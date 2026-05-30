퍼블릭 도메인

▲구스타프 클림트 <베토벤 프리즈, 행복을 향한 열망> 1902년 퍼블릭 도메인

클림트가 그린 대형 벽화 <베토벤 프리즈> 중에, '행복을 향한 열망'을 담고 있는 부분에는 인류의 사고에 자리 잡은 여성성과 남성성 대비가 전형적으로 나타난다. 행복과 연관된 남성성은 갑옷을 입고 칼을 든 강한 용맹성으로 나타난다. 어떠한 고난에도 물러서지 않는 굳은 의지를 담은 표정과 냉철한 시선이다. 이와 달리 여성은 눈을 감고 두 손을 가지런히 모은 자세로 수동적으로 받아들이는 모습이다. 혹은 감성을 가득 품은 눈으로 기원하는 분위기다.



사회적 분업으로 만들어진 여성성



여성성의 특징들은 기본적으로 여성이 남성에 비교해 약한 존재라는 전제 위에 세워져 있다. 그런데 현대사회학의 방법론을 마련한 프랑스 학자 에밀 뒤르켐에 의하면 여성이 원래 약하지는 않았다. 그는 <사회분업론>에서 남성과 여성 관계에 대해 통념과 다른 내용을 제시한다.



"과거로 갈수록 남녀 간 분업 정도가 작았다. 과거 여자들은 전혀 연약한 인간이 아니었다. 여자가 연약해진 것은 도덕 진보의 결과였다. 선사시대 유골을 보면 체력 차이가 훨씬 덜했다. (…) 고대사회에 남녀 기능은 명확히 구별되지 않았다. 오히려 거의 비슷한 생존을 하고 있었다. (…) 전장에서 남성을 격려하고, 때로 적극적 역할을 했다."

고고학적인 발견을 근거로 든다. 구석기 시대 인류의 유골을 보면 뼈의 크기나 굵기에 있어서 현대 남성·여성만큼의 큰 차이가 보이지 않는다는 것이다. 이는 곧바로 신체적 능력에서 현대인과 다르게 그리 현격한 차이를 보이지 않았음을 의미한다. 공동체 내의 분업이 세분되지 않았기 때문에 남성과 여성의 기능 구별도 명확하지 않았다.



뒤르켐의 주장은 구석기 시대의 생활을 떠올려보면 어렵지 않게 이해할 만하다. 우리의 통념으로는 여성은 힘이 미약했기에 채집을 담당했고, 남성은 강한 힘을 바탕으로 사냥을 했다고 알고 있다. 하지만 구석기인의 과일 채집을 현대 과수원에서의 작업 정도로 생각하면 곤란하다.



과수원 나무는 관리가 쉽도록 가지치기를 하거나 종을 개량하여 과일 따는 일이 수월하다. 하지만 야생 과일나무들은 대체로 크다. 열매는 충분히 씨가 여물어서 땅에 떨어져야 하기에 꼭대기에 달린다. 게다가 밀림은 맹수들의 위협이 늘 도사리고 있다. 민첩하게 나무 위까지 올라가기 위해서는 상당한 체력이 뒷받침되어야 한다.



또한 지금도 원시 공동체 생활을 하는 원주민들을 보더라도 통념과 다른 사례가 적지 않다. 남성과 여성이 함께 사냥하는 경우가 많다. 뒤르켐도 당시 확인된 문화인류학적 연구 성과를 다음과 같이 제시한다. 아메리카 원주민 사이에서 그와 같은 사실을 발견할 수 있다. 하와이·뉴질랜드·사모아 등에서는 여성이 많은 일에서 남성들의 생활에 참여한다. 여성이 남성을 따라 전장에 나가 남성을 격려하고 때로는 매우 적극적인 역할을 맡기도 한다. 쿠바와 다호메이에서는 여성은 남성과 마찬가지로 호전적이며 전투에서도 남성과 나란히 싸운다.



또한 북방 유목민족의 사례도 같이 고려할 만하다. 여성도 남성과 함께 말을 타고 사냥에 참여하는 일이 자연스럽다. 일부는 무기를 들고 적극적으로 전투를 수행했다. 여성이 이 세상에 생길 때부터 약했다는 통념은 선사시대를 포함한 인류의 긴 역사를 고려할 때 사실과 상당히 다르다.



뒤르켐은 왜 "여자가 연약해진 것은 도덕 진보의 결과"라고 했을까? 신석기 이후 농경이 시작되고 가부장제 사회가 정착되면서 여성에게 이전과 다른 사회적 분업이 강제되었다. 전쟁과 공무에서 물러났으며, 전체 생활을 오직 가족을 위해 바치게 되었다. 여성의 일은 가사와 육아로 제한되었다. 나아가 바깥출입도 엄격한 제한을 받았다. 가부장제로의 과도기와 초기에는 거의 전적으로 폭력적인 강제를 통해 성역할 분업이 이루어졌다.



하지만 점차 여성의 자발적 동의라는 형식이 가미되었다. 가부장제의 지배력이 안정되려면 여성이 스스로 따르도록 하는 게 효과적이었기 때문이다. 이를 위한 가장 중요한 수단이 '도덕'이었다. 여성은 본래 연약하기에 오직 남성에게 순종하고, 집안에서 가사와 육아에만 전념해야 한다는 도덕률을 퍼뜨렸다.



감성적인 성격, 수동적인 태도, 애교 등이 여성의 고유한 덕성이라는 생각을 심었다. 그리고 이를 '여성성'이라는 천성으로 합리화했다. 이후 현재까지 거의 7~8천 년에 이르는 긴 세월 동안, 집안에서의 수동적인 일에만 묶여있으면서 아주 조금씩 신체적 능력의 약화를 겪었다는 것이다.



이제는 진정한 인간성을 논할 때다



▲베르트 모리조 <자화상> 1885년 퍼블릭 도메인

여성성 압박은 미술계라고 해서 다르지 않았다. 근대 이전까지는 아예 여자를 직업 화가로 인정하지 않는 관행이 지배했다. 18~19세기에도 여자의 예술 아카데미 입학이 제한되었다. 여성이 있어야 할 자리는 가정이라는 고정관념이 미술계에도 팽배했다. 일부 허용하더라도 인체 소묘에 필수적인 누드화 실습에서는 배제되었다. 역사화를 비롯하여 사회적 의식이 담긴 회화로는 인정받지 못했다.



여성의 감성적인 정서로 통용되는 정물화나 풍경화 등 제한된 영역과 소재만 그려야 했다. 자화상을 그리더라도 여성성을 부각하는 방식이었다. 장식이 가득한 모자를 쓰고 정장을 차려입은 모습이기 마련이었다. 아름다운 모습으로 연출하거나, 여성성의 핵심 영역으로 규정된 모성애 느낌을 드러낼 때 제대로 인정을 받았다. 그나마 결혼 후에는 취미 정도에 머물렀다.



하지만 프랑스 인상주의 화가 베르트 모리조(1841~1895)의 <자화상>은 전통적인 여성 화가의 작품과는 매우 다르다. 당시까지 여성 화가들과는 상당히 다른 분위기를 풍긴다. 머리를 질끈 동여매고 투박한 작업복 차림으로 그림 작업에 열중하는 모습이다. 언뜻 봐서는 어느 남성 화가가 작업에 열중하는 자기 모습을 거칠게 표현한 그림처럼 다가온다.



화가로서의 삶도 달랐다. 그녀는 단순히 취미에 머물지 않고, 직업적인 전문 화가의 길을 걸었다. 결혼 후에도 붓과 팔레트를 놓지 않았다. 또한 고립적인 개인 활동에 안주하지도 않았다. 마네, 모네, 드가, 르누아르 등 당대의 주요 화가들과 교류하며 작업했다. 아방가르드 경향의 예술가 협동조합에서 활동하며 전시회에 꾸준히 작품을 내놓았다.



그렇다고 해서 '강한 여성'을 향한 반작용에 빠져 있지도 않다. 사회적으로 유포된 여성성의 덫에서 벗어나려는 시도가 반대 방향으로 치닫는 편향 말이다. '약한 여성'에 대비되는 '강한 여성', 즉 족쇄에서 벗어나는 길을 남성성을 강화하는 방향에서 찾으려는 경향이다. 보통 회화에서는 남성을 능가하는 전사로서의 여성의 묘사로 나타났다.



예를 들어 적장의 목을 베어 나라를 구한 이스라엘 영웅 유디트라든가, 15세기 백년전쟁에서 프랑스를 구한 구국의 영웅 잔 다르크가 대표적이다. 남성성을 통한 여성성의 극복이 과연 올바른 방향일까? 독일 철학자 프리드리히 니체가 <선악의 저편>에서 "괴물과 싸우는 자는 스스로 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다"라고 한 말을 경청할 필요가 있다. 증오하는 존재와 싸우다 오히려 그 상대를 닮아 스스로 괴물이 되어버리는 현상이 반복되기 쉽다.



모리조는 다른 길을 걸었다. 기존 여성 화가들 특유의 정물화·풍경화에 제한되지 않고 대상과 주제의 폭을 넓히되, 남성 화가들의 흉내에는 거리를 두었다. 전쟁을 비롯한 충격적인 사건, 역사적인 영웅, 도덕적인 교훈 등에 다가서기보다는 일상의 삶에 주목했다. 따뜻한 시선으로 인간 사이의 잔잔한 정이 흐르는 평화로운 공간과 시간을 담았다. 특히 주위에서 흔히 접하는, 일하는 여성들에 대한 애정 어린 시선을 보여주었다.



현대사회에서 여성성을 둘러싼 논란, 나아가 여성의 평등한 지위와 관련하여 뒤르켐의 문제의식은 충분히 주의를 기울여 생각할 만하다. 무엇보다도 인간은 육체에 의해 일방적으로 결정되지 않는, 정신적·사회적 존재다. 게다가 과학기술 및 기계의 발달로 근육의 차이가 대부분의 사회적 활동에서 그다지 결정적이지 않게 된 현대사회에서 생물학적 논리는 구차한 발상이기도 하다. 여성성이라는 족쇄에 여성을 묶어두어서는 안 된다.



무엇보다도 여성성에 속하는 특성의 진정한 의미에 다가서야 한다. 흔히 '여성성'이라고 불리는 특성은 사실 '인간성'에 속하는 요소에 가깝다. 감성적인 태도, 섬세함, 관계와 과정을 중시하는 태도, 포용력 등은 특정 성별의 고유한 속성이 아니다.



대부분 인간 사이의 평화로운 교감과 공존에 긴밀하게 연결된다. 인간이라는 종이 지구에 출현한 이후, 신체적으로 약한 조건에서 자신과 종을 유지하며 생존하고 번성하려면 꼭 필요한 핵심 요소였다. 즉 사회적인 유대와 협동을 이루는 데 필요한 감수성과 태도가 여성성에 담겨 있다. 이제 '여성성'이 아니라 진정한 '인간성'을 논할 때다. #미술인문학 #클림트 #여성성 #뒤르켐 #모리조 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 여성들이 활을 잘 쏘기 위해 가슴 도려냈다? 팩트체크 해보니 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 베르트 모리조 <자화상> 1885년여성성 압박은 미술계라고 해서 다르지 않았다. 근대 이전까지는 아예 여자를 직업 화가로 인정하지 않는 관행이 지배했다. 18~19세기에도 여자의 예술 아카데미 입학이 제한되었다. 여성이 있어야 할 자리는 가정이라는 고정관념이 미술계에도 팽배했다. 일부 허용하더라도 인체 소묘에 필수적인 누드화 실습에서는 배제되었다. 역사화를 비롯하여 사회적 의식이 담긴 회화로는 인정받지 못했다.여성의 감성적인 정서로 통용되는 정물화나 풍경화 등 제한된 영역과 소재만 그려야 했다. 자화상을 그리더라도 여성성을 부각하는 방식이었다. 장식이 가득한 모자를 쓰고 정장을 차려입은 모습이기 마련이었다. 아름다운 모습으로 연출하거나, 여성성의 핵심 영역으로 규정된 모성애 느낌을 드러낼 때 제대로 인정을 받았다. 그나마 결혼 후에는 취미 정도에 머물렀다.하지만 프랑스 인상주의 화가 베르트 모리조(1841~1895)의 <자화상>은 전통적인 여성 화가의 작품과는 매우 다르다. 당시까지 여성 화가들과는 상당히 다른 분위기를 풍긴다. 머리를 질끈 동여매고 투박한 작업복 차림으로 그림 작업에 열중하는 모습이다. 언뜻 봐서는 어느 남성 화가가 작업에 열중하는 자기 모습을 거칠게 표현한 그림처럼 다가온다.화가로서의 삶도 달랐다. 그녀는 단순히 취미에 머물지 않고, 직업적인 전문 화가의 길을 걸었다. 결혼 후에도 붓과 팔레트를 놓지 않았다. 또한 고립적인 개인 활동에 안주하지도 않았다. 마네, 모네, 드가, 르누아르 등 당대의 주요 화가들과 교류하며 작업했다. 아방가르드 경향의 예술가 협동조합에서 활동하며 전시회에 꾸준히 작품을 내놓았다.그렇다고 해서 '강한 여성'을 향한 반작용에 빠져 있지도 않다. 사회적으로 유포된 여성성의 덫에서 벗어나려는 시도가 반대 방향으로 치닫는 편향 말이다. '약한 여성'에 대비되는 '강한 여성', 즉 족쇄에서 벗어나는 길을 남성성을 강화하는 방향에서 찾으려는 경향이다. 보통 회화에서는 남성을 능가하는 전사로서의 여성의 묘사로 나타났다.예를 들어 적장의 목을 베어 나라를 구한 이스라엘 영웅 유디트라든가, 15세기 백년전쟁에서 프랑스를 구한 구국의 영웅 잔 다르크가 대표적이다. 남성성을 통한 여성성의 극복이 과연 올바른 방향일까? 독일 철학자 프리드리히 니체가 <선악의 저편>에서 "괴물과 싸우는 자는 스스로 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다"라고 한 말을 경청할 필요가 있다. 증오하는 존재와 싸우다 오히려 그 상대를 닮아 스스로 괴물이 되어버리는 현상이 반복되기 쉽다.모리조는 다른 길을 걸었다. 기존 여성 화가들 특유의 정물화·풍경화에 제한되지 않고 대상과 주제의 폭을 넓히되, 남성 화가들의 흉내에는 거리를 두었다. 전쟁을 비롯한 충격적인 사건, 역사적인 영웅, 도덕적인 교훈 등에 다가서기보다는 일상의 삶에 주목했다. 따뜻한 시선으로 인간 사이의 잔잔한 정이 흐르는 평화로운 공간과 시간을 담았다. 특히 주위에서 흔히 접하는, 일하는 여성들에 대한 애정 어린 시선을 보여주었다.현대사회에서 여성성을 둘러싼 논란, 나아가 여성의 평등한 지위와 관련하여 뒤르켐의 문제의식은 충분히 주의를 기울여 생각할 만하다. 무엇보다도 인간은 육체에 의해 일방적으로 결정되지 않는, 정신적·사회적 존재다. 게다가 과학기술 및 기계의 발달로 근육의 차이가 대부분의 사회적 활동에서 그다지 결정적이지 않게 된 현대사회에서 생물학적 논리는 구차한 발상이기도 하다. 여성성이라는 족쇄에 여성을 묶어두어서는 안 된다.무엇보다도 여성성에 속하는 특성의 진정한 의미에 다가서야 한다. 흔히 '여성성'이라고 불리는 특성은 사실 '인간성'에 속하는 요소에 가깝다. 감성적인 태도, 섬세함, 관계와 과정을 중시하는 태도, 포용력 등은 특정 성별의 고유한 속성이 아니다.대부분 인간 사이의 평화로운 교감과 공존에 긴밀하게 연결된다. 인간이라는 종이 지구에 출현한 이후, 신체적으로 약한 조건에서 자신과 종을 유지하며 생존하고 번성하려면 꼭 필요한 핵심 요소였다. 즉 사회적인 유대와 협동을 이루는 데 필요한 감수성과 태도가 여성성에 담겨 있다. 이제 '여성성'이 아니라 진정한 '인간성'을 논할 때다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박홍순 (zorva1) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차15 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 여성들이 활을 잘 쏘기 위해 가슴 도려냈다? 팩트체크 해보니 맨위로 다크 구스타프 클림트 <베토벤 프리즈, 행복을 향한 열망> 1902년클림트가 그린 대형 벽화 <베토벤 프리즈> 중에, '행복을 향한 열망'을 담고 있는 부분에는 인류의 사고에 자리 잡은 여성성과 남성성 대비가 전형적으로 나타난다. 행복과 연관된 남성성은 갑옷을 입고 칼을 든 강한 용맹성으로 나타난다. 어떠한 고난에도 물러서지 않는 굳은 의지를 담은 표정과 냉철한 시선이다. 이와 달리 여성은 눈을 감고 두 손을 가지런히 모은 자세로 수동적으로 받아들이는 모습이다. 혹은 감성을 가득 품은 눈으로 기원하는 분위기다.여성성의 특징들은 기본적으로 여성이 남성에 비교해 약한 존재라는 전제 위에 세워져 있다. 그런데 현대사회학의 방법론을 마련한 프랑스 학자 에밀 뒤르켐에 의하면 여성이 원래 약하지는 않았다. 그는 <사회분업론>에서 남성과 여성 관계에 대해 통념과 다른 내용을 제시한다.고고학적인 발견을 근거로 든다. 구석기 시대 인류의 유골을 보면 뼈의 크기나 굵기에 있어서 현대 남성·여성만큼의 큰 차이가 보이지 않는다는 것이다. 이는 곧바로 신체적 능력에서 현대인과 다르게 그리 현격한 차이를 보이지 않았음을 의미한다. 공동체 내의 분업이 세분되지 않았기 때문에 남성과 여성의 기능 구별도 명확하지 않았다.뒤르켐의 주장은 구석기 시대의 생활을 떠올려보면 어렵지 않게 이해할 만하다. 우리의 통념으로는 여성은 힘이 미약했기에 채집을 담당했고, 남성은 강한 힘을 바탕으로 사냥을 했다고 알고 있다. 하지만 구석기인의 과일 채집을 현대 과수원에서의 작업 정도로 생각하면 곤란하다.과수원 나무는 관리가 쉽도록 가지치기를 하거나 종을 개량하여 과일 따는 일이 수월하다. 하지만 야생 과일나무들은 대체로 크다. 열매는 충분히 씨가 여물어서 땅에 떨어져야 하기에 꼭대기에 달린다. 게다가 밀림은 맹수들의 위협이 늘 도사리고 있다. 민첩하게 나무 위까지 올라가기 위해서는 상당한 체력이 뒷받침되어야 한다.또한 지금도 원시 공동체 생활을 하는 원주민들을 보더라도 통념과 다른 사례가 적지 않다. 남성과 여성이 함께 사냥하는 경우가 많다. 뒤르켐도 당시 확인된 문화인류학적 연구 성과를 다음과 같이 제시한다. 아메리카 원주민 사이에서 그와 같은 사실을 발견할 수 있다. 하와이·뉴질랜드·사모아 등에서는 여성이 많은 일에서 남성들의 생활에 참여한다. 여성이 남성을 따라 전장에 나가 남성을 격려하고 때로는 매우 적극적인 역할을 맡기도 한다. 쿠바와 다호메이에서는 여성은 남성과 마찬가지로 호전적이며 전투에서도 남성과 나란히 싸운다.또한 북방 유목민족의 사례도 같이 고려할 만하다. 여성도 남성과 함께 말을 타고 사냥에 참여하는 일이 자연스럽다. 일부는 무기를 들고 적극적으로 전투를 수행했다. 여성이 이 세상에 생길 때부터 약했다는 통념은 선사시대를 포함한 인류의 긴 역사를 고려할 때 사실과 상당히 다르다.뒤르켐은 왜 "여자가 연약해진 것은 도덕 진보의 결과"라고 했을까? 신석기 이후 농경이 시작되고 가부장제 사회가 정착되면서 여성에게 이전과 다른 사회적 분업이 강제되었다. 전쟁과 공무에서 물러났으며, 전체 생활을 오직 가족을 위해 바치게 되었다. 여성의 일은 가사와 육아로 제한되었다. 나아가 바깥출입도 엄격한 제한을 받았다. 가부장제로의 과도기와 초기에는 거의 전적으로 폭력적인 강제를 통해 성역할 분업이 이루어졌다.하지만 점차 여성의 자발적 동의라는 형식이 가미되었다. 가부장제의 지배력이 안정되려면 여성이 스스로 따르도록 하는 게 효과적이었기 때문이다. 이를 위한 가장 중요한 수단이 '도덕'이었다. 여성은 본래 연약하기에 오직 남성에게 순종하고, 집안에서 가사와 육아에만 전념해야 한다는 도덕률을 퍼뜨렸다.감성적인 성격, 수동적인 태도, 애교 등이 여성의 고유한 덕성이라는 생각을 심었다. 그리고 이를 '여성성'이라는 천성으로 합리화했다. 이후 현재까지 거의 7~8천 년에 이르는 긴 세월 동안, 집안에서의 수동적인 일에만 묶여있으면서 아주 조금씩 신체적 능력의 약화를 겪었다는 것이다.

구스타프 클림트 <여성의 세 시기> 1905년우리의 오랜 통념은 여성이 이 세상에 출현하는 순간부터 연약했다는 생각이다. 먼저 남성에 비교해 신체적으로 열등하다고 보았다. 근육과 뼈가 남성보다 훨씬 약해 제대로 힘을 쓸 수 없는 조건이라는 것이다. 다음으로 정신적으로도 허약하다고 보았다. 겁이 많고 감정에 휘둘리는 경향이 강해서 공적으로 큰일을 수행하기에는 부적합하다는 지적이다.신체와 기질의 허약함이 천성에 속하기에 노력을 통한 변경이 불가능하다. 가부장제로 지배권을 차지한 남성은 오랜 기간 여기에 '여성성'이라는 딱지를 붙였다. 여성이 본래 약하게 생겨났다는 생각은 가사와 육아를 전담하는 게 적합하고, 사회적으로는 남성의 지배가 필연이라는 결론으로 이어졌다. 그리고 역사적으로 여성 스스로 이 논리를 흡수하면서 열등한 지위를 숙명처럼 받아들이는 경우가 많았다.오스트리아 화가 구스타프 클림트(1862~1918)의 <여성의 세 시기>는 사회적으로 여성의 속성이라고 여기는 이미지를 담고 있다. 클림트는 한국에서도 상당히 잘 알려진 화가다. 예전에 서울에서 대형 전시회가 열렸고, 전시 기간 내내 수많은 관람객으로 북적였다. 여러 그림에서 화려한 금빛으로 출렁이는 표현이 익숙하다. 이 그림에서도 특유의 평면적인 구성에 금박을 통한 장식 분위기가 가득하다.그림은 아기에서 젊은 엄마, 그리고 노인에 이르는, 여성이 겪는 인생의 세 단계를 상징적으로 묘사하고 있다. 그리고 세 시기를 통해 여자에게 인생 전체를 통해 사회적으로 통용되는 여성성의 특성을 발견할 수 있다. 대신 상징주의 경향으로 유명한 화가이니, 사소해 보일지라도 그림에 담긴 화가의 표현 방식에 주목할 필요가 있다.그림은 오른쪽의 여자 아기에게서 시작된다. 엄마의 품에 안겨 곤한 잠에 빠져 있다. 아직 신체나 정신에서 미숙한 단계임을 보여준다. 워낙 어려서 어떠한 특성과도 무관할 듯하다. 어린 나이지만 통념으로 자리 잡은 여성성이 적용된다. 유아부터 긴 머리를 당연하게 여기도록 한다. 예쁘게 몸을 꾸미고 부드럽고 상냥해야 여성적이라는 태도가 조금씩 스며든다.중간에는 성인이 되어 엄마로서 새 인생을 여는 여인이 있다. 머리에 다양한 색과 모양의 장식이 눈에 띈다. 아기 때부터 습득된, 여성은 꾸미고 아름다워야 한다는 사고방식이 평생을 지배한다. 아기를 안고 있는 모습도 여성성으로 알려진 속성의 주요한 부분이다. 육아에서 일차적인 책임을 져야 한다는 사고방식을 반영한다. 또한 그녀의 표정과 섬세한 손길에서 감성적이고 관계 지향적인 특성이 묻어난다.마지막으로 뒤에 노년에 이른 여인이 있다. 노화 현상이 뚜렷하게 보인다. 당연히 체형과 피부 등 신체 여러 부분에서 큰 변화가 나타난다. 얼굴에는 깊게 주름이 파이고, 피부는 거칠어지고 탄력을 잃고 처지기 마련이다. 지극히 자연스러운 현상임에도 여인은 자기 모습이 수치스러운 듯 몸을 돌리고 긴 머리와 손으로 얼굴을 가리고 있다. 마치 외모의 매력이 줄어들면 여성성이 사라지고 동시에 자기 존재의 근거가 희박해진다는 느낌이다.르네상스에서 근대까지 유년·청년·노년으로 구분된 인간의 세 시기를 묘사한 그림이 상당히 많다. 모든 인간이 겪어야 하는 삶 전체를 회화적으로 묘사하기에 적합하기 때문이다. 예외 없이 청년기의 모습이 그림의 중심을 차지한다. 고대 그리스 이래로 서양 문화에서 젊음이 아름다움의 기준이었기에 나타난 현상이다. 그리스·로마 미술에서 신들이 젊은 청년과 처녀의 모습으로 표현된 것도 이를 반영한다.그런데 특이하게도 클림트는 인간이 아닌 '여성'을 세 시기로 구분하여 그렸다. 여기에 가녀리고 아름다운 외모를 여성의 가장 중요한 가치로 여기는 사고방식을 녹여냈다. 이를 매개로 섬세하고 부드러운 감성의 소유자, 보호받아야 할 연약하고 수동적인 존재로서의 여성을 표현했다. 화가가 의도했는가의 여부와 무관하게 여성성이라는 말에 붙여진 오랜 사회적 가치와 통념이 그림 안에 스며들어 있다.