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26.05.27 17:49최종 업데이트 26.05.27 18:33
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이렇게까지 할 수 있다니... 박수현 삼행시 띄운 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 당대표가 27일 충남을 찾았습니다. 이 자리에서 정 대표는 박수현 민주당 충남도지사 후보의 이름으로 삼행시를 즉석에서 읊었는데요, 이를 들은 참가자들이 박수를 보냈습니다. 현장 영상 같이 보시죠! ⓒ 서준석


더불어민주당 총괄상임선대위원장을 맡은 정청래 당대표가 27일 충남을 찾았습니다.

이 자리에서 정 대표는 박수현 민주당 충남도지사 후보의 이름으로 삼행시를 즉석에서 읊어 눈길을 끌었습니다.

박 : 박수 받는 충남도지사가 되겠습니다.
수 : 수우미양가 중에서 수를 받는 도지사가 되겠습니다.
현 : 현재 선거운동하는 심정으로 초심을 잃지 않는 도지사가 되겠습니다.

삼행시를 들은 참가자들은 박수갈채를 보냈습니다.

한편, 이날 민주당은 정청래 대표, 황명선 최고위원, 이정문 충남도당위원장, 양승조 전 충남지사, 조승래 사무총장 등과 함께 논산에서 중앙선거대책회의를 열었습니다(관련기사 : "논산 국방산단 힘 싣겠다"… 정청래, 오인환에 "예산·입법 전폭 지원" https://omn.kr/2idmf).
#정청래 #박수현

6.3 지방선거
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