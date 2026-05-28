▲최근 대구시장선거 전화면접 여론조사 결과
여러 언론에 공표된 최근 대구시장 여론조사 중 전화면접 결과를 추이로 확인할 수 있도록 종합했다.각 언론사
추경호 후보가 당내 경선에서 후보로 결정되고 나서 30% 중반대로 올라선 후에 5월 중 조사 결과에서 나타난 흐름을 볼 수 있는데, 40%대의 지지도를 얻은 결과는 JTBC-메타보이스와 뉴스1-한국갤럽 조사에서 보여준 41% 두 번이 전부다. 나머지는 36~39%의 지지도 밴드를 보인다.
그런데, 여기에서 JTBC-메타보이스 조사와 뉴스1-한국갤럽 조사에서만 후보 질문에 재질문이 포함돼 있었다. 즉, 지지하는 후보가 없거나 모르겠다는 응답자에게는 '누가 더 나은 후보냐'라는 식으로 한 번 더 질문하게 된다. JTBC-메타보이스 조사의 재질문 결과를 통합하기 전 첫 질문 결과만도 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록돼 있다. 김부겸 35% 대 추경호 36%였다.
바로 이렇게 전화면접조사 방식에서 재질문 결과를 포함하지 않는다면, 추경호 후보가 뚜렷하게 40%대로 올라서는 결과는 드물어 보인다. 물론 지금까지는 그렇다는 거다. 여론조사 공포 금지 기간을 코앞에 둔 여론조사에서는 두 후보 모두 40% 초반대로 올라선다고 해도 이상하지 않다.
보수 결집, 가속도가 붙진 않았다
결국, 보수 결집세가 대단히 두드러졌느냐고 하면 D-10일 무렵까지는 완만한 기울기였다고 할 수 있다. 이를 비교하기 위해서는 과거 대구시장 선거에서 어느 정도의 지지도를 얻었는지를 되돌아보면 잘 알 수가 있다.
2022년 5월 23~25일, KBS/MBC/SBS가 한국리서치에 의뢰해 무선 전화면접 방식으로 조사한 대구시장 선거 여론조사에서 국민의힘 홍준표 63.6%, 더불어민주당 서재헌 11.7%, 정의당 한민정 1.7%, 기본소득당 신원호 0.2% 등의 순이었다.
이렇게 보수 성향자 전체가 결집한다면, 대구에서 여론조사로 지지도 60% 정도 나타나는 게 일반적이었다. 지금 보수 성향자의 결집 수준을 볼 때, 과연 결집도가 높다고 할 수 있는지 의문이다.
이번 선거와 비슷하게 직전 정부 대통령이 탄핵 당했고, 조기 대선으로 더불어민주당 대통령이 당선된 지 1년 남짓 지나 치러진 2018년 제7회 지방선거도 살펴보자. 2018년 6월 2~5일, 역시 KBS/MBC/SBS가 한국리서치에 의뢰해 유무선 전화면접 방식으로 조사한 대구시장 선거 여론조사에서 자유한국당 권영진 28.3%, 더불어민주당 임대윤 26.4%로 양강이 오차범위 내로 격돌했다. 바른미래당 김형기 4.1%였다.
그런데, 이 조사에서는 지지하는 후보가 없다는 응답이 20.9%, 모르겠다는 응답이 20.2%로 41.1%가 부동층으로 남아 있었다. 최초의 대통령 탄핵과 조기 대선으로 문재인 정부 출범, 그 사이 보수 정당의 당명 변경 등이 있었던 시기에도 오차범위 내에서라도 자유한국당 후보가 열세라고 할 수는 없었다.
최근 조사에서 부동층이 10%대였다는 점을 고려한다면, 2018년 대구시장 선거 때야말로 숨은 보수 성향자가 많았다고 할 수 있겠다. 그러나 이번 선거를 두고 숨은 보수가 많다고 하기는 어려운 것 같다.
왜, ARS에서는 보수 결집이 더 뚜렷한가
대구MBC가 에이스리서치에 의뢰해 무선 ARS 방식으로 3회 조사한 결과 추이를 보면, 추경호가 오차범위 내에서 팽팽하게 따라붙었다는 점은 전화면접조사와 같다. 그렇지만, 두 후보 모두 40% 중반대라는 점에서 주목된다. 또한, 앞서 여론조사에서는 오차범위 내의 격차는 인정하지 않는다고 하지만, 추경호 47.1% 대 김부겸 45.7%로 나타나 추이를 비교하는 유권자들은 뒤집힌 게 아닌가 하는 생각을 하게 될 것도 같다. 다음의 3번 조사를 비교해 보자.
1차: 김부겸 49.2% 대 추경호 35.1% (4월 18~19일)
2차: 김부겸 45.9% 대 추경호 42.4% (5월 2~3일)
3차: 김부겸 45.7% 대 추경호 47.1% (5월 25~26일)
ARS에서는 추경호 후보가 한 달 남짓 지나서 12%P 지지도를 끌어 올린 것처럼 보인다. 김부겸 후보는 3.5%P 하락한 것처럼 보인다. 추경호 후보의 상승세가 오차범위를 넘어서 뚜렷하게 나타나고 있다고 해도 이상하지 않다. 왜 이렇게 ARS에서는 변동 폭이 크게 나타날까.
대구MBC-에이스리서치 3차 조사(5월 25~26일)의 응답률은 6.5%, KBS-한국리서치 5월 21~25일 조사의 응답률은 19.3%다. 3배 정도 차이다. 그러니 정치 고관여자가 주로 추출되는 ARS에서 추경호의 지지도 상승세가 뚜렷하지만, ARS에는 응답하지 않고 전화면접원의 응답 독려에 반응하는 저관여자 중에서는 추경호 후보에 대한 결집세가 상대적으로 크지 않다는 것을 의미하겠다.
적극 투표 의향자 지지도가 중요한 이유
선거를 앞두고 항상 두 가지 주장이 대립해 왔다. 첫째, 선거에 임박하면 유권자 관여도가 높아져 고관여자가 주로 응답하는 ARS처럼 결과가 나타날 것이다. 둘째, ARS는 표본 대표성이 약해 유권자 중 일부의 의견 분포일 뿐 전화면접조사가 실제 결과에 가까울 것이다. 두 주장 중 하나가 일관되게 맞았다면 이미 결론이 났겠으나, 두 주장이 여전히 대립하고 있다는 것 자체가 선거마다 달랐다는 증거다.
여기에서 주목해야 할 게 바로 두 조사방법에 의한 결과 중 '적극 투표 의향자 중 지지 분포'다. 특히 지방선거처럼 투표율이 낮은 선거에서는 적극 투표 의향자 중 분포와 비슷하게 개표 결과가 나타날 가능성이 매우 크다.
2023년 하반기 강서구청장 보궐 선거 시기 여론조사를 보자. 뉴스피릿이 리얼미터에 의뢰해서 2023년 9월 18~19일 가상번호와 유선 RDD를 섞은 ARS 방식 조사에서, 민주당 진교훈 44.6%, 국민의힘 김태우 37.0%, 정의당 권수정 4.4%, 진보당 권혜인 2.7% 순으로 나타났다. 양강의 격차는 7.6%P로 한 자릿수 격차였다.
그런데, 개표 결과 득표율 차이는 17.15%P였다. ARS 여론조사 결과보다 격차가 더 벌어졌다. 고관여자 중심으로 추출된 ARS 조사 결과 대비 실제 격차가 크게 벌어진 것이다. 위의 두 대립된 주장 중에서 ARS 결과에 가깝게 될 것이라는 전망이 틀렸던 예가 된다. 관여도가 높아져 고관여자 위주의 조사 결과에 가깝게 될 것이라는 전망은 맞을 때도 있지만, 틀릴 때도 있다는 말이다.
그런데 이 조사에서, 리얼미터가 적극 투표 의향자와 소극 투표 의향자를 합해서 '투표 생각 있음' 응답자 중 후보 지지 비율을 보여줬는데, 진교훈 49.6% 대 김태우 37.6%로 격차가 12%P였다. 전체 평균 대비 투표 의향자 중에서의 격차가 실제 격차와 조금 더 가까웠다. 적극 투표 의향자만의 수치를 공개했다면 어쩌면 더 가까웠을지도 모르겠다.
이번 선거에서 적극 투표 의향자 분포 어떤가