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"진보 진영 안에서 네거티브 공방이 너무 주목이 돼서, 그 대의보다는 범여권 내 권력 투쟁으로 국민들의 시선이 향하고 있는 것 같다."

경기 평택을에 출마하는 국회의원 후보자들이 27일 서울 양천구 목동 CBS에서 열린 <박재홍의 한판승부> 평택을 후보자 초청 토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보.민주·진보 후보 단일화는 엄두도 못 낸 채 꼬일 대로 꼬여 5파전이 된 경기도 평택시을 재선거를 두고 김재연 진보당 후보가 내린 평가였다.김 후보는 27일 오후 CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>에서 진행된 '경기 평택을 후보자 토론회'에서 "평택이 민주·진보 진영의 진흙탕 싸움판이 됐다고 많은 분께서 걱정하고 계신다. (나는) 원인 제공을 조국 후보님이 하신 것은 아닌가, 생각한다"고 밝혔다. 선거가 진흙탕 싸움이 된 계기가 조국 후보의 '참전'부터라고 짚은 것이다.그는 "그동안 이번 선거에서 '국힘(국민의힘) 제로'를 하시겠다고 선언하셨는데, 정작 평택에서는 오시고 나서부터 계속 민주당 후보만 공격을 하고 계시다"라며 "이번 선거는 내란 종식과 사회대개혁을 염원해 온 국민들에게 화답하는 선거여야 하는데, 매우 아쉽게 생각한다"라고 지적했다.그러자 조 후보는 "동의하지 않는다"라고 반발했다. "평택을 외에 전국적으로 보게 되면 '국힘 제로'가 이뤄지고 있다"라는 주장이었다. 이어 "조국혁신당이 12~13명 정도 단일화를 이루었다. 평택을 같은 경우에도 국민의힘이 당선될 가능성이 0에 수렴하기에 '반내란 세력' 사이에 공정한 경쟁이 이뤄지고 있다"고 주장했다.조국 후보는 이날도 본인의 주도권 토론 시간을 활용해 김용남 후보의 대부업체 관련 의혹을 집중적으로 공략했다. 조 후보는 "지금 말씀하신 대부업체와 관련해서 김 후보가 자주 출연하셨던 '매불쇼'에 최욱 앵커가 어제 방송에서 김 후보의 해명에 대해서 '조금도 설득이 안 된다', 또 그날 나오신 박지원 의원도 '김 후보의 해명이 수긍되지 않는다'고 말씀하셨다"라고 언급했다.그는 "이번 선거, 민주당 의원의 재산 축소 신고로 치러지는 것 알고 계시지요?"라고 강조했다. 이번 선거가 이병진 전 민주당 의원이 지난 총선 당시 채권과 차명 주식 등 재산을 축소 및 누락 신고한 혐의로 대법원에서 당선 무효형이 확정되어 실시되는 점임을 명확히 한 것이다.조 후보는 "다들 아시다시피 대부업은 불법이 아니다. 그런데 대부업을 차명으로 운영하는 것은 불법이라는 건 누구나 아실 것"이라며 "연쇄 출자 방식으로 대부업체를 지배하면, 그 지배 사실이 공직자 재산 등록이나 재산 공개 제도에 의해서 공시되지 않는다. 그렇게 되면 후보자가 실질적으로 대부업체를 운영하였다는 점이 사라지기 때문에 이 점을 피한 것"이라고 주장했다.김용남 후보는 "그런 추측은 함부로 하시면 안 된다. 지금 그걸 제가 만든 것도 아니고 제가 그때 공직자도 아니었다"라며 "2014년도에 출마했을 무렵으로 기억을 한다. 그때 제 남동생도 선거 캠프에 와서 저를 도와줬고, 그때 그 한아무개씨도 같이 도와주면서 선거 캠프에 있다 보면 후보보다 사실은 캠프에서 같이 도와주는 사람끼리 더 친분이 생기는 경우가 꽤 많이 있다"라고 설명했다."그래서 그 이후에 그 업체를 설립하게 된 것이고, 사실은 2020년경에 제가 떠안아 왔다. 이게 어떻게 차명인가?"라고 되묻기도 했다. 본인 이름으로 인수했고, 이를 밝혔는데 '차명'이라는 의혹을 제기하는 건 "악의적"이라는 반발이었다.조 후보는 대부업체 '만사무사', 김 후보와 자녀들이 주식을 보유한 '일호네트워크'의 주소가 같은 점, 2025년에 주식 4만 주를 증자한 점, 금융감독원으로부터 영업정지 3개월 처분을 받았던 점, 대부업체로부터 김 후보가 지분 90%를 갖고 있는 농업법인으로 자금이 어떻게 흘러갔는지 등을 따져 물었다.김 후보는 "청산과 해산을 거치려고 해도 까다롭다. 채권·채무 관계도 정리를 해야 된다"라며 "면허 갱신을 안 하면 자격이 상실된다. 자격 상실이 되면 청산 절차가 진행이 안 된다"라고 강조했다. 이어 "금융당국에 등록이 되어 있는 업체인데, 그 자격을 유지하기 위해서는 증자가 필요하다고 제가 얘기를 들었던 것 같다"라고 경위를 설명했다.그는 "제가 그 두 업체와 관련해서 어떠한 급여를 받거나 배당을 받은 적이 한 번도 없다"라며 "사실은 동생이 하다가 사업체가 좀 망가졌다. 쉽게 말씀드리면, '이거를 좀 해결해야 되겠는데 자기는 능력이 안 되는 것 같다, 법률적 쟁송도 붙고' 그래서 골칫덩어리를 제가 떠안았다"라고 재차 강변했다.김용남 민주당 후보도 적극적으로 해명하면서, 조 후보를 향한 반격에 나섰다. 김 후보는 "네거티브가 조금 선을 많이 넘고 있다"라며 최근 캠프에서 고발한 시사·정치 유튜버를 언급했다. 해당 유튜버가 고인이 된 김 후보의 모친을 '불법사채업자'로 규정하고 비난한 데 대한 반발이었다. 특히나 해당 유튜버가 적극적으로 조 후보에 대한 지지 의사를 밝히고 있고, 조 후보 역시 얼마 전 그의 방송에 출연한 점도 짚었다.김 후보는 "이건 도를 넘어도 지나치게 많이 넘은 것 같다"라며 "저희 집이 무슨 사학재단을 소유한 거룩한 집안은 아니지만, 저희 어머니가 리어카를 끌면서 행상을 해서 어렵게 자식을 키우다가 20년을 병상에 누워 계시다가 돌아가셨는데 아무리 선거판이지만 이건 너무 지나친 거 아닌가?"라고 따져 물었다. 이 부분을 이야기할 때 김 후보의 눈시울이 붉어지기도 했다.그는 "아무리 선거에서 승리가 중요하고 그걸 위해서 상대방에 대한 네거티브를 한다고 하더라도, 이미 고인이 된 분에 대해서 이렇게 하는 건 이거는 패륜 정치 아닌가?"라고 목소리를 높였다.조 후보는 자신이 해당 유튜버의 방송에 출연한 사진을 갈무리해 가져온 김 후보를 향해 "저 인터뷰는 지금 말씀하신 어머니에 대한 인터뷰가 아니고, 김용남 후보자의 (과거) 세월호 참사 문제에 대한 발언 때문에 그 참사의 피해자 아버지가 같이 와서 한 것"이라고 해명했다. 김 후보 모친에 대한 의혹을 본인이 제기한 게 아니라는 해명이었다.김 후보는 또한 조국 후보와 같이 단체사진을 찍은 평택시 시민단체 대표가 본인을 고발한 점도 언급하며 "사실은 이거 고발 사주 아닌가? 전형적인 공작 정치"라고 날을 세웠다. "조국 후보의 캠프의 일원이라고 봐도 다름이 없는 사람을 시민단체 명칭을 내세워서 저를 고발하고, 그 고발이 이루어진 것을 언론 기사로 퍼뜨리면서 마치 무슨 큰 잘못이 있는 것처럼 언론 플레이를 한다"라는 주장이었다.그가 "조국 후보가 소속한 정당이 조국'혁신'인데 오히려 혁신의 대상이 되어야 하는 구태 정치 내지는 공작 정치의 전형이라고밖에 안 보인다"라고 하자, 조 후보는 "전혀 사실이 아니다. 그야말로 흑색선전"이라고 거세게 반발했다.김 후보는 "이게 다 우연의 일치라는 것인가?"라며 "저는 처음부터 네거티브를 안 하겠다고 하고 지금까지 참고 있었다. 그런데 이미 선을 넘어도 너무 넘었다. 너무너무 화가 난다"라고 분개했다.그러면서 조 후보의 웅동학원 문제를 꺼내 들었다. "동생분이 웅동학원을 상대로 거액의 채무를 지게 소송을 해서 승소를 했다. 7년 전에 '웅동학원 사회 환원하겠다'고 하더니 지금은 '빚이 많아서 못한다'고 하고 계시다"라고 꼬집은 것."이게 말이 되느냐?"라는 지적에 조 후보는 "웅동학원 지금 현재 이사회에 저희 가족이 한 명도 없다"라고 답했고, 김 후보는 "이사진에서 가족들이 다 빠진 게 몇 년도인가?"고 힐난했다. 조 후보는 "연도는 정확히 모르겠다"라며 "저희 동생이 어떤 일을 했는지를 제가 어떻게 알겠느냐?"라고 항변했다.