▲정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 서소문 고가차도 철거 현장 사고 희생자 조문
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장에 마련된 서소문 고가차도 철거 현장 사고 희생자의 빈소에서 조문을 마친 뒤 침통해 하고 있다.이정민
[기사보강: 27일 오후 7시 33분]
"가슴 아픈 희생이 생긴 사고를 정쟁화하면 안 된다, 그런 명확한 인식이 있습니다. 그래서 어제 이런 일이 있고나서 바로 절대로, '이 문제에 대해서 정쟁화하지 마라, 선거에 활용하지 마라'라고 (캠프 내에) 명백하게 얘기한 바 있습니다."
정원오 더불어민주당 후보가 27일 서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자 빈소를 찾은 뒤 기자들에게 한 말이다. 애도 의미로 이틀째 유세 일정을 중단한 정 후보는 이날 서울 중구 국립중앙의료원 희생자 빈소를 찾아 조문했다. 유가족들을 만나 약 10여 분 조문한 정 후보는 검은 넥타이와 정장 차림으로 취재진들 앞에 섰다. 희생자 유족과 만나고 나온 정 후보의 표정은 무겁게 가라앉아 있었다.
정 후보는 "(유가족분들의) 슬픔이 너무 크셔서 따로 깊은 얘기는 드리지 못했고, 위로의 말씀만 드렸다. 유족들께서 굉장히 많이 슬퍼하셨다"며 "유족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 부상자분들도 조속히 회복되기를 바란다"고 말했다.
정 후보는 또 "생명 안전은 우리 사회의 가장 소중하고 가장 기본적인 가치인데, 이 부분이 여전히 잘 지켜지고 있지 않은 데 대한 깊은 슬픔과 아픔을 느낀다. 생명 안전의 소중한 가치들이 잘 지켜지는 그런 사회가 되기를 희망한다"며 재차 고인의 명복을 빌었다.
이어 2~3개 짧은 질의응답 뒤 장례식장을 떠났으나, 준비된 차에 탑승하려던 정 후보는 이내 하고 싶은 말이 있는 듯 다시 취재진 앞으로 돌아와 마이크 앞에 섰다. 그는 "저는 이번 사고를 절대로 정쟁화하지도, 선거에 활용하지도 말라고 어제 (캠프에) 명백하게 얘기한 바 있다"며 "시민 안전 부분은 안전에 대한 대책으로 풀려야 한다고 생각하고 있다"고 말했다. '절대로'를 강조하는 정 후보의 목소리가 커져 있었다.
앞서 25일 새벽 2시쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 슬래브 절단 중 2.9㎝ 침하 현상이 확인됐고, 일부 관계자들이 안전 진단에 나선 가운데 26일 오후 2시33분쯤 고가 상판 일부와 구조물이 낙하하면서 3명이 사망하고, 3명이 부상을 입었다(관련 기사: 서울시 발주 '서소문 고가차도' 붕괴에 오세훈·정원오·권영국 "선거 운동 중단" https://omn.kr/2id14
).
정원오 "전문가들 현장 검증과 조사 먼저 이뤄져야"
국립중앙의료원에는 희생자 중 현장관리소장이던 60대 이아무개씨 빈소가 마련돼 있다. 이씨는 공교롭게도 사고 다음 날인 27일이 생일인 데다, 올해가 정년이었다는 사실이 언론 보도로 알려져 주변의 안타까움을 샀다.
이날 빈소에서 기자들과 만난 정 후보는 사고 원인 규명과 관련해서는 전문가들의 검증과 조사를 지켜보자고 했다. 그는 이날 오후 서울시 측의 사고 관련 브리핑을 어떻게 봤는지 묻자 "크게 변동된 사안은 없어서, 핵심적인 부분은 전문가들의 조사와 현장 검증이 이뤄지고 나면 그때서야 얘기할 수 있을 것 같다"며 "다들 궁금증들을 많이 갖고 계시잖나. 그런데 그 부분은 전문가들의 정확한 검증과 조사 절차에 의해 발표되는 게 바람직하다고 생각한다. 발표를 기다리겠다"라고 말했다.
전날 사고 발생 뒤 정 후보는 진행하던 유세 일정을 중단했고, 이어 캠프 내에도 '상대 비방 자제령'을 내렸다. 그는 페이스북 등 SNS에도 "참담한 마음"이라며 "무엇보다 지금은 사고가 조속히 수습되고 시민의 일상이 지켜지는 것이 중요하다"고 썼다.
27일 빈소 조문 외 별도 공개일정이 없던 정 후보는, 이날 오후 캠프사무실에서 최근 잇따라 발생한 서울 안전 참사와 관련 국내 안전 전문가들과 긴급 간담회를 개최해 원인과 대책을 논의했다고 캠프 측은 뒤늦게 보도자료로 밝혔다.
캠프에 따르면 여기서 정 후보는 대형 사회적 재난 이후에도 한국 사회가 한 발짝도 앞으로 나가지 못하는 것 같다며 안타까워 했고, 이어 중앙·지방 정부의 가장 중요한 임무가 시민들의 생명과 안전 보장이라고 강조했다.
오세훈 후보도 희생자 빈소 조문... 이틀 째 사고 현장 방문도