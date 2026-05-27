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26.05.27 18:34최종 업데이트 26.05.27 18:34
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27일 오전, 비가 내리는 궂은 날씨 속에서 더불어민주당 김동호 후보가 출근길 시민들에게 아침 인사를 건네며 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다.김동호 후보 캠프

제9회 전국동시지방선거 사전투표를 앞두고 세종시 제16선거구(집현·합강·다솜·용호동)에 출마한 더불어민주당 김동호 후보가 '주민 체감형 5대 핵심공약'을 발표하며 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다.

김 후보는 "집현동의 내일을 더 크게, 더 빠르게 만들겠다"며 현장 중심의 생활밀착형 선거운동을 이어가고 있다. 그는 집현동의 명칭에 담긴 의미를 짚으며 "대학공동캠퍼스와 연구·산업 기능이 함께 성장하고, 주민의 삶과 공동체가 조화롭게 어우러지는 세종의 미래 중심도시이자 지속가능한 도시를 만들겠다"고 강조했다.

세종시 공인중개사협회 회장 출신으로 공실 문제 해결과 부동산 피해자 구제 활동에 앞장서 온 김 후보는 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 등을 역임하며 정책과 예산 분야의 전문성을 쌓아온 '준비된 생활정치인'임을 내세우고 있다.

공공도서관 조기 설치 및 보육·창의교육 환경 구축

김 후보가 최우선 과제로 제시한 것은 '집현동 공공도서관의 조기 설치'다. 신도시의 성장 속도에 비해 부족한 문화·교육시설을 빠르게 확충해 아이들과 주민 누구나 가까이에서 배우고 소통할 수 있는 복합 생활문화 공간을 조성하겠다는 구상이다.

보육과 창의 교육을 아우르는 공약도 구체화했다. 김 후보는 어린이 테마형 놀이체험 공원과 복합센터를 유치하고, 테크밸리 기업과 연계한 코딩·로봇·과학·AI 창의체험 교육 프로그램을 운영하겠다고 약속했다. 또한 방과후 돌봄 확대와 맞벌이 가정 지원을 강화하는 한편, 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 '땀범벅 놀이터'를 확대 조성해 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 만들겠다고 강조했다.

더불어민주당 김동호 후보가 세종시 집현동의 한 놀이터를 찾아 아이를 안은 시민과 인사하고 있다.김동호 후보 캠프

생활편의시설 확충과 테크밸리 중심의 지식융합도시 비전

주민들의 실생활 불편을 해소하기 위한 행정·물류 시스템 도입도 약속했다. 병원, 약국, 마트, 학원 등 필수 시설 유치를 위한 '패스트트랙 체계'를 도입하고, 새벽 배송과 생활 물류 서비스를 확대한다. 또한, 주민 이용이 많은 공원과 쉼터에는 파고라형 그늘막과 휴게시설을 단계적으로 늘려갈 계획이다.

집현동 테크밸리를 AI와 문화예술의 융합 거점으로 성장시키겠다는 비전도 제시했다. 기업협력 복지시설 유치와 공실상가 활성화를 통해 지역경제에 활력을 불어넣고, 기업기숙사와 공교육의 연계를 강화해 청년과 가족이 함께 정착할 수 있는 지속가능한 도시 기반을 다지겠다고 밝혔다.

괴화산 힐링 공간 조성 및 친환경 교통 인프라 확대

주민 휴식 공간 확충과 친환경 교통 인프라 공약도 포함됐다. 김 후보는 "괴화산 정상에 전망대와 휴식 명소를 조성하고 집현·소담 방면 등산로에 화장실을 설치해 힐링 공간을 넓히겠다"라고 전했다. 이와 함께 로컬푸드 싱싱장터 조기 유치와 어린이 농산물체험 프로그램 운영을 공약했으며, 폐자전거 재활용 및 공공자전거 수리센터 설치, 자전거 이용 시민 참여형 '착한포인트' 정책 추진 등 친환경 교통 환경 조성안도 함께 내놓았다.

김동호 후보는 "말보다 실천, 보여주기보다 성과로 집현동 발전을 반드시 만들어내겠다"라며 "주민 여러분과 끝까지 함께 뛰는 일꾼이 되겠다"라고 지지를 호소했다.

20여 년간 시민사회와 지역 현장에서 주민들과 호흡해 온 경험을 강점으로 내세운 김동호 후보가 이번 5대 핵심공약을 통해 유의미한 표심을 이끌어낼 수 있을지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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