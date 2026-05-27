조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 27일 오후 자신의 선거사무소에서 기자간담회를 하고 승리를 자신했다.김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 최근 각종 여론조사에서 초접전을 벌이는 상황에 대해 "우리 아들딸들이 더 이상 떠나지 않게 해야 될 거라는 절박성이 저를 지탱해주고 있다"라고 밝혔다.김 후보는 27일 오후 자신의 선거사무소에서 열린 '달구벌정담' 기자간담회에서 "선거 막바지가 되면 예상했던 대로 양쪽이 치열하게 경쟁을 하는 것 같다"라며 "양쪽의 고정 지지층들은 아주 팽팽한 것 같다. 민주당 후보가 이렇게 팽팽하게 경쟁을 한 적이 있느냐"라고 반문했다.이어 그는 "시민들이 가지고 있는 대구 경제를 살려야 한다는 절박함이 저를 이렇게까지 지탱해주고 있는 것 같다"라고 강조했다.그는 전화면접 조사에서는 자신이 오차범위 내에서 이기는 결과가 나오고 ARS(자동응답)에서는 추 후보가 앞서는 결과가 나오는 것과 관련 "조직이 강한 쪽이 ARS를 잘 활용하는 것 같다"라고 판단했다.그러면서 "지금 여러 가지 민심을 잡기 위한 기제들이 작동을 하는데 저는 처음부터 끝까지 '이번 선거에는 김부겸의 쓰임새를 보고 판단해 주시라, 여러분이 지킨다는 보수가 지금 현재 모습은 아니지 않나' 이런 얘기를 계속 한다"라고 말했다.그는 "(여론조사) 로우 데이터 한 번 보시라. 지금 보수가 50% 이상 표집이 된다. 그걸 보면 전화를 받으시는 분들이 어떤 정치적 바이어스(선입견)가 좀 강한 게 아니냐 그렇게 추정이 된다"라며 "결국은 민심을 보고 결정하는 거지 여론조사로 선택하는 건 아니다"라고 강조했다.전직 대통령 박근혜씨가 국민의힘 후보 지원 유세에 나서는 것과 관련해서는 "전직 대통령을 지역 정치판에 자꾸 소환하는 것 자체는 바람직하지 못하다"라며 "현실 정치판에 그분을 자꾸 끌어들이는 것은 바람직한 모습은 아니다"라고 주장했다.하지만 박근혜 전 대통령을 만나겠다는 의지는 여전히 유효하다고 했다. 그는 "그분이 허락만 하면 언제든지 찾아 뵙고 인사를 드리는 게 예의일 것 같다"라며 "대구시장 후보인데 대구에 살고 계시는 전직 대통령을 찾아뵙는다는 건 예의에 속하는 문제"라고 설명했다,그는 "누가 자꾸 정치적으로 해석하는데 그런 건 아니다"라며 "가능한 한 전직 대통령으로서 그만한 예우가 또 그런 합당하게 예우를 갖출 수 있어야 된다"라고 덧붙였다.김 후보는 이번 선거가 보수를 심판하는 선거가 돼야 한다고 강조했다. 그는 "삼십 년을 내팽개쳐서 대구 경제를 어렵게 한, 대구 시민들에게 자신감을 잃게 한 부분에 대해 심판 안 하면 어떡하냐"라고 지적했다.그는 "지금 대통령 임기하고 시장 임기가 같이 가는데 대구의 미래에 대해 치열한 건 없고 무슨 정치 투쟁이나 하고 대통령과 맞서고 정부 여당에 대해 자꾸 정치 싸움하는 데에 대구시장이 말려들어서는 안 된다"라고 주장했다.그러면서 "삼십 년간의 무책임과 대구의 잃어버린 자신감, 누군가 책임을 져야 된다"라며 "저는 그걸 심판하는 선거가 돼야 한다고 호소를 드리고 싶다"라고 강조했다.전날 TV토론회에서 추경호 국민의힘 후보가 '주적 논란'을 제기한데 대해서는 "민주당 정치인들, 민주당 후보들에 대해서는 일종의 옛날에 기독교 탄압할 때 했던 십자가 밟기 비슷한 게 아닌가 싶다"라며 "제 아버님이 평생 군에서 제대하신 분이다. 선거 출마할 때마다 군복 입고 저를 격려해 주셨다. 그런 점에서 안보관이 이상하다든가 그런 건 아니다"라고 해명했다.이어 그는 "저를 비난하시던데 이런 정도가 선거판에 나올 수는 있다"라면서도 "대구시 경제를 어떻게 살릴까, 또 여러 가지 잃어버린 자신감을 어떻게 박차고 일어서게 할까, 이런 걸 고민해야 될 자리에서 안 맞는 이야기"라고 일침했다.5·18을 폄훼한 마케팅으로 논란이 된 스타벅스와 관련한 질문에 김 후보는 "5.18 정신을 폄훼하거나 해서는 안 되는 것은 기업이나 정치인들도 마찬가지"라며 "어제 정(용진) 회장이 사과를 했다. 우리 당에 있는 분들은 미흡하다, 진정성이 부족해 보인다고 하는데 그렇더라도 국민들이 알아서 판단하시게 하자라고 제가 제안한 것"이라고 말했다.