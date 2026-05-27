최주혜
2) CBS-KSOI
* 5월 24~25일 대구 성인 1001명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 김부겸 41.1% 추경호 50.1%
* 적극 투표층 : 김부겸 42.7% 추경호 51.2%
- 당선 가능성 : 김부겸 39.8% 추경호 54.1%
3) 대구일보-리서치웰
* 5월 24~25일 대구 성인 1,002명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 김부겸 40.8% 추경호 49.2%
4) 뉴스핌-리얼미터
* 5월 22~23일 대구 성인 803명 무선ARS. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 김부겸 43.0% 추경호 48.0%
* 적극 투표층 : 김부겸 47.7% 추경호 48.9%
- 당선 가능성 : 김부겸 38.4% 추경호 50.3%
5) 채널A-리서치앤리서치
* 5월 17~19일 대구 성인 803명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 후보 지지도 : 김부겸 42.2% 추경호 37.7%
* 적극 투표층 : 김부겸 48.0% 추경호 40.9%
- 당선 가능성 : 김부겸 40.7% 추경호 42.1%
# 미묘하고도 어려운 민심
- 어쨌든 지금까지의 판세를 살펴보면 민주당이 상당수 지역에서 승리할 것으로 예상된다. 그럼에도 민심은 '끝날 때까지 끝난 게 아니다'라는 의견이 다수다. 한국일보-한국리서치가 5월 18~19일 전국 성인 3000명을 대상으로 진행한 지방선거 심층기획조사 결과를 보면, 이번 선거 결과에 대한 질문에 "끝까지 가봐야 안다" 56%, "결과가 뻔하다" 34%, "모르겠다" 11%였다. 광역단체장 선거에서 "민주당 후보에게 투표하겠다" 47%, "국민의힘 후보에게 투표하겠다" 21%인 결과와는 다소 결이 다르다.