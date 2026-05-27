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유의동 : "제 이 말씀을 왜 드리냐면 서울 서초구 방배동에 소위 말하는 금싸라기 재건축 아파트를 갖고 계시잖나. 평택에 출마하신다는 분이 서울 집 처분 여부를 여쭈니 재건축이 끝난 후에 결정하겠다고 하셨잖나."

조국 : "지금 금싸라기 아파트 하면서 위화감을 조성하는데, 오래 전에 지어진 아파트를 한 번도 팔지 않고 소유하고 있고, 그게 재건축이 이뤄진 것이다."

경기 평택을에 출마하는 국회의원 후보자들이 27일 서울 양천구 목동 CBS에서 열린 <박재홍의 한판승부> 평택을 후보자 초청 토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보.경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보가 27일 오후 CBS 후보 5인 토론회서 조국 조국혁신당 후보를 향해 "서울 서초구 방배동 금싸라기 재건축 아파트를 지금이라도 팔 수 없느냐"고 날선 질문을 던졌다. 유 후보는 토지공개념을 주장해 온 조 후보의 서초구 아파트 소유를 공격하는 동시에 평택에 연고가 없는 조 후보의 약점을 파고 들었다. 이에 조 후보는 "굳이 팔아야 할 이유를 찾지 못하겠다"고 답했다.이날 토론회는 조 후보와 유 후보, 김용남 더불어민주당 후보, 황교안 자유와혁신 후보, 김재연 진보당 후보까지 평택을 국회의원 재선거에 출마한 총 5명의 후보가 참석해 두 시간 동안 이어졌다.유 후보는 조 후보를 향해 "낙선하더라도 마지막 고향이 평택이라고 하셨으니, 최소 5년 이상 평택에 주소지를 두고 활동하겠느냐"고 물었고, 조 후보는 "낙선하지 않을 것"이라고 말하면서 미소를 짓기도 했다.이날 토론회에서는 평택 내 특목고 설립 문제 또한 거론됐다. 유 후보는 "교육 격차와 고교 서열화를 비판하면서 특목고에는 찬성하느냐, 입장이 바뀐 것이냐"고 물었다. 조 후보는 "특목고 반대 입장을 낸 적이 한 번도 없다. 혼동하신 것 같다"고 반박했다.유 후보는 조 후보가 '부동산 공화국 해체'를 내세우며 토지공개념을 주장한 점을 거론하며 "그 엄격한 기준은 국민에게만 적용되는 것이냐"고 물었다. 조 후보는 "토지공개념은 내 개인적 생각이 아니라 헌법이 보장하는 것"이라고 반박했다.이어 유 후보는 조 후보의 서울 서초구 방배동 재건축 아파트 보유 문제를 거론했다.유 후보는 "강남 재건축 자산을 끝까지 보유하며 막대한 시세 차익을 누리겠다는 것 아니냐, 이것이 후보가 말하는 정의냐"고 거듭 물었다. 조 후보는 "수십 년간 아파트 한 채를 팔지 않고 보유한 것과 토지공개념은 관계가 없다"고 반박했다.한편, 유 후보는 모두발언에서 조 후보와 김용남 더불어민주당 후보를 함께 거론하며 "이분들을 집으로 돌려보내겠다, 싹 쓸어버리겠다"는 극단적인 발언을 하기도 했다. 유 후보는 김 후보를 향해 과거 보좌진에게 폭력을 행사한 것에 빗대 "귀한 남의 자식 정강이를 구둣발로 걷어차고 서민의 고혈을 빨아 먹는 고금리 사채업을 차명으로 운영한 의혹이 있는 후보"라고 날을 세웠고, 조 후보를 향해서는 "자기 자식 성공시키겠다고 문서를 조작해 남의 자식 눈에 피눈물 흘리게 한 입시 비리범"이라고 표현했다.그러면서 "평택이 지금 범죄 도피처가 될 상황에 있다", "지금 평택 시민들이 범죄와의 전쟁을 선포해야 할 판"이라고 공격했다.조 후보는 고덕국제신도시 LH 아파트 공급 문제를 두고도 유 후보와 황교안 자유와혁신 후보로부터 질문을 받았다. 황 후보가 "고덕에서 LH가 도시 기능 일부를 공동주택과 주상복합 공급에 활용하는 변경안을 추진하고 있는데 이 계획에 찬성하느냐, 반대하느냐"고 묻자 조 후보는 "하나로 일률적으로 다룰 수 없다", "공공과 민간을 어떤 비율로 섞을지를 이야기해야 한다"고 답했다.황 후보는 "현장에 맞지 않는 건 바로 고쳐야 한다. 지금 고덕 주민들은 집이 많아서 고통받고 있고, 더 많은 집을 짓는 걸 반대한다. 명확하게 나는 주민들 뜻에 따르겠다고 말씀하실 생각이 없으신가"라고 물었다.이에 대해서도 조 후보는 "공공임대주택의 필요성을 인정하며, 주민들의 요구를 받아 비율을 조정해야 한다는 입장"이라고 밝혔다.