지난 27일 오후, 경기도 고양시 덕양구 화정역 광장에서 제9회 전국동시지방선거를 앞둔 집중 유세가 진행됐다. 이날 현장에는 경기도교육감 민주진보 단일후보 안민석 후보와 더불어민주당 고양시장 후보 민경선 후보가 차례로 유세에 나서 교육·교통·일자리 분야 공약을 발표했다. 시민들은 우산과 우비를 착용한 채 후보들의 발언을 경청했다. 안민석 "지축지구 고교 신설·생존수영 교육 확대" 이날 오후 5시 30분부터 시작된 안민석 경기도교육감 후보 유세에는 성기선 교수가 지원 유세차에 올라 힘을 보탰다. 성 교수는 "경기교육의 하향 평준화를 막고, 우리 아이들에게 미래 사회를 살아갈 진짜 실력을 키워줄 적임자는 오직 준비된 안민석 후보뿐"이라며 지지를 호소했다. 이어 마이크를 잡은 안 후보는 고양시 교육 현안과 학생 안전 문제를 중심으로 공약을 발표했다. ▲화정역 광장 유세차에 올라 시민들을 향해 지지를 호소하고 있는 안민석 경기도 교육감 민주진보 단일후보.안민석 후보 캠프 제공 안 후보는 "지축지구 내 고등학교 부족 문제를 해결하기 위해 고교 신설을 추진하겠다"며 "학생 안전을 위한 생존수영 교육도 확대하겠다"고 밝혔다. 이어 "경기도 내 학교 수영장 확충을 통해 학생들이 체계적인 수영 교육을 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다. 민경선 후보 "교통체계 개편·청년 일자리 확대" ▲민경선 고양시장 후보가 "멈춘 고양을 다시 뛰게 하겠다"고 말하고 있다.박상준 오후 6시 30분부터는 민경선 고양시장 후보의 집중 유세가 이어졌다. 민 후보는 고양시의 교통 문제와 청년 인구 유출 문제를 언급하며 교통체계 개편과 산업 기반 조성을 주요 공약으로 제시했다. 민 후보는 ▲ 버스 노선을 철도 중심 체계로 개편 ▲교통 소외 지역 수요응답형 교통 서비스 확대등을 언급하며 출퇴근 시간을 줄일 수 있는 교통 환경 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다. 이어 "한국항공대학교와 연계한 항공우주 산학융합센터 유치를 추진해 청년 일자리 확대 기반을 마련하겠다"고 말했다. ▲민경선 고양시장 후보에 대한 지지를 호소하고 있는 백군기 전 용인시장.고양e뉴스 이날 유세에는 백군기 전 용인시장과 김성회(고양갑) 국회의원도 참석해 지원 연설에 나섰다. 백 전 시장은 "고양시의 멈춘 성장 동력을 다시 깨우기 위해서는 도의원 3선의 풍부한 경험과 강력한 추진력을 가진 민경선이 필요하다"고 말했다. ▲김성회 고양갑 국회의원이 민경선 후보의 당선 당위성을 역설하고 있다.박상준 김성회 의원은 "고양시 교통 문제 해결과 고양의 가치를 두 배로 올릴 민경선을 시장으로 만들어달라"고 호소했다. 이후 김 의원은 기자와 만난 자리에서 "시장과 국회의원, 그리고 도·시의원이 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가야 고양시의 해묵은 규제를 풀고 예산을 효율적으로 가져올 수 있다"고 설명했다. ▲기호 1-나 임홍열, 이종덕, 박기병 시의원 후보.고양e뉴스 이와 함께 고양시의원 선거에 출마한 더불어민주당 기호 1-나 후보인 임홍열·이종덕·박기병 후보도 유세차에 올라 지지를 요청했다. 이들은 "시의회에서 지역 현안 해결과 시정 협력을 위해 노력하겠다"고 밝혔다. 한편 이날 화정역 집중 유세에서는 교육·교통·일자리 분야 공약 발표와 함께 사전투표 참여 독려 활동이 진행됐다. ▲화정역 광장에 총출동한 더불어민주당 원팀.박상준 #안민석 #민경선 #김성회 #백군기 #지축지구고교신설 구독하기 6.3 지방선거 이전글 양향자 "조응천, 추미애 선대위원장", 조응천 "양향자, 장동혁 산소호흡기" 다음글 국민의힘 사천·진주 시장후보 "지역 현안 함께 풀겠다" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 박상준 (pdbrad) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2047 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 양향자 "조응천, 추미애 선대위원장", 조응천 "양향자, 장동혁 산소호흡기" 국민의힘 사천·진주 시장후보 "지역 현안 함께 풀겠다" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크