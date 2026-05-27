중앙선거관리위원회

전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장.이정선 전남광주통합특별시 교육감 후보 측은 27일 경쟁자인 김대중 후보 측이 카지노 도박 의혹 은폐를 위해 10억 원 제공을 시도했다는 의혹을 제기했다.이 후보 캠프 김애옥 대변인은 이날 오후 광주시교육청에서 기자회견을 열고 "김대중 후보 측이 김 후보의 카지노 출입 의혹 은폐를 위해 관련 증거를 가진 인물에게 접근해 10억 원을 제공하려 했다"고 주장했다.이 후보 측은 10억 원 제안을 뿌리쳤다고 주장하는 남성 A씨와 그의 지인 B씨가 나눈 대화 녹음 파일도 공개했다.녹음 파일에서 A씨는 "그쪽(김 후보 측) 사람들이 돈 10억 원을 갖고 왔다니까. 현금으로"라고 말했다. 이에 B씨가 "진짜로?"라고 되묻자, A씨는 "내가 '돈 안 받는다'고 했다"고 말했다.이 후보 측은 해당 녹음은 이달 13일 이뤄졌으며, 대화 당사자 2명 중 1명이 합법적으로 녹음한 파일을 입수한 만큼 법적으로도 문제가 없다고 주장했다.이 후보 측 의혹 제기에 김 후보 측은 "전혀 사실 무근"이라며 "금도를 넘어선 의혹 제기인 만큼 이른 시일 안에 수사기관에 고발 조치할 것"이라고 밝혔다.현직 광주교육감인 이 후보는 연일 김 후보를 상대로 카지노 도박 의혹을 제기하고 있다.