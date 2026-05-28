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26.05.28 09:32최종 업데이트 26.05.28 09:32
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6·3 지방선거가 단 일주일 앞으로 다가온 가운데, 108만 고양특례시민의 선택을 받기 위한 여야 고양시장 후보들의 선거운동이 최고조에 달하고 있다. 여당인 더불어민주당 민경선 후보와 야당인 국민의힘 이동환 후보는 고양시의 현안을 해결하기 위한 극명하게 다른 해법을 제시하며 지지층 결집과 중도층 흡수에 사활을 걸고 있다.

민경선 후보 "행정의 핵심은 일관성과 신뢰... 주교동 원안 건립 가속화할 것"

민주당 민경선 고양시장 후보는 27일 오전 10시 고양시청 앞에서 '씽씽유세 2탄'을 개최하고 주교동 신청사 원안 건립에 대한 의지를 표명했다. 민 후보는 "지난 4년간 시청사 이전 갈등으로 주민들이 큰 고통을 겪었다"며 현 시정을 정면으로 비판했다.

민경선 고양시장 후보가 시민들 앞에서 공약발표를 진행하고 있다.민경선 후보 캠프 제공

민 후보는 현장에서 "행정의 핵심은 일관성과 신뢰"라며 "시장에 당선되면 인수위원회 제1과제로 '주교동 원안 건립'을 추진하고, 경기도와 협력해 그린벨트 해제 등 관련 절차를 신속히 밟겠다"고 선언했다.

이날 유세에는 임유진·류기준 경기도의원 후보를 비롯해 임홍열·김보경·김효금 고양시의원 후보 등 민주당 지역 출마자들이 대거 합류해 '원팀'으로서의 결의를 다졌다. 지지자들과 유세원들은 '고양시청사 원안 건립', '출퇴근 광역 G버스 노선 신설' 등의 피켓을 들고 시민들에게 민 후보의 인프라 공약을 알리는 데 집중했다.

이어 민 후보는 현 시장 체제에서 청사 이전지로 거론되던 '백석동 업무빌딩'에 대한 대안으로 해당 공간에 벤처 기업을 육성하겠다는 구상을 제시했다. 민 후보는 구체적인 성과로 한국항공대 항공우주융합센터 유치 협의를 언급한 데 이어, "유세 전날인 26일 미국의 세계적인 게임 명문 대학인 '디지펜 공과대학' 부총장이 캠프를 방문해 백석 업무빌딩 내 캠퍼스 건립을 위한 협약서를 작성했다"고 발표했다.

또한 민 후보는 투명한 행정을 위해 고양시 간부회의를 주민들에게 생중계하고, 교통약자의 접근이 어려웠던 2층 시장실을 1층으로 내려 언제든 시민과 만나는 열린 시장이 되겠다고 공언했다.

마지막으로 민 후보는 "시민을 갈라치기 하는 갈등을 끝내고 통합의 리더십을 선보이겠다. 민주당 후보들이 동반 당선되어 힘을 모을 수 있도록 압도적인 지지를 부탁드린다"고 호소한 뒤 단체 사진 촬영을 진행하는 것으로 일정을 마무리했다.

26일 오후에는 고양여성민우회 주최로 진행된 정책 간담회에 참석했다. 이날 간담회에는 민주당 민경선 후보와 더불어 진보당 송영주 후보가 참석했다. 국민의힘 이동환 후보는 불참했다.

민경선 고양시장 후보가 고양여성민우회 관계자들과 간담회 후 사진을 찍고 있다.민경선 후보 캠프 제공

고양여성민우회는 "고양시가 여성친화도시를 내세우고 있음에도 실제 성평등 관련 예산은 대폭 삭감되거나 사실상 전멸 수준으로 축소됐다"고 지적하며 시장 직속 성평등 정책 전담기구 신설, 여성커뮤니티센터 재개소 등 5대 핵심 정책과제를 공식 제안했다.

이에 대해 민 후보는 "민선 8기 야당 시장 임기 동안 삭감되거나 중단된 성평등 정책과 예산은 민선 7기 이상으로 복원돼야 한다"며 "여성 정책은 단순 복원을 넘어 보다 혁신적인 방향으로 확대돼야 한다"고 밝혔다. 또한 "젠더폭력 대응과 피해자 지원 체계는 국가와 지방정부의 책임을 구분할 문제가 아니라 현장에서 실질적으로 작동해야 하는 과제"라며 "여성들이 안심하고 살아갈 수 있는 도시를 만들기 위해 여성단체 등 시민사회와 적극 협력하겠다"고 전했다.

한편 민 후보는 선대위 캠프 사무실에서 고양시에서 활동 중인 음악인 및 문화예술 관계자들과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 로이스 여성합창단 지휘자이자 고양시 역사 뮤지컬단 대표인 홍영일 지휘자를 비롯한 고양시 합창예술인 일동은 민 후보 지지 선언문을 낭독했다.

홍영일 지휘자는 "정치인의 진정성은 거창한 정책보다 시민을 대하는 작은 태도와 배려에서 드러난다"며 "시장에게는 시민의 작은 목소리를 마음으로 들을 수 있는 귀가 필요하다"고 고언을 전했다.

민 후보는 이에 깊이 공감하며 "문화가 곧 경제다. 예술과 자연이 함께하는 문화공간 정책 시행과 고양을 유네스코 창의 예술 도시 및 대한민국 K-문화의 중심으로 만든다"는 공약을 소개했다. 이와 함께 "정치는 결국 시민 삶과 연결돼야 하며 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 시민과 같은 눈높이에서 소통하는 시정을 만들겠다"며 호수공원 고양국제음악제 추진, 문화예술인 지원센터 설립 등을 약속했다.

이동환 후보 "체감할 수 있는 상권 회복과 시정 혁신... 재선 즉시 조직개편 강력 추진"

이동환 후보가 출근길 일산역 앞에서 시민에게 인사하며 조용한 득표활동에 집중하고 있다.이동환 후보 캠프 제공

국민의힘 이동환 고양시장 후보 역시 '민생 경제 회복과 시정 혁신'을 전면에 내세우며 표심 다지기에 나섰다. 이 후보는 이른 아침 일산역 맞이방과 출입구 일대에서 출근길 시민들에게 고개를 숙여 인사하며 조용한 득표 활동에 집중했다.

이어 이 후보는 통일로 일대를 방문해 인도 개설을 요구하는 주민들의 청원서를 직접 받아들고 현장 민원을 면밀히 점검했다. 오후에 진행된 거점 유세 현장에서는 김은혜 의원의 전폭적인 지원 유세와 지지 연설에 힘입어 열기가 뜨거웠으며, 기초의원 후보들과 함께 유세차량에 올라 정권교체의 힘을 바탕으로 고양의 성장을 멈추지 않겠다고 호소했다.

이동환 후보 및 기초의원 후보들이 유세차량에 같이 서 있다.이동환 후보 캠프 제공

이 후보는 상가 밀집 지역과 골목 상권을 활성화하기 위한 구체적인 대책을 피력했다. 이 후보는 보도자료와 간담회를 통해 "소상공인들이 즉각적으로 체감할 수 있도록 상가 밀집 지역의 주차 환경 개선, 공영주차장 요금 현실화 등 맞춤형 상권 회복 대책을 조속히 마련하겠다"고 공약했다. 탄현 온누리 상인회를 방문한 자리에서도 상인들의 고충을 청취하며 실질적인 경제 회복을 약속했다.

시정 운영의 효율성을 높이기 위한 조직 개혁 의지도 분명히 했다. 이 후보는 고양시 공무원노동조합 관계자들과 '조직개편 의견 수렴회'를 개최해 저연차 직원들의 목소리를 현장에서 직접 청취했다. 이 자리에서 이 후보는 "재선 즉시 지난 의회에서 무산되었던 조직개편을 강력하게 추진해 역동적으로 일하는 청사 분위기를 확립하겠다"고 역설했다.

또한 후보는 덕양노인종합복지관 경로식당을 찾아 자원봉사자들과 함께 정성스레 배식 봉사에 임했다. 지역 어르신들에게 일일이 식사를 배식하고 따뜻하게 손을 잡으며 안부를 묻는 등 온기 있는 민생 행보도 함께 병행했다.

"신뢰 지키는 원안 추진" "피부에 와닿는 상권·주차 해결"

기자가 유세 현장에서 만난 고양시민들은 후보들의 공약에 대해 저마다의 뚜렷한 기준을 가지고 평가하고 있었다.

덕양구 원당동 주교오거리 인근에서 만난 자영업자 최명식(54)씨는 민경선 후보의 시청사 공약에 무게를 뒀다. 최씨는 "시청을 어디로 옮기느냐 마느냐를 두고 몇 년 동안 동네가 쪼개져서 싸우기만 하니 정말 지친다"며 "행정의 연속성과 주민들과의 신뢰를 생각해서라도 민 후보 공약대로 원래 계획(원안)대로 빨리 짓고 이 지겨운 갈등을 끝내야 한다"고 강조했다.

일산동구 라페스타 상가 골목에서 만난 상인 김기훈(48)씨는 이동환 후보의 민생 공약에 더 공감했다. 김 씨는 "지금 상인들에게 가장 무서운 건 거창한 대기업 유치나 큰 건물이 아니라 오늘 당장 손님이 안 오는 것"이라며 "손님들이 편하게 올 수 있도록 가게 앞 주차난을 해결해주고 공영주차장 요금을 깎아주겠다는 이 후보의 공약이 우리 같은 소상공인들에게는 훨씬 절실하다"고 말했다.

여성 단체 간담회 소식을 접한 직장인 이윤아(33)씨는 정책의 세밀함을 강조했다. 이씨는 "여성친화도시라는 타이틀에 걸맞지 않게 성평등 예산이 줄어들었다는 얘기에 실망이 컸다"며 "단순히 건물을 짓는 토목 공약보다, 시민들의 삶의 질과 직결되는 성평등 정책이나 문화예술인 지원 같은 세밀한 공약을 끝까지 비교해보고 투표할 것"이라고 전했다.
#고양시장 #민경선 #이동환 #고양시청원안건립 #상권회복

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