KBS 방송 갈무리

27일 6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 KBS 방송 토론회에서 국민의힘 안태욱(왼쪽), 조국혁신당 배수진 후보가 토론을 벌이고 있다.내란 척결에 대한 이념 논쟁도 빚어졌다.안 후보는 '내란 척결'을 공약으로 내세운 배 후보를 향해 "윤석열 탄핵을 반대했다고 모두 내란 세력으로 몰지 말라"고 날을 세웠다.이어 "결국 헌재에서 헌법 위반으로 탄핵 됐고 모두 끝났다. 그런데도 계속 내란 몰이하는 것은 전형적인 진보 좌파의 선전·선동"이라며 "국민감정을 자극해서 제1 야당을 잡겠다는 것 아니냐"고 쏘아붙였다.이에 대해 배 후보는 "지금까지 '윤 어게인' 활동을 일삼는 사람들이 있다. '윤 어게인' 때문에 드리는 말씀"이라고 잘라 말했다.임 후보의 전략공천에 대한 비판이 나왔다.배 후보는 "지역에서는 민주당 후보가 누구인지조차 모른다는 이야기가 나온다. 민주당 독주 체제 속에서 유권자의 선택권이 크게 훼손된 전례 없는 사례라는 평가도 있다. 민주주의를 망친 공천이라는 평가에 대해 어떻게 생각하느냐"고 물었다.이에 임 후보는 "공천은 당에서 결정한 사안이고 유권자의 선택은 아직 남아 있다"며 "다만, 공천 과정이 광주시민과 지역사회에 충분히 설명되고 소통됐다면 더 좋았겠다는 생각은 한다"고 답했다.또 "과거 전략공천자 중 일부가 보수정당으로 가거나 탈당해 시민들이 배신감을 느낀 적도 적잖다"며 "저는 끝까지 진심을 다하겠다"고 말했다.