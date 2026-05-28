진재중

선거홍보물유권자는 이 차이를 보며 자연스럽게 질문하게 된다.'이것이 과연 공정한 선거인가?'선거는 민주주의의 꽃이라고 한다. 그러나 민주주의는 단순히 투표를 하는 행위만으로 완성되지 않는다. 유권자가 후보를 충분히 비교하고 판단할 수 있어야 한다. 문제는 지금의 선거공보물이 과연 그 역할을 제대로 하고 있느냐는 점이다. 현실적으로 선거홍보물의 질과 양은 결국 자금력과 조직력의 차이로 이어진다. 페이지 수가 많을수록 더 많은 인쇄비와 기획비가 들어간다. 사진 촬영, 디자인, 카피 작성, 편집까지 모두 비용이다. 결국 자본과 조직을 가진 후보는 자신을 화려하게 포장할 수 있지만, 그렇지 못한 후보는 자신의 정책과 철학조차 충분히 전달하기 어렵다.유권자는 정책보다 먼저 "보이는 이미지"에 영향을 받는다. 두꺼운 공보물은 왠지 더 준비된 후보처럼 느껴지고, 얇은 공보물은 초라해 보인다. 그러나 정치의 진정성은 종이 두께로 판단할 수 없다. 오히려 화려한 홍보 속에 진짜 민생은 사라지고, 이미지 정치만 남는 경우도 많다.더 큰 문제는 공약의 현실성보다 "보기 좋은 문장"이 우선된다는 점이다. 지역경제 활성화, 청년 지원, 관광도시 육성, 복지 확대… 거의 모든 공보물에 비슷한 문구가 반복된다. 그러나 어떻게 실현할 것인지, 예산은 어디서 마련할 것인지, 실패했을 때 책임은 누가 질 것인지에 대한 설명은 부족하다.