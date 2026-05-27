최현덕 캠프

더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보 측이 27일 국민의힘 주광덕 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발했다. 사진은 최현덕 후보 전입신고시 촬영한 사진최 후보 캠프는 또 "주 후보와 관계자들은 민주당 내부 경위와 고발 취하 사실을 충분히 알고 있었음에도 TV토론회라는 공개석상에서 관련 의혹을 반복 제기했다"며 "이는 공직선거법 위반에 해당하는 중대한 사안"이라고 주장했다.캠프 측은 주광덕 후보에 대한 고발 방침과 함께 온라인 대응도 예고했다.최 후보 측은 "지난 26일 이후 온라인 커뮤니티와 SNS, 문자메시지 등을 통해 해당 내용을 악의적으로 유포하는 행위에 대해서도 예외 없이 법적 대응에 나설 계획"이라며 "선거에 영향을 미치기 위한 허위사실 확산 행위를 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.한편 남양주시장 선거에서는 최근 개발이익 환수 문제와 공약 검증 등을 둘러싸고 양측의 공방이 이어지고 있으며, 선거 막판 법적 대응전도 격화되는 양상이다.