▲ 추미애 후보 '특급칭찬'에, 문정복 의원 '광대승천' 미소 26일 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 시흥을 찾아 집중 유세를 벌였습니다. 이 자리에서 추 후보가 문정복 국희의원을 칭찬하는 인사말을 건넸는데요, 이에 문 후보가 환하게 웃으며 기뻐하는 모습을 보였습니다. (관련기사 : "압도적 지지 보내달라"… 추미애 경기지사 후보, 시흥서 집중유세 https://omn.kr/2id92)
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26일 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 시흥을 찾아 집중 유세를 벌였습니다.
이 자리에서 시흥갑 문정복 국회의원은 추미애 후보를 "내란종식을 위해 앞장섰던 정치인"이라고 소개하며 "(추 후보에게) 경기도를 맡기면 경기도를 대한민국 1등 도시로 만들 수 있다"고 강조했습니다.
마이크를 넘겨받은 추 후보는 "우리 문정복 의원 일 참 잘하죠?"라고 물으며 "당은 대표 중심으로 서로 협력하고 원팀으로 돌아가야 한다. (최고위에서) 딱 문지기를 하고 있는 완전정복 문정복 듬직하죠?"라고 칭찬을 보냈습니다.
현장 영상 함께 보시죠.
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