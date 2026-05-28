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26.05.28 09:53최종 업데이트 26.05.28 09:53
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용인특례시의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.박정훈

반도체 국가산단과 플랫폼시티, GTX-A와 광역교통망 확충까지. 용인은 지금 대한민국 미래 산업과 수도권 남부 성장축의 중심에 서 있다. 동시에 급격한 개발 속에서 교통난과 생활 인프라 격차, 난개발 우려 역시 커지고 있다.

특히 삼성전자 반도체 국가산단 조성과 플랫폼시티 개발은 향후 용인의 도시 구조 자체를 바꿀 대형 사업으로 평가받는다. 하지만 개발 속도에 비해 교통·정주·교육 인프라가 충분히 뒷받침되지 못할 경우 시민 불편과 지역 불균형이 심화될 수 있다는 지적도 나온다. 여기에 경기 침체와 소비 위축까지 겹치며 지역경제가 치명상을 입었다.

거대한 변화와 전환의 기로에 선 용인시. 이곳의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.

현근택 더불어민주당 용인시장 후보는 이날 강한 목소리로 "원안 추진"과 "실행력"을 핵심 키워드로 내세웠다.

"현수막으로는 반도체 못 지킨다... 중앙정부·도지사·국회·지자체 같이 움직여야"

"반도체 국가산단 이전 가능성요? 저는 시장직 걸고 막겠습니다."

그는 특히 최근 제기된 반도체 산단 이전 우려와 관련해 강한 메시지를 내놨다.

현 후보는 "저는 자신 있기 때문에 직을 걸겠다고 말하는 것"이라며 "대통령도 만나고 장관도 설득할 수 있다. 결국 국가산단은 중앙정부와 소통이 돼야 지킬 수 있는 사업"이라고 목소리를 높였다.

이어 상대 후보를 겨냥해 "정말 자신 있으면 똑같이 시장직 걸고 막겠다고 말해보라"고 압박했다.

현 후보는 "현수막 걸고 반대 성명 내는 것으로 해결되는 시대는 끝났다"며 "정부와 싸우는 시장이 아니라 정부와 함께 결과를 만드는 시장이 필요하다"고 강조했다.

그러면서 그가 이날 반복해서 꺼낸 단어는 '원팀'이었다. 현 후보는 "국가산단은 결국 중앙정부·도지사·국회·지자체가 같이 움직여야 속도가 난다"며 "(대통령 등 주요정치인들은) 정치 전부터 알고 지내던 분들이고 저는 민주당 정부와 가장 강하게 소통할 수 있는 후보"라고 자신했다.

현 후보는 이날 현재 용인의 가장 시급한 현안으로 삼성전자 반도체 국가산단 1기 팹(Fab) 조기 가동을 꼽았다.

그는 "용인의 미래는 반도체 국가산단이 얼마나 빠르게 현실화되느냐에 달려 있다"며 "토지 보상과 전력·용수 공급 문제를 신속히 해결해야 한다"고 말했다.

이를 위해 국토교통부, 산업통상자원부, 경기도, 국회, LH, 삼성전자 등이 모두 참여하는 '용인반도체 민·관·정 협의체'를 즉시 가동하겠다는 구상도 밝혔다.

현 후보는 "용인시 주도로 협의체를 강력하게 운영해 꽉 막힌 현안들을 원스톱으로 해결하겠다"며 "임기 내 삼성전자 1기 팹 조기 가동을 반드시 실현해 내겠다"고 강조했다.

"경전철 소송 12년 책임지는 사람이 없었다... 행정편의·탁상행정 용납 안 돼"

용인특례시의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.현근택 후보 sns갈무리
더불어민주당 현근택 용인시장 후보가 자산의 공보물과 상대후보의 예전 공보물을 비교하며 설명하는 모습박정훈

"잘못된 행정이 시민의 삶과 세금에 얼마나 큰 피해를 주는지 직접 봤습니다. 이제는 법정이 아니라 시정에서 직접 바꾸고 싶었습니다."

현 후보는 자신이 정치에 뛰어든 가장 큰 계기로 '용인경전철 주민소송'을 꼽았다.

그는 2013년부터 시민단체들과 함께 전직 시장과 용역기관을 상대로 손해배상 소송을 진행했고, 대법원에서 전직 시장에게 214억 원, 한국교통연구원에 42억 원 배상 책임을 인정받았다.

현 후보는 "2013년부터 시민단체와 함께 용인경전철 손해배상 소송을 진행했다"며 "잘못된 수요예측과 무리한 사업 추진으로 시민 세금이 낭비됐는데도 서로 책임을 미루는 모습을 많이 봤다"고 말했다.

이어 "시장은 보좌진에게 미루고, 보좌진은 용역기관에 미루고, 용역기관은 또 중앙정부 승인을 이야기하는 식이었다"며 "결국 결정권자가 책임지는 구조가 제대로 작동하지 않았다는 점이 가장 큰 문제라고 느꼈다"고 설명했다.

그는 "12년 동안 재판을 하며 느낀 건 사후적으로 책임을 묻는 데는 한계가 있다는 점이었다"며 "문제가 터진 뒤 수습하는 게 아니라 처음 정책을 결정하는 단계부터 제대로 해야 한다는 생각에 정치에 뛰어들게 됐다"고 말했다.

현 후보는 "행정 편의를 위해 문제를 덮거나 책임을 회피하는 탁상행정은 결코 용납하지 않겠다"며 "12년 동안 시민 세금을 지키기 위해 싸웠던 그 뚝심으로 시민 혈세가 단 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 끝까지 책임지는 시정을 만들겠다"고 약속했다.

미래 용인 핵심 키워드 '직주근접 자족도시'... "서울 안 가도 되는 도시 만들겠다"

용인특례시의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.박정훈
유세 현장에서 시민들과 만나고 있는 현근택 후보현근택 후보 sns갈무리

"용인에 대해 애정이 너무나 큽니다. 제2의 고향이라 할 수 있습니다. 남은 평생 살아갈 곳이기도 하고요. 저는 이곳에 계신 모든 분들을 제2의 고향 사람으로 여기며, 용인을 단순한 '사거 용인'이 아닌 진정한 '생거 용인'으로 만들어 가겠습니다."

현 후보가 그리는 용인의 미래는 '직주근접 자족도시'다. 반도체 국가산단과 플랫폼시티를 기반으로 일자리와 주거, 교육과 문화가 용인 안에서 순환하는 도시를 만들겠다는 구상이다.

그는 "용인을 단순 베드타운이 아니라 일과 주거, 교육과 문화가 함께 갖춰진 도시로 만들겠다"며 "시민들이 굳이 서울로 출퇴근하거나 문화생활하러 나가지 않아도 되는 용인을 만들고 싶다"고 말했다.

이를 위해 ▲반도체 국가산단 배후도시 확대 ▲경제자유구역 지정 ▲국제 초·중·고 유치 ▲반도체 대학원대학교 설립 ▲5000억 원 규모 벤처투자펀드 조성 등을 주요 공약으로 제시했다. 특히 플랫폼시티는 단순 주거단지가 아니라 컨벤션과 전시, 호텔 산업이 결합된 MICE 산업 거점으로 육성하겠다는 계획이다.

교통 정책은 시민 체감형 대책에 초점을 맞췄다. 현 후보는 "철도망은 장기 사업인 만큼 시민들이 당장 느낄 변화도 중요하다"며 ▲강남행 광역버스 증차 ▲GTX 구성역 직통버스 확대 ▲논스톱 마을버스 도입 ▲용인 순환버스 확대 ▲교통 취약지역 똑버스 확대 등을 제시했다.

그는 "출근길은 짧아지고 퇴근 후 삶은 길어지는 변화를 만들겠다"고 말했다. 권역별 발전 전략도 내놨다. 처인은 반도체 산업과 스마트 교통체계를 중심으로, 기흥은 플랫폼시티와 MICE 산업 중심으로, 수지는 광역교통과 첨단산업 연계 중심으로 발전시키겠다는 구상이다.

"시민과 실시간 소통 가능한 구조 만들 것... 시장 바뀔 때마다 흔들리는 시정 끝내야"

용인특례시의 미래 전략과 시정 방향을 듣기 위해 지난 27일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 만나 앞으로의 구상과 비전을 들어봤다.박정훈

그런 그가 시정 운영 철학으로는 '소통'과 '포용'을 내세웠다. 현 후보는 "온라인 플랫폼을 통해 시민들이 정책 제안도 하고 민원도 제기하고, 시장과 실시간으로 소통할 수 있는 구조를 만들겠다"며 "시장 만나기 어렵다는 말이 나오지 않게 하겠다"고 말했다.

공무원 조직 운영에 대해서도 "포용 인사"를 강조하며 "전임 시장과 일했다고 배제하는 방식은 하지 않겠다"고 선을 그었다. 그는 "공무원은 특정 정당 사람이 아니라 시민을 위해 일하는 사람"이라며 "전임 시장 시절 누구와 일했는지는 중요하지 않다. 일 잘하는 사람은 계속 함께 가야 한다"고 밝혔다.

이어 "용인은 시장이 바뀔 때마다 조직 분위기가 흔들린 측면이 있다"며 "능력 중심, 일 중심으로 운영하겠다. 공무원들이 정치 눈치 보지 않고 일할 수 있게 하겠다"고 했다.

지역화폐 확대 의지도 밝혔다. 현 후보는 골목상권과 소상공인이 너무 어렵다"며 "특히, 명절 인센티브 확대 등을 통해 지역경제가 실제로 살아나는 정책을 추진하겠다"고 설명했다.

현 후보는 이번 선거를 "용인의 미래 100년 방향을 결정하는 선거"라고 규정했다.

그는 "용인은 지금 반도체 국가산단과 광역교통망, 자족도시 성장이라는 거대한 기회 앞에 서 있다"며 "중앙정부와 소통하고 시민과 함께 호흡할 수 있는 시장이 필요하다"고 말했다.

이어 "저는 이재명 정부와 가장 강하게 연결될 수 있는 여당 시장 후보"라며 "정부·경기도·국회와 힘 있게 협력해 용인을 대한민국 1등 도시로 만들겠다"고 다짐했다.
#용인시 #현근택 #반도체

6.3 지방선거
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