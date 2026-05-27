▲ 추미애 후보 '특급칭찬'에, 문정복 의원 '광대승천' 미소 26일 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 시흥을 찾아 집중 유세를 벌였습니다. 이 자리에서 추 후보가 문정복 국희의원을 칭찬하는 인사말을 건넸는데요, 이에 문 후보가 환하게 웃으며 기뻐하는 모습을 보였습니다. (관련기사 : "압도적 지지 보내달라"… 추미애 경기지사 후보, 시흥서 집중유세 https://omn.kr/2id92) ⓒ 우동완