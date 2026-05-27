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매몰 사고가 발생한 수서역 인근 하수관로 정비 공사 현장서소문 고가차도 철거 중 일부 붕괴 사고에 이어 또다른 안전사고로 사망자가 발생하자, 제9회 전국동시지방선거에 출마한 서울특별시장 여야 후보 4명이 일제히 애도의 뜻을 밝혔다.27일 낮 12시 20분께, 서울 강남구 수서동 수서역 인근 하수관로·배수로 정비 공사 도중 토사가 무너져 내리며 매몰 사고가 발생했다. 현장 노동자 3명 중 2명은 스스로 대피했으나, 60대 남성 1명이 심정지 상태로 병원에 이송되어 결국 사망했다. 서울시장 후보들은 부상자의 빠른 치유와 함께 사고 원인에 대한 엄정한 조사, 그리고 재발 방지를 한목소리로 요구했다.정원오 더불어민주당 후보는 페이스북을 통해 "오늘 수서동 노후 하수관로 정비공사 현장에서 작업 중 토사가 무너지는 사고가 발생해 작업자 한 분이 심정지 상태로 병원에 이송됐다고 한다"라며 "부상자의 회복을 간절히 기원한다. 지금은 치료와 사고 수습이 최우선이다"라고 적었다.이어 "연이어 안타까운 공사장 사고가 발생하고 있어 마음이 무겁다"라며 "정확한 사고 경위와 현장 안전관리 실태도 철저히 확인되어야 한다"라고 강조했다. "필요한 조치가 신속히 이뤄지도록 책임 있게 살피겠다"라는 이야기였다.오세훈 국민의힘 후보 역시 "수서동 하수관로 공사 현장의 매몰사고로 인해 심정지 상태로 병원으로 이송되셨던 작업자께서 안타깝게도 운명을 달리하셨다는 비보를 접했다"라면서 "삼가 고인의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"라고 입장을 밝혔다.그는 본인의 SNS에 "관계 기관은 이번 사고의 정확한 원인을 철저히 규명하고, 다시는 이와 같은 인명사고가 발생하지 않도록 필요한 조치와 대책 마련에 만전을 기해주시기 바란다"라며 "유가족분들에 대한 지원책 역시 면밀히 살펴봐주실 것을 당부드린다"라고 이야기했다.이어 "최근 잇따른 공사장 사고와 희생자 발생 소식에 무거운 마음을 가눌 길이 없다"라며 "공사 현장 안전 확보를 위한 제도적 방안을 더욱 세심히 챙기겠다"라고 약속했다.김정철 개혁신당 후보 또한 "안타까운 비보가 끊이지 않아 참담하고 무거운 마음을 금할 길이 없다"라며 "고인의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"라고 고개를 숙였다.김 후보는 본인의 페이스북에 "시민과 노동자의 생명보다 우선하는 가치는 없다"라며 "거듭되는 안전사고의 고리를 끊어내지 못한다면 우리 사회는 한 발짝도 앞으로 나아갈 수 없다"라고 목소리를 높였다. "철저한 원인 규명과 함께 현장의 안전 관리 체계를 근본부터 다시 점검해야 한다"라며 "더 이상 일터에서 억울하게 희생되는 분이 없도록, 안전한 서울을 만드는 데 모든 노력을 다하겠다"라고도 다짐했다.권영국 정의당 후보는 별도의 성명을 내고 "우리 사회는 도대체 언제쯤 산재를 영원히 근절할 수 있을까"라고 따져 물었다.권 후보는 "하루 만에 또다시 들려온 산재 소식에 마음이 무너져 내린다"라며 올해 발생한 사고들을 짚으며 "언론에 보도되지 않는 사고 현장이 또 얼마나 많을지 감도 오지 않는다"라고 토로했다.그는 "오늘 사고가 발생한 공사 현장에는 흙막이가 설치돼 있지 않고 안전관리도 부실한 상태였다는 지적이 나오고 있다"라며 "산재 사고의 원인과 책임을 분명하게 밝히고, 재발방지 대책을 확고히 세우지 못하면 이런 사고는 몇 번이고 반복될 것이다. 관계당국의 엄정한 수사를 촉구한다"라고 역설했다.권 후보는 "부상당한 노동자들의 쾌유를 간절한 마음으로 빈다"라며 "다시 한번 고인의 명복을 빌며, 유가족께 진심 어린 위로의 인사를 전한다"라고 덧붙였다.