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26.05.28 09:25최종 업데이트 26.05.28 09:25
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투표안내문,선거공보진재중

우편함 속에는 묵직한 종이뭉치가 들어 있었다.

"6·3 전국동시지방선거 투표안내문 및 선거공보물."

하나하나 펼쳐보니 모두 23장. 교육감, 도지사, 시장, 도의원, 시의원 후보들의 공보물이었다. 각 정당의 색깔은 선명했다. 빨강과 파랑, 초록과 노랑이 경쟁하듯 눈에 들어왔다. 후보들의 얼굴도 하나같이 밝았다. 환하게 웃고 있었다. 마치 지역의 미래가 이미 행복으로 가득 찬 것처럼 보였다.

웃는 얼굴 뒤, 선거의 불균형

그러나 공보물을 넘기다 보니, 웃는 얼굴 뒤에 감춰진 또 다른 현실이 보였다. 어떤 후보의 홍보물은 6페이지를 넘긴다. 화려한 디자인 속에 수많은 공약과 경력, 사진들이 빼곡하다. 자신의 업적과 정치 철학, 지역 비전을 자세하게 설명한다. 반면 어떤 후보의 공보물은 A4용지 절반에도 미치지 못한다. 정당 이름과 짧은 공약 몇 줄이 전부다. 후보가 누구인지조차 제대로 알기 어렵다.

선거홍보물진재중

유권자는 이 차이를 보며 자연스럽게 질문하게 된다.

'이것이 과연 공정한 선거인가?'

선거는 민주주의의 꽃이라고 한다. 그러나 민주주의는 단순히 투표를 하는 행위만으로 완성되지 않는다. 유권자가 후보를 충분히 비교하고 판단할 수 있어야 한다. 문제는 지금의 선거공보물이 과연 그 역할을 제대로 하고 있느냐는 점이다. 현실적으로 선거홍보물의 질과 양은 결국 자금력과 조직력의 차이로 이어진다. 페이지 수가 많을수록 더 많은 인쇄비와 기획비가 들어간다. 사진 촬영, 디자인, 카피 작성, 편집까지 모두 비용이다. 결국 자본과 조직을 가진 후보는 자신을 화려하게 포장할 수 있지만, 그렇지 못한 후보는 자신의 정책과 철학조차 충분히 전달하기 어렵다.

유권자는 정책보다 먼저 "보이는 이미지"에 영향을 받는다. 두꺼운 공보물은 왠지 더 준비된 후보처럼 느껴지고, 얇은 공보물은 초라해 보인다. 그러나 정치의 진정성은 종이 두께로 판단할 수 없다. 오히려 화려한 홍보 속에 진짜 민생은 사라지고, 이미지 정치만 남는 경우도 많다.

더 큰 문제는 공약의 현실성보다 "보기 좋은 문장"이 우선된다는 점이다. 지역경제 활성화, 청년 지원, 관광도시 육성, 복지 확대… 거의 모든 공보물에 비슷한 문구가 반복된다. 그러나 어떻게 실현할 것인지, 예산은 어디서 마련할 것인지, 실패했을 때 책임은 누가 질 것인지에 대한 설명은 부족하다.

각당의 선거홍보물진재중

선거공보물은 후보를 알리는 수단이어야지, 포장 경쟁의 결과물이 되어서는 안 된다.

이제는 선거홍보 방식에 대한 근본적인 고민이 필요하다. 모든 후보에게 동일한 지면과 형식을 제공하는 방안도 검토할 필요가 있다. 최소한 유권자가 후보를 비교할 수 있는 기본 정보만큼은 공정하게 전달되어야 한다. 누군가는 여섯 장으로 자신을 설명하고, 누군가는 한 장조차 채우지 못하는 현실 속에서 진정한 공정선거를 말하기 어렵다. 몇 일 뒤면 우리는 한 표를 행사한다.

그러나 그 한 표는 화려한 인쇄물의 두께가 아니라, 지역을 위해 얼마나 진심으로 일할 사람인가를 묻는 선택이어야 한다. 우편함 속 23장의 종이는 우리에게 묻고 있다.

당신은 무엇을 보고 투표할 것인가.
#지방선거 #홍보물 #강릉시

6.3 지방선거
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