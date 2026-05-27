조용호 캠프

- 후보께서 생각하는 현재 오산시의 가장 큰 도시적 고민은 무엇입니까?

- 오산 시민들은 교통 혼잡과 광역교통 접근성 부족 문제를 지속적으로 제기하고 있습니다. 교통 분야 핵심 해법은 무엇입니까?

- 세교신도시 확대와 인구 증가 속에서 생활 인프라와 정주환경 개선 요구도 커지고 있습니다. 생활 SOC 확충 방향을 말씀해 주십시오.

- 오산은 화성·동탄·평택 생활권 사이에 위치해 있지만, 여전히 자족도시 기반이 약하다는 지적도 나옵니다. 오산의 미래 먹거리 산업과 도시 경쟁력을 어떻게 키울 계획입니까?

- 오산은 교육도시 이미지가 강한 지역입니다. 교육·돌봄·청년 정책과 관련한 핵심 공약을 설명해 주십시오.

오산 지역 거리유세 현장에서 만나 악수하며 인사를 나누고 있다. 두 후보는 이날 시민들과 만나 경기도와 오산의 미래 비전을 강조하며 지지를 호소했다.6·3 지방선거를 앞두고 경기 오산시의 미래 전략이 다시 시험대에 올랐다. 세교신도시 확대와 인구 증가로 도시 규모는 커졌지만, 광역교통 혼잡과 생활 인프라 부족, 외부 의존형 일자리 구조 등은 여전히 해결 과제로 남아 있기 때문이다.특히 화성·동탄·평택 생활권 사이에 위치한 오산은 '베드타운'을 넘어 독자적인 산업 경쟁력과 도시 정체성을 어떻게 구축할 것인지가 이번 선거의 핵심 화두로 떠오르고 있다.조용호 더불어민주당 오산시장 후보는 "오산은 지금 단순 주거도시를 넘어 스스로 먹고사는 자족형 도시로 전환해야 할 시기"라며 "교통·산업·교육·생활 인프라를 동시에 혁신해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 강조했다. 다음은 조용호 후보와의 일문일답."오산의 가장 큰 고민은 성장했지만 자립 기반이 부족한 구조라고 생각합니다. 세교1·2신도시 개발로 외형은 성장했지만 시민들은 여전히 서울과 수원, 화성 등 주변 도시로 출퇴근하고 있습니다. 교통 혼잡과 생활 인프라 부족 문제도 계속되고 있습니다. 특히 일자리와 교통이 외부 의존형 구조에 머물러 있다는 점이 가장 큰 문제입니다. 이제 오산은 단순 주거도시를 넘어 '일하고, 잘 살고, 소비가 순환되는 자족형 도시'로 전환해야 합니다.""오산 교통문제의 핵심은 광역 접근성과 내부 이동 체계 개선입니다. GTX 및 광역철도 연계와 동탄·평택·수원으로 이어지는 광역버스 체계를 강화하겠습니다. 환승체계 개선과 대중교통 효율화도 함께 추진하겠습니다. 또 스마트 교통시스템(ITS) 도입과 주요 정체구간 교통체계 개선을 통해 시민들이 체감하는 변화를 만들겠습니다. 목표는 '출퇴근 시간이 줄어드는 도시, 이동이 편한 도시'입니다.""세교신도시는 단순 주택공급이 아니라 완성도 높은 생활도시로 가야 합니다. 학교와 공공의료, 문화시설을 입주 속도에 맞춰 확충하고 생활체육시설과 공원, 복합커뮤니티센터도 확대하겠습니다. 또 아이와 청년, 어르신 모두가 함께 이용할 수 있는 복합형 생활SOC를 구축해 시민들이 집 가까이에서 돌봄과 교육, 문화와 여가를 누릴 수 있도록 하겠습니다.""오산은 동탄·평택 반도체 산업벨트와 연결된 중요한 위치에 있습니다. 이를 활용해 반도체·첨단 제조 연계산업과 물류·유통 산업을 육성하고, 교육·돌봄 기반 서비스 산업과 스타트업 유입도 확대하겠습니다. 특히 '오산에서 일자리를 만들고 오산에서 소비가 이루어지는 구조'를 만드는 것이 핵심이라고 생각합니다.""오산은 교육도시라는 강점이 있지만 시민 체감은 아직 부족합니다. AI·코딩 특성화 교육과 진로·학습·진학 지원 플랫폼을 구축해 미래형 인재를 키우겠습니다. 또 오산형 24시 돌봄체계를 강화하고 야간·공휴일 돌봄 공백을 줄이겠습니다. 청년 주거지원과 창업지원 공간 조성 등을 통해 청년이 머무르고 정착하는 도시를 만들겠습니다."