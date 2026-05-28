박정훈

"반도체 국가산단 이전 가능성요? 저는 시장직 걸고 막겠습니다."

용인특례시의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.반도체 국가산단과 플랫폼시티, GTX-A와 광역교통망 확충까지. 용인은 지금 대한민국 미래 산업과 수도권 남부 성장축의 중심에 서 있다. 동시에 급격한 개발 속에서 교통난과 생활 인프라 격차, 난개발 우려 역시 커지고 있다.특히 삼성전자 반도체 국가산단 조성과 플랫폼시티 개발은 향후 용인의 도시 구조 자체를 바꿀 대형 사업으로 평가받는다. 하지만 개발 속도에 비해 교통·정주·교육 인프라가 충분히 뒷받침되지 못할 경우 시민 불편과 지역 불균형이 심화될 수 있다는 지적도 나온다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.거대한 변화와 전환의 기로에 선 용인시. 이곳의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.현근택 더불어민주당 용인시장 후보는 이날 강한 목소리로 "원안 추진"과 "실행력"을 핵심 키워드로 내세웠다.그는 특히 최근 제기된 반도체 산단 이전 우려와 관련해 강한 메시지를 내놨다.현 후보는 "저는 자신 있기 때문에 직을 걸겠다고 말하는 것"이라며 "대통령도 만나고 장관도 설득할 수 있다. 결국 국가산단은 중앙정부와 소통이 돼야 지킬 수 있는 사업"이라고 목소리를 높였다.이어 상대 후보를 겨냥해 "정말 자신 있으면 똑같이 시장직 걸고 막겠다고 말해보라"고 압박했다.현 후보는 "현수막 걸고 반대 성명 내는 것으로 해결되는 시대는 끝났다"며 "정부와 싸우는 시장이 아니라 정부와 함께 결과를 만드는 시장이 필요하다"고 강조했다.그러면서 그가 이날 반복해서 꺼낸 단어는 '원팀'이었다. 현 후보는 "국가산단은 결국 중앙정부·도지사·국회·지자체가 같이 움직여야 속도가 난다"며 "(대통령 등 주요정치인들은) 정치 전부터 알고 지내던 분들이고 저는 민주당 정부와 가장 강하게 소통할 수 있는 후보"라고 자신했다.현 후보는 이날 현재 용인의 가장 시급한 현안으로 삼성전자 반도체 국가산단 1기 팹(Fab) 조기 가동을 꼽았다.그는 "용인의 미래는 반도체 국가산단이 얼마나 빠르게 현실화되느냐에 달려 있다"며 "토지 보상과 전력·용수 공급 문제를 신속히 해결해야 한다"고 말했다.이를 위해 국토교통부, 산업통상자원부, 경기도, 국회, LH, 삼성전자 등이 모두 참여하는 '용인반도체 민·관·정 협의체'를 즉시 가동하겠다는 구상도 밝혔다.현 후보는 "용인시 주도로 협의체를 강력하게 운영해 꽉 막힌 현안들을 원스톱으로 해결하겠다"며 "임기 내 삼성전자 1기 팹 조기 가동을 반드시 실현해 내겠다"고 강조했다.