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베르트 모리조 <자화상> 1885년퍼블릭 도메인
여성성 압박은 미술계라고 해서 다르지 않았다. 근대 이전까지는 아예 여자를 직업 화가로 인정하지 않는 관행이 지배했다. 18~19세기에도 여자의 예술 아카데미 입학이 제한되었다. 여성이 있어야 할 자리는 가정이라는 고정관념이 미술계에도 팽배했다. 일부 허용하더라도 인체 소묘에 필수적인 누드화 실습에서는 배제되었다. 역사화를 비롯하여 사회적 의식이 담긴 회화로는 인정받지 못했다.
여성의 감성적인 정서로 통용되는 정물화나 풍경화 등 제한된 영역과 소재만 그려야 했다. 자화상을 그리더라도 여성성을 부각하는 방식이었다. 장식이 가득한 모자를 쓰고 정장을 차려입은 모습이기 마련이었다. 아름다운 모습으로 연출하거나, 여성성의 핵심 영역으로 규정된 모성애 느낌을 드러낼 때 제대로 인정을 받았다. 그나마 결혼 후에는 취미 정도에 머물렀다.
하지만 프랑스 인상주의 화가 베르트 모리조(1841~1895)의 <자화상>은 전통적인 여성 화가의 작품과는 매우 다르다. 당시까지 여성 화가들과는 상당히 다른 분위기를 풍긴다. 머리를 질끈 동여매고 투박한 작업복 차림으로 그림 작업에 열중하는 모습이다. 언뜻 봐서는 어느 남성 화가가 작업에 열중하는 자기 모습을 거칠게 표현한 그림처럼 다가온다.
화가로서의 삶도 달랐다. 그녀는 단순히 취미에 머물지 않고, 직업적인 전문 화가의 길을 걸었다. 결혼 후에도 붓과 팔레트를 놓지 않았다. 또한 고립적인 개인 활동에 안주하지도 않았다. 마네, 모네, 드가, 르누아르 등 당대의 주요 화가들과 교류하며 작업했다. 아방가르드 경향의 예술가 협동조합에서 활동하며 전시회에 꾸준히 작품을 내놓았다.
그렇다고 해서 '강한 여성'을 향한 반작용에 빠져 있지도 않다. 사회적으로 유포된 여성성의 덫에서 벗어나려는 시도가 반대 방향으로 치닫는 편향 말이다. '약한 여성'에 대비되는 '강한 여성', 즉 족쇄에서 벗어나는 길을 남성성을 강화하는 방향에서 찾으려는 경향이다. 보통 회화에서는 남성을 능가하는 전사로서의 여성의 묘사로 나타났다.
예를 들어 적장의 목을 베어 나라를 구한 이스라엘 영웅 유디트라든가, 15세기 백년전쟁에서 프랑스를 구한 구국의 영웅 잔 다르크가 대표적이다. 남성성을 통한 여성성의 극복이 과연 올바른 방향일까? 독일 철학자 프리드리히 니체가 <선악의 저편>에서 "괴물과 싸우는 자는 스스로 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다"라고 한 말을 경청할 필요가 있다. 증오하는 존재와 싸우다 오히려 그 상대를 닮아 스스로 괴물이 되어버리는 현상이 반복되기 쉽다.
모리조는 다른 길을 걸었다. 기존 여성 화가들 특유의 정물화·풍경화에 제한되지 않고 대상과 주제의 폭을 넓히되, 남성 화가들의 흉내에는 거리를 두었다. 전쟁을 비롯한 충격적인 사건, 역사적인 영웅, 도덕적인 교훈 등에 다가서기보다는 일상의 삶에 주목했다. 따뜻한 시선으로 인간 사이의 잔잔한 정이 흐르는 평화로운 공간과 시간을 담았다. 특히 주위에서 흔히 접하는, 일하는 여성들에 대한 애정 어린 시선을 보여주었다.
현대사회에서 여성성을 둘러싼 논란, 나아가 여성의 평등한 지위와 관련하여 뒤르켐의 문제의식은 충분히 주의를 기울여 생각할 만하다. 무엇보다도 인간은 육체에 의해 일방적으로 결정되지 않는, 정신적·사회적 존재다. 게다가 과학기술 및 기계의 발달로 근육의 차이가 대부분의 사회적 활동에서 그다지 결정적이지 않게 된 현대사회에서 생물학적 논리는 구차한 발상이기도 하다. 여성성이라는 족쇄에 여성을 묶어두어서는 안 된다.
무엇보다도 여성성에 속하는 특성의 진정한 의미에 다가서야 한다. 흔히 '여성성'이라고 불리는 특성은 사실 '인간성'에 속하는 요소에 가깝다. 감성적인 태도, 섬세함, 관계와 과정을 중시하는 태도, 포용력 등은 특정 성별의 고유한 속성이 아니다.
대부분 인간 사이의 평화로운 교감과 공존에 긴밀하게 연결된다. 인간이라는 종이 지구에 출현한 이후, 신체적으로 약한 조건에서 자신과 종을 유지하며 생존하고 번성하려면 꼭 필요한 핵심 요소였다. 즉 사회적인 유대와 협동을 이루는 데 필요한 감수성과 태도가 여성성에 담겨 있다. 이제 '여성성'이 아니라 진정한 '인간성'을 논할 때다.
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