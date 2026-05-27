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경기 평택을에 출마하는 국회의원 후보자들이 27일 서울 양천구 목동 CBS에서 열린 <박재홍의 한판승부> 평택을 후보자 초청 토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보.경기도 평택시을 국회의원 후보자 토론회에서도 '보수 진영' 단일화가 화두였다.유의동 국민의힘 후보 측은 27일 오후 "황교안 (자유와혁신) 후보와의 만남과 관련하여 문의가 많아 알려드린다"라며 "최근 황교안 후보와 직접 만났다"라고 밝혔다. "폭주하는 범여권의 독주를 막고, 파렴치한 범죄 의혹에 연루되어 있는 김용남·조국 후보의 당선을 막기 위해 보수의 목소리를 하나로 합쳐야 한다는 지역주민들의 간절한 요구를 황교안 후보에게 전달하였다"라고 전했다.이어 "서로 공개를 전제로 대화하지 않았기 때문에 이에 대한 황교안 후보의 답변을 제가 언급하는 것은 적절치 않다"라며 "마지막까지 흩어진 보수의 목소리를 하나로 모으는 데 모든 노력을 기울이겠다"라고 덧붙였다.이 때문에 이날 CBS라디오 <박재홍의 한판승부>에서 진행된 '경기 평택을 후보자 토론회'에서도 단일화 문제가 거론됐다. 민주 진영 후보들은 유 후보와 황 후보의 차이를 집중적으로 거론했다. 유 후보는 마지막까지 단일화에 적극적으로 손을 내밀었던 반면, 오히려 황 후보는 유 후보에게 그다지 우호적이지 않은 태도를 보였다.김재연 진보당 후보는 본인의 주도권 토론 시간에 유 후보를 향해 "'유의동 후보와 황교안 후보의 단일화 논의가 무르익었다' 이런 보도가 나오고 있는데, 황 후보의 '윤어게인' 그리고 부정 선거 주장에 대해서도 받아들이시면서 이 단일화 추진하시는 것인가?"라고 따져 물었다. "여기에서는 어느 정도로 합의를 이루실 것인지 궁금하다"라고 꼬집은 것이다.유 후보는 "아니다. 뭐 결론 난 건 없다"라면서도 "보수 진영에 있는 유권자분들께서 지금 이재명 정부의 독주, 민주당의 독주 그리고 헌법을 일방적으로 개정하려고 하는 움직임, 또 공소 취소 특검법을 강행하려고 하는 흐름을 막기 위해서는 '보수가 갈라진 목소리들을 하나로 합쳐야 되지 않겠냐'라는 의견들이 있으시다"라고 답했다. "그 의견에 준해서 찾아뵙고 그런 의사를 전한 게 다"라는 이야기였다.김용남 더불어민주당 후보 역시 유 후보에게 "단일화하실 건가?"라고 묻자, 유 후보는 "저는 단일화가 필요하다고 본다"라고 즉답했다. 김 후보는 "12.3 내란이라든지, 부정선거와 관련해서 당연히 입장이 다르실 거라고 저는 믿는다. 유의동 후보가 그런 상식은 갖추셨다"라며 두 후보의 단일화에 문제를 제기했다.유 후보는 김 후보에게 조국 후보와 단일화를 할 것이냐고 되물으며 반응했으나 김 후보는 "저는 안 한다"라고 잘라 말했다.조 후보 또한 유 후보에게 "지난 4월 11일, 평택 미군 기지 앞에서 부정선거론을 주장하는 집회가 있었고, 거기에 황교안 후보와 전한길씨가 참석한 거 아시느냐?"라고 따져 물었다. 유 후보는 "거기까지는 잘 모르겠다"라며 "그 집회의 성격을 잘 이해를 못하고 있다"라고 답했다. 본인은 부정선거 주장에 대해 "동의하지 않는다고 여러차례 말씀드렸다"라는 정도의 답으로 갈음했다.하지만 황 후보와 유 후보 사이 단일화의 '장벽'이 무엇인지는 그 후에 나왔다. 황 후보는 본인의 주도권 토론 시간에 "유의동 의원의 캠프 상임선대위원장으로 김문수 전 대통령선거 후보가 영입된 것은 납득하기 어렵다"라며 "김문수 후보를 응원하기 위해서, 돕기 위해서 내가 중간에 사퇴했는데 그것 때문에 재판을 받고 있다"라고 지적했다.황 후보는 "그분이 지금도 상임선대위원장으로 있느냐?"라며 "그분 때문에 제가 재판받고 지금 형사 피의자가 돼 있는데, 그러면서 지금도 계속 그런 입장을 갖고 계시는 건가?"라고 따져 물었다.하지만 유 후보는 김문수 전 후보가 여전히 상임선대위원장 자리를 유지하고 있음을 알리면서, "어떤 거를 질문하시는지 제가 취지를 잘 모르겠다"라고 답했다. 두 사람의 관계에 대해 본인은 알지 못했고, 관여한 바도 없다며 "(상임선대위원장 임명이) 합당하느냐고 물어보면 제가 드릴 말씀이 없다"라는 태도로 일관했다.그러자 황 후보는 "제가 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵에 내가 지적하지 않았느냐? '거기에 동참했다. 배신자라는 말이 그래서 나온다' 그런 얘기를 하지 않았느냐?"라며 "박근혜 대통령 탄핵한 것도 유지하는 마음이고, 또 내가 도와준 사람이 나를 어떻게 보면 일종의 배반을 한 것인데, 이런 분이 같이 일을 하는 것도 괜찮다 이런 말씀인가?"라고 날을 세웠다."제가 말씀드리는 취지를 잘 모르시는 것 같은데, 제가 왜 그런 말을 하는지 잘 들어보시기 바란다"라고도 덧붙였다.유 후보는 마지막까지 단일화 불씨를 살리는 모습이었다. 그는 마무리 발언 시간에 "보수를 사랑하는 유권자분들께도 호소드린다"라며 "우리의 차이는 저들의 차이보다 크지 않다"라고 강조했다.그는 "'이재명은 무기징역감'이라 외치던 사람이 민주당 후보이다"라며 김용남 후보를 직격했다. "그런 후보와 단일화하자는 조국혁신당 후보도 있다"라고 조국 후보도 꼬집었다. "남극과 북극만큼 멀리 떨어진 저들도 야합을 한다"라며 "우리가 서로 갈라져 있어서는 저들을 이길 수가 없다"라는 취지였다.그는 "우리가 분열하면 정청래와 추미애가 웃는다. 우리가 쪼개지면 김어준과 문재인이 웃는다"라며 "이번만큼은 정말 하나로 힘을 합쳐야 한다. 저는 마지막 순간까지 포기하지 않고 보수의 목소리를 하나로 합치는 데 모든 힘을 쏟겠다"라고 약속했다. "국민의힘 유의동으로 힘을 모아 주시라"라는 호소였다.