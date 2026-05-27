김동호 후보 캠프

더불어민주당 김동호 후보가 세종시 집현동의 한 놀이터를 찾아 아이를 안은 시민과 인사하고 있다.주민들의 실생활 불편을 해소하기 위한 행정·물류 시스템 도입도 약속했다. 병원, 약국, 마트, 학원 등 필수 시설 유치를 위한 '패스트트랙 체계'를 도입하고, 새벽 배송과 생활 물류 서비스를 확대한다. 또한, 주민 이용이 많은 공원과 쉼터에는 파고라형 그늘막과 휴게시설을 단계적으로 늘려갈 계획이다.집현동 테크밸리를 AI와 문화예술의 융합 거점으로 성장시키겠다는 비전도 제시했다. 기업협력 복지시설 유치와 공실상가 활성화를 통해 지역경제에 활력을 불어넣고, 기업기숙사와 공교육의 연계를 강화해 청년과 가족이 함께 정착할 수 있는 지속가능한 도시 기반을 다지겠다고 밝혔다.주민 휴식 공간 확충과 친환경 교통 인프라 공약도 포함됐다. 김 후보는 "괴화산 정상에 전망대와 휴식 명소를 조성하고 집현·소담 방면 등산로에 화장실을 설치해 힐링 공간을 넓히겠다"라고 전했다. 이와 함께 로컬푸드 싱싱장터 조기 유치와 어린이 농산물체험 프로그램 운영을 공약했으며, 폐자전거 재활용 및 공공자전거 수리센터 설치, 자전거 이용 시민 참여형 '착한포인트' 정책 추진 등 친환경 교통 환경 조성안도 함께 내놓았다.김동호 후보는 "말보다 실천, 보여주기보다 성과로 집현동 발전을 반드시 만들어내겠다"라며 "주민 여러분과 끝까지 함께 뛰는 일꾼이 되겠다"라고 지지를 호소했다.20여 년간 시민사회와 지역 현장에서 주민들과 호흡해 온 경험을 강점으로 내세운 김동호 후보가 이번 5대 핵심공약을 통해 유의미한 표심을 이끌어낼 수 있을지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.