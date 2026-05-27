이유찬

- 대학과 청년에 관련된 주요 공약 3가지를 소개 부탁한다.

- 기업 유치를 위해 춘천이 가진 경쟁력은 무엇이라고 보는가?

- 춘천은 여러 대학이 위치한 도시임에도 불구하고 졸업 후 지역 정착률이 낮다. 대학과 지역 산업을 연결하는 데 있어 가장 부족했던 지점은 무엇이라 보는가?

지난 11일, 정광열 춘천시장 후보와 인터뷰를 진행했다.지난 11일, 제9회 전국동시지방선거에 춘천시장 기호 2번 후보로 출마한 정광열 국민의힘 후보를 만나 그의 지역 청년정책 전반에 대해 집중적으로 물어봤다. 다음은 정광열 후보와의 일문일답."가장 먼저 '춘천형 취업 보장제'다. 기업들은 경력직을 선호하지만, 대학생들은 처음부터 경력을 가질 수 없다. 이 간극을 해결하는 것을 기업의 선의에만 맡겨서는 안 된다. 대학은 기업 수요에 맞춘 교육과정을 마련하고, 행정은 기업이 학생들을 인턴으로 채용하고 훈련할 수 있도록 인센티브를 제공하도록 준비하겠다. 이후 준비된 청년에게 실질적인 취업 기회를 연결하는 패키지도 마련하겠다.두 번째는 '창업 활성화'다. 춘천은 실제 창업 경험과 자본 네트워크가 부족하다. 강원도 경제부지사를 역임했던 시절 1500억 원 규모의 펀드를 조성한 경험을 바탕으로, 시장 4년간 5000억 원 규모 펀드를 만들 계획이다. 캠프페이지와 원도심 지하상가를 연결한 창업 구역도 조성해 창업가들이 노하우를 공유하고 제품을 전시할 수 있는 공간을 만들고자 한다.세 번째는 '교통 및 문화 환경 개선'이다. 수도권 기업들이 춘천에 오기 어려운 이유 중 하나는 교통 문제다. 춘천역이나 남춘천역에서 대학가까지 이동도 불편하다. 또 기업 종사자들이 춘천을 선택하려면 문화적 생활 기반도 필요하다. 교통과 문화 수준을 함께 높여야 기업도 오고 청년도 머물 수 있다.""춘천의 가장 큰 장점은 아직 개발이 덜 됐다는 점이다. 어떻게 보면 백지 같은 도시다. 도심과 가까운 곳에도 활용 가능한 공간이 많다. 춘천역에서 멀지 않은 곳에도 아직 비어 있는 땅이 있고, 원도심에도 다시 활용할 수 있는 공간이 있다.또 하나의 장점은 서울과 가깝다는 점이다. 과거에는 서울까지 3시간이 걸렸지만, 지금은 1시간대 생활권이 됐다. 앞으로 KTX나 GTX 같은 철도망이 확장되면 춘천은 종착역이 아니라 경유역이 되고, 열차 편수나 막차 시간도 개선될 가능성이 있다. 그렇게 되면 춘천은 사실상 수도권 도시로 기능할 수 있다. 다만, 이런 기회를 제대로 활용하려면 도시가 변화와 성장을 받아들일 준비를 해야 한다. 기회가 와도 아무 생각 없이 흘려보내면 도시 성장으로 이어지지 않는다.""공급은 있는데 수요가 없는 실정이다. 대학은 학생이라는 인재를 배출하지만, 지역 안에 그 인재를 받아줄 기업이 부족하기 때문이다. Station C 같은 창업 플랫폼도 의미는 있지만, 창업가가 실제로 성장할 수 있는 자본과 네트워크가 부족하면 한계가 있다. 춘천에서 창업 기업이 일정 수준 이상 성장하면 서울로 가는 이유도 여기에 있다. 서울에는 투자자, 정보, 사람, 네트워크가 모여 있다. 그래서 기존 기업을 키우고 외부 기업을 유치하는 일을 동시에 해야 한다. 또한, 창업에 성공한 사람들, 투자자, 전문가들이 춘천에 모일 수 있도록 해야 한다. 사람과 자본, 정보가 모이는 구조가 만들어져야 대학과 지역 산업의 연결도 가능해질 것이다."