이동환 후보 캠프 제공

이동환 후보 및 기초의원 후보들이 유세차량에 같이 서 있다.이 후보는 상가 밀집 지역과 골목 상권을 활성화하기 위한 구체적인 대책을 피력했다. 이 후보는 보도자료와 간담회를 통해 "소상공인들이 즉각적으로 체감할 수 있도록 상가 밀집 지역의 주차 환경 개선, 공영주차장 요금 현실화 등 맞춤형 상권 회복 대책을 조속히 마련하겠다"고 공약했다. 탄현 온누리 상인회를 방문한 자리에서도 상인들의 고충을 청취하며 실질적인 경제 회복을 약속했다.시정 운영의 효율성을 높이기 위한 조직 개혁 의지도 분명히 했다. 이 후보는 고양시 공무원노동조합 관계자들과 '조직개편 의견 수렴회'를 개최해 저연차 직원들의 목소리를 현장에서 직접 청취했다. 이 자리에서 이 후보는 "재선 즉시 지난 의회에서 무산되었던 조직개편을 강력하게 추진해 역동적으로 일하는 청사 분위기를 확립하겠다"고 역설했다.또한 후보는 덕양노인종합복지관 경로식당을 찾아 자원봉사자들과 함께 정성스레 배식 봉사에 임했다. 지역 어르신들에게 일일이 식사를 배식하고 따뜻하게 손을 잡으며 안부를 묻는 등 온기 있는 민생 행보도 함께 병행했다.기자가 유세 현장에서 만난 고양시민들은 후보들의 공약에 대해 저마다의 뚜렷한 기준을 가지고 평가하고 있었다.덕양구 원당동 주교오거리 인근에서 만난 자영업자 최명식(54)씨는 민경선 후보의 시청사 공약에 무게를 뒀다. 최씨는 "시청을 어디로 옮기느냐 마느냐를 두고 몇 년 동안 동네가 쪼개져서 싸우기만 하니 정말 지친다"며 "행정의 연속성과 주민들과의 신뢰를 생각해서라도 민 후보 공약대로 원래 계획(원안)대로 빨리 짓고 이 지겨운 갈등을 끝내야 한다"고 강조했다.일산동구 라페스타 상가 골목에서 만난 상인 김기훈(48)씨는 이동환 후보의 민생 공약에 더 공감했다. 김 씨는 "지금 상인들에게 가장 무서운 건 거창한 대기업 유치나 큰 건물이 아니라 오늘 당장 손님이 안 오는 것"이라며 "손님들이 편하게 올 수 있도록 가게 앞 주차난을 해결해주고 공영주차장 요금을 깎아주겠다는 이 후보의 공약이 우리 같은 소상공인들에게는 훨씬 절실하다"고 말했다.여성 단체 간담회 소식을 접한 직장인 이윤아(33)씨는 정책의 세밀함을 강조했다. 이씨는 "여성친화도시라는 타이틀에 걸맞지 않게 성평등 예산이 줄어들었다는 얘기에 실망이 컸다"며 "단순히 건물을 짓는 토목 공약보다, 시민들의 삶의 질과 직결되는 성평등 정책이나 문화예술인 지원 같은 세밀한 공약을 끝까지 비교해보고 투표할 것"이라고 전했다.