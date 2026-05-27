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▲ 박근혜 "박형준, 많은 일 할 것... 박민식, 나라 잘 지킬 것" ⓒ 유성호

박근혜 전 대통령이 27일 오후 부산 기장시장을 찾아 국민의힘 정동만 의원, 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북구갑 후보와 함께 시민들에게 인사하고 있다.박씨는 이날 경남 진주와 울산, 양산을 거쳐 늦은 오후 5시 30분께 부산 기장군 기장시장에 도착해 현장을 누볐다. 공개적으로 부산을 찾아 과거의 향수를 불러일으키자, 시장 일대에는 30여 분 전부터 천여 명이 넘는 인파가 북적였다. 좁은 공간에 사람이 집중되다 보니 안전사고를 막으려는 경찰은 질서유지선을 치는 등 안간힘을 다했다.국민의힘에선 박형준 부산시장 후보, 박민식 북구갑 보궐선거 후보, 정명시 기장군수 후보 등이 나왔고, 기장군이 지역구인 정동만 부산시당 위원장, 서지영(동래) 의원, 박성훈(북구을) 의원 등이 출동했다. 이들은 "오늘 궂은 날씨에도 너무 많은 분이 보수대결집이라는 명제를 갖고 모였다"라고 박씨 지원에 의미를 부여했다.현장엔 대형 태극기와 '윤어게인'도 등장했다. 부정선거 음모론자로 보이는 한 지지자는 직접 만든 '사전투표 하지말자' 손팻말을 들고 곳곳을 돌았다. 한 80대 노인은 박씨의 방문에 "이렇게 지지하는 사람이 많다"라며 눈시울을 붉혔다. 심지어 중학교 3학년 학생들이라고 말한 자칭 '보수 10대'도 볼 수 있었다. 박씨를 연예인 보듯 한 이들은 "박 대통령 팬"이라며 "보고 싶었다"라고 말했다.검은색 승용차를 타고 도착 이후 박 후보 등과 기장 안으로 나란히 진입한 박씨는 밝은 표정이었다. 주변을 꽉 채운 시민들이 "박근혜", "대통령" 연호를 잇달아 외치자 박씨는 손을 크게 흔들며 화답했다. 앞서 진주 등과 비슷한 장면이 펼쳐졌다. 그는 지지자나 상인들과 적극적으로 악수하거나 하이파이브 인사를 주고받았다. 기장시장의 끝으로 가는 길은 험난했다. 도보로 인파를 뚫고 걷다 보니 약 50분에 가까운 시간이 소요됐다.끝내 도착해 준비된 마이크 앞에서 기자회견을 연 박씨는 "사실 부산 자갈치시장과 구포시장에도 가보고 싶었는데, 여러 여건상 가지 못해 아쉽다. 기장시장에 와서 부산 시민 여러분의 모습을 보면서 이를 달랠 수가 있었다"라고 준비한 소감을 전했다. 이어 "우리 박형준 부산시장 후보께서는 그동안 부산을 위해 많은 일을 해오신 것으로 알고 있다. 앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 많은 일을 해 주실 것으로 믿는다"라고 박 후보에 힘을 실었다.