아붙였다. 캠프의 다른 관계자는 이와는 상관없이 '박완수의 길'을 가겠단 말도 전했다. 그는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "(비판은 했지만, 선거운동 측면에선) 크게 개의치 않는다. 추가 대응도 따로 고민하지 않고 있다"라고 말했다.29일부터 진행되는 사전투표 직전 한 후보가 사퇴하자 경남도선거관리위원회는 관련 안내를 유권자들에게 공지한다. 사전투표일 당일 출력하는 투표 용지의 전희영 후보자 칸 옆에 '사퇴'가 표기되는 방식이다. 그러나 본투표 용지는 이미 인쇄가 완료돼 사퇴 문구가 없다. 경남선관위 관계자는 "선거에 영향을 미칠 수 있기 때문에 별도의 구두 설명은 하지 않고, 공직선거관리규칙에 따라 920여 곳의 투표소 입구에 안내문을 부착한다"라고 설명했다.