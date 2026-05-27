연합뉴스

서울특별시선거관리위원회가 18일 서울 영등포구 여의도한강공원 인근 상공에서 제9회 지방선거 투표 참여 홍보를 위한 무인 비행선을 운행하고 있다.- 6.3 지방선거가 27일로 일주일 남았다. 여야 지도부는 막판 지지층 결집을 위해 전국을 돌면서 총력전을 펼치고 있다. 당초 더불어민주당의 '15대 1' 승리가 점쳐졌던 분위기도 달라졌다. 최근 각종 여론조사에서는 그동안 민주당이 상당한 우위를 보였던 서울, 부산 등이 오차범위 내 접전 양상이 됐고, 대구와 울산, 경남 등 영남 지방에서는 민주당 후보와 국민의힘 후보가 치열하게 경쟁 중이다. 오늘은 이 가운데 주요 접전지들의 판세를 종합해볼 예정이다.- 서소문 고가차로 철거 현장 사고로 뒤숭숭한 서울. 오늘도 여야 후보들은 공개 일정을 자제하고 희생자의 명복과 부상자의 쾌유, 원만한 사고 수습을 기원하고 있다. 현재까지 피해 규모는 사망자 3명, 부상자 3명. 여야 지도부도 선거 유세를 중단하고 사고 현장을 방문하는 등 신중한 태도를 보이고 있다. 다만 GTX 삼성역 철근 누락 문제에 이어 안전문제가 서울시장 선거에 미칠 영향에 대해 촉각을 곤두세우고 있다.- 선거 막판 여론조사에서는 정원오 민주당 후보가 오차범위 안 혹은 오차범위 밖에서 우세를 유지하고 있는 것으로 나타났다.