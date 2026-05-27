▲ 이렇게까지 할 수 있다니... 박수현 삼행시 띄운 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 당대표가 27일 충남을 찾았습니다. 이 자리에서 정 대표는 박수현 민주당 충남도지사 후보의 이름으로 삼행시를 즉석에서 읊었는데요, 이를 들은 참가자들이 박수를 보냈습니다. 현장 영상 같이 보시죠! ⓒ 서준석