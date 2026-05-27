▲
더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 27일 신상진 성남시정의 분당 재건축 공공기여금 산정 방식을 강하게 비판하며, 시장 취임 시 전면 재검토에 나서겠다고 밝혔다.김병욱 캠프
김 후보는 이 같은 방식 때문에 당초 약 1조 2500억 원 수준으로 예상됐던 선도지구 공공기여금이 약 3조 7000억 원 규모로 커졌다고 주장했다.
그러면서 "원래 부지면적 기준으로 정상 산정할 경우 선도지구 공공기여금은 약 1조 원 이상 감액될 수 있다는 분석도 나온다"며 "이는 단순 행정 실수가 아니라 4년간 누적된 무능과 오만, 책임회피가 만든 행정 참사"라고 말했다.
또 "지난 4년 동안 주민들은 선도지구 선정을 위해 경쟁하며 막대한 비용을 부담했는데, 정작 성남시는 기본 산정 체계조차 제대로 정립하지 못했다"며 "그 피해가 고스란히 시민들에게 돌아가고 있다"고 주장했다.
김 후보는 시장 취임 시 즉시 추진할 대안도 제시했다. 그는 ▲특별정비계획 공공기여 산정체계 원점 재검토 ▲면적 산정 방식 전면 재검증을 통한 선도지구 부담 완화 ▲향후 분당 전역 약 10만 가구에 적용될 산정 기준 재설계 등을 약속했다.
김 후보는 "성남시민은 상식적인 행정과 감당 가능한 부담을 요구하고 있을 뿐"이라며 "행정의 잘못 때문에 시민들의 30년 숙원이 좌절되지 않도록 반드시 바로잡겠다"고 밝혔다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)