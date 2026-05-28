박상준

민경선 고양시장 후보가 "멈춘 고양을 다시 뛰게 하겠다"고 말하고 있다.오후 6시 30분부터는 민경선 고양시장 후보의 집중 유세가 이어졌다. 민 후보는 고양시의 교통 문제와 청년 인구 유출 문제를 언급하며 교통체계 개편과 산업 기반 조성을 주요 공약으로 제시했다.민 후보는 ▲ 버스 노선을 철도 중심 체계로 개편 ▲교통 소외 지역 수요응답형 교통 서비스 확대등을 언급하며 출퇴근 시간을 줄일 수 있는 교통 환경 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다. 이어 "한국항공대학교와 연계한 항공우주 산학융합센터 유치를 추진해 청년 일자리 확대 기반을 마련하겠다"고 말했다.