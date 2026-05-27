연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 26일 서울 서대문구 서소문고가차도 붕괴 사고 현장을 살피고 있다.현직 서울시장인 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 이틀째 유세 일정을 중단하고, 이날 오후 2시와 3시경 비공개로 피해자 빈소를 찾아 조문하고 유가족을 위로했다.오 후보 측은 사전에 조문 사실을 알리지 않고 조문이 끝난 후 "오세훈 후보는 오후 2시와 3시경 이번 서소문 고가 철거 현장 사고로 안타깝게 유명을 달리하신 분들의 빈소를 찾아 조문했다"라고 알렸다.오 후보는 또 전날에 이어 이틀째 사고 현장을 찾았다. 그는 현장에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 "무엇보다 안전이 최우선되어야 한다. 추가 사고가 발생하지 않도록 안전관리에 최선의 노력을 기울여 달라"고 당부했다.한편, 이날 낮에도 서울 강남 수서역 인근 배수로 정비 공사 중 토사가 무너지는 등 매몰로 인해 60대 남성이 사망하는 사고가 발생해, 안전 문제가 부동층 표심을 좌우할 막판 이슈가 될 것으로 보인다. 여야 서울시장 후보들은 즉각 애도의 뜻을 밝히는 동시에 진상조사와 재발 방지를 요구했다.오 후보는 이날 본인 페이스북에 "수서동 매몰사고로 인해 심정지 상태로 병원으로 이송되셨던 작업자께서 안타깝게도 운명을 달리하셨다는 비보를 접했다"라며 "최근 잇따른 공사장 사고와 희생자 발생 소식에 무거운 마음을 가눌 길이 없다. 공사 현장 안전 확보를 위한 제도적 방안을 더욱 세심히 챙기겠다"라고 썼다.