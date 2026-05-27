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6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 방송 토론회가 27일 KBS광주에서 열렸다.KBS 방송 갈무리
6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보들이 방송 토론회에서 '인공지능 전문가' '찐 광주 토박이' '민주당 일당 독점 견제론'을 내세우며 표심을 공략했다.
인공지능(AI) 공약에 대한 실현 가능성과 전략공천, 내란 척결 등을 놓고 신경전을 벌이기도 했다.
27일 KBS광주가 생중계한 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 토론회에는 더불어민주당 임문영, 국민의힘 안태욱, 조국혁신당 배수진 후보가 참석했다.
기조연설에서 민주당 임문영 후보는 "정부에서 인공지능 국가 전략을 설계해왔다. 그 경험과 네트워크, 실행력을 모두 광주와 광산의 미래를 위해 쏟겠다"며 광주를 최고의 인공지능(AI) 선진도시로 만들겠다는 포부를 밝혔다.
국민의힘 안태욱 후보는 "광주에서 태어나, 광주에서 직장 다니고, 자식들 가르치고, 지금도 전남대학교에서 만학도로 공부하고 있다. 내 고향 광주에서 살아온 찐 토박이"라고 자신을 소개한 뒤 "정치와 지역 발전을 위해 견제와 균형이 필요하다. 이념과 정당을 넘어 부강한 광주를 만들겠다"고 말했다.
조국혁신당 배수진 후보는 "변호사로서 국회에서 굵직한 정치 현안과 관련한 입법 실무를 했고, 성과를 인정받아 청와대로 발탁돼 일했다. 입법·행정·사법 두루 경험을 갖췄다. 제가 국회의원이 되면 광주·전남 18석 모두 민주당 일색인 독점 구조에서 벗어나 새로운 시각으로 호남정치에 활력을 불러일으키겠다"고 약속했다.
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