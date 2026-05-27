김병욱 캠프

"30년 넘게 재건축을 기다려 온 분당 주민들 앞에 놓인 것은 희망이 아니라 수억 원대 공공기여금 폭탄 청구서다."

더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 27일 신상진 성남시정의 분당 재건축 공공기여금 산정 방식을 강하게 비판하며, 시장 취임 시 전면 재검토에 나서겠다고 밝혔다.더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 27일 신상진 성남시정의 분당 재건축 공공기여금 산정 방식을 강하게 비판하며, 시장 취임 시 전면 재검토에 나서겠다고 밝혔다.김 후보는 이날 오후 성남시의회에서 기자회견을 열고 성남시의 '2035 노후계획도시정비기본계획'을 정면 비판했다.김 후보 측에 따르면 성남시가 발표한 공공기여 기준금액은 총 8조 8659억 원 규모다. 이 가운데 전체 대상 가구의 약 12% 수준인 선도지구 4곳이 전체의 40%가 넘는 약 3조 7100억 원을 부담하는 구조로 산정됐다는 주장이다.김 후보는 공공기여금이 급증한 원인으로 성남시의 산정 방식을 지목했다. 그는 "노후계획도시정비특별법령상 용적률 증가분과 공공기여는 원래 토지 면적인 '종전 부지면적'을 기준으로 계산해야 한다"며 "하지만 성남시는 공공기여로 기부채납할 부지를 먼저 제외한 '잔여 부지면적'을 기준으로 산정하는 왜곡된 방식을 적용했다"고 주장했다.이어 "시민이 공공에 내놓을 땅을 분모에서 먼저 빼버리니 동일한 연면적을 짓더라도 증가 용적률이 부풀려졌고, 여기에 토지가액과 공공기여율이 적용되면서 부담금이 기하급수적으로 늘어난 것"이라며 "출발점부터 잘못된 중대한 산정 왜곡"이라고 비판했다.