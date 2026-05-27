▲ 이렇게까지 할 수 있다니... 박수현 삼행시 띄운 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 당대표가 27일 충남을 찾았습니다. 이 자리에서 정 대표는 박수현 민주당 충남도지사 후보의 이름으로 삼행시를 즉석에서 읊었는데요, 이를 들은 참가자들이 박수를 보냈습니다. 현장 영상 같이 보시죠! ⓒ 서준석
더불어민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 당대표가 27일 충남을 찾았습니다.
이 자리에서 정 대표는 박수현 민주당 충남도지사 후보의 이름으로 삼행시를 즉석에서 읊어 눈길을 끌었습니다.
박 : 박수 받는 충남도지사가 되겠습니다.
수 : 수우미양가 중에서 수를 받는 도지사가 되겠습니다.
현 : 현재 선거운동하는 심정으로 초심을 잃지 않는 도지사가 되겠습니다.
삼행시를 들은 참가자들은 박수갈채를 보냈습니다.
한편, 이날 민주당은 정청래 대표, 황명선 최고위원, 이정문 충남도당위원장, 양승조 전 충남지사, 조승래 사무총장 등과 함께 논산에서 중앙선거대책회의를 열었습니다(관련기사 : "논산 국방산단 힘 싣겠다"… 정청래, 오인환에 "예산·입법 전폭 지원" https://omn.kr/2idmf).