이권재 캠프

- 후보께서 생각하는 현재 오산시의 가장 큰 도시적 고민은 무엇입니까?

- 오산 시민들은 교통 혼잡과 광역교통 접근성 부족 문제를 지속적으로 제기하고 있습니다. 교통 분야 핵심 해법은 무엇입니까?

- 세교신도시 확대와 인구 증가 속에서 생활 인프라와 정주환경 개선 요구도 커지고 있습니다. 생활 SOC 확충 방향은 무엇입니까?

고인돌공원과 오색시장 일대 거리유세 현장을 찾아 시민 및 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.6·3 지방선거를 앞두고 경기 오산시가 다시 한번 도시 미래 전략의 분기점에 섰다. 세교신도시 확대와 인구 증가 속에서도 광역교통망 부족, 자족기능 한계, 원도심 침체 등 복합적인 도시 과제가 이어지고 있기 때문이다. 특히 오산은 화성·동탄·평택 생활권 사이에서 독자적인 산업 경쟁력과 도시 브랜드를 어떻게 구축할 것인지가 핵심 과제로 떠오르고 있다.이권재 국민의힘 오산시장 후보는 "지난 4년은 멈춰있던 오산을 다시 움직인 시간이었다"며 "이제 GTX-C 오산 연장과 세교3지구, 운암뜰 AI시티를 중심으로 경제·교통·교육이 균형 잡힌 명품 자족도시를 완성하겠다"고 밝혔다. 다음은 이권재 후보와의 일문일답."오산의 가장 큰 고민은 도시 성장 속도에 비해 자족기능과 광역인프라가 충분히 따라오지 못했다는 점입니다. 오랜 기간 베드타운 이미지에 머물면서 시민들은 서울과 인근 도시로 출퇴근해야 했고, 청년들이 지역 안에서 일자리를 찾고 정착할 기반도 부족했습니다. 이제는 GTX-C 오산 연장과 세교3지구, 운암뜰 AI시티 등을 바탕으로 자족도시를 완성해야 할 시점입니다.""오산 교통문제의 핵심은 광역교통망 확충과 시내 교통체계 개선입니다. GTX-C 오산 연장 조기 착공과 수원발 KTX 오산역 정차, 분당선 연장을 추진해 오산을 경기남부 광역교통 거점으로 만들겠습니다. 또 AI 기반 수요응답형버스(DRT)와 간선급행버스(BRT)를 도입하고, 오산IC 입체화와 원동사거리 지하화 등을 통해 상습 정체를 해소하겠습니다.""세교2·3지구와 원도심이 함께 성장하려면 생활SOC가 균형 있게 확충돼야 합니다. 학교와 문화·체육시설, 공공의료 인프라를 확대하고 세교3지구에는 대학병원 유치를 추진하겠습니다. 또 세교2지구에는 스타필드형 쇼핑몰 유치를 추진해 시민 생활 편의를 높이겠습니다."