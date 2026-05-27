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26.05.27 18:02최종 업데이트 26.05.27 18:52
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초대 통합 교육감 4파전 압축전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장. 중앙선거관리위원회

이정선 전남광주통합특별시 교육감 후보 측은 27일 경쟁자인 김대중 후보 측이 카지노 도박 의혹 은폐를 위해 10억 원 제공을 시도했다는 의혹을 제기했다.

이 후보 캠프 김애옥 대변인은 이날 오후 광주시교육청에서 기자회견을 열고 "김대중 후보 측이 김 후보의 카지노 출입 의혹 은폐를 위해 관련 증거를 가진 인물에게 접근해 10억 원을 제공하려 했다"고 주장했다.

이 후보 측은 10억 원 제안을 뿌리쳤다고 주장하는 남성 A씨와 그의 지인 B씨가 나눈 대화 녹음 파일도 공개했다.

녹음 파일에서 A씨는 "그쪽(김 후보 측) 사람들이 돈 10억 원을 갖고 왔다니까. 현금으로"라고 말했다. 이에 B씨가 "진짜로?"라고 되묻자, A씨는 "내가 '돈 안 받는다'고 했다"고 말했다.

이 후보 측은 해당 녹음은 이달 13일 이뤄졌으며, 대화 당사자 2명 중 1명이 합법적으로 녹음한 파일을 입수한 만큼 법적으로도 문제가 없다고 주장했다.

이 후보 측 의혹 제기에 김 후보 측은 "전혀 사실 무근"이라며 "금도를 넘어선 의혹 제기인 만큼 이른 시일 안에 수사기관에 고발 조치할 것"이라고 밝혔다.

시민단체, 김대중·이정선 후보 고발장 제출
"정책 경쟁 실종...진흙탕 싸움, 경찰이 규명을"

현직 광주교육감인 이 후보는 연일 김 후보를 상대로 카지노 도박 의혹을 제기하고 있다.

26일 열린 TV 토론회에서 이정선 후보(현 광주교육감)가 김대중 후보(현 전남교육감)를 향해 정선 카지노 도박 의혹을 집중 제기하는 모습.광주MBC유튜브 갈무리

26일 TV 토론에선 김 후보가 전남교육감 재임 당시 강원도 정선 카지노를 출입한 의혹이 있다고 몰아세웠다.

김 후보는 국외 출장 중 호텔에 딸린 카지노에서 소액을 쓴 적은 있지만, 도박으로 비난 받을 만한 행위는 한 적이 없다는 입장을 유지하고 있다.

김 후보는 이 후보를 향해선 "끝없이 의혹만 제기하지 말고 증거를 제시하라. 저라고 이 교육감 (비리 관련) 할 말이 없겠느냐"고 반발했다.

카지노 도박 공방에 정책 경쟁이 묻히자 광주지역 교육시민단체인 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'은 두 후보를 모두 경찰에 고발했다.

김 후보를 향해선 도박 혐의를, 이 후보에는 공직선거법상 허위 사실 공표 혐의를 적용해 전남경찰청에 고발장을 접수한 뒤 관련 의혹을 경찰이 조속히 규명해야 한다고 촉구했다.

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#통합교육감 #교육감선거 #이정선 #김대중 #카지노

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