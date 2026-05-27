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26.05.27 17:57최종 업데이트 26.05.27 19:01
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6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 방송 토론회가 27일 KBS광주에서 열렸다.KBS 방송 갈무리

6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보들이 방송 토론회에서 '인공지능 전문가' '찐 광주 토박이' '민주당 일당 독점 견제론'을 내세우며 표심을 공략했다.

인공지능(AI) 공약에 대한 실현 가능성과 전략공천, 내란 척결 등을 놓고 신경전을 벌이기도 했다.

27일 KBS광주가 생중계한 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 토론회에는 더불어민주당 임문영, 국민의힘 안태욱, 조국혁신당 배수진 후보가 참석했다.

기조연설에서 민주당 임문영 후보는 "정부에서 인공지능 국가 전략을 설계해왔다. 그 경험과 네트워크, 실행력을 모두 광주와 광산의 미래를 위해 쏟겠다"며 광주를 최고의 인공지능(AI) 선진도시로 만들겠다는 포부를 밝혔다.

국민의힘 안태욱 후보는 "광주에서 태어나, 광주에서 직장 다니고, 자식들 가르치고, 지금도 전남대학교에서 만학도로 공부하고 있다. 내 고향 광주에서 살아온 찐 토박이"라고 자신을 소개한 뒤 "정치와 지역 발전을 위해 견제와 균형이 필요하다. 이념과 정당을 넘어 부강한 광주를 만들겠다"고 말했다.

조국혁신당 배수진 후보는 "변호사로서 국회에서 굵직한 정치 현안과 관련한 입법 실무를 했고, 성과를 인정받아 청와대로 발탁돼 일했다. 입법·행정·사법 두루 경험을 갖췄다. 제가 국회의원이 되면 광주·전남 18석 모두 민주당 일색인 독점 구조에서 벗어나 새로운 시각으로 호남정치에 활력을 불러일으키겠다"고 약속했다.

"반도체 팹 유치, 말 잔치일 뿐"…"기반·여건 조성하겠다는 의미"

27일 6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 KBS 방송 토론회에서 더불어민주당 임문영, 조국혁신당 배수진 후보가 토론을 벌이고 있다.KBS 방송 갈무리

임 후보가 공약한 '반도체 팹 유치'의 실현 가능성에 대한 논쟁이 벌어졌다.

배 후보는 "반도체 팹은 유치하려고 해서 올 수 있는 산업이 아닌 것으로 안다"며 "초대형 전력과 용수, 송전망, 전문인력, 부지 확보가 필요한 사업인데 2년 임기 안에 어디에 짓겠다는 것인가"라고 비판했다.

또 "삼성·SK하이닉스 등 대기업과 구체적으로 논의한 적 있느냐"며 "공약이라고 할 수 없는 말 잔치"라고 직격했다.

안 후보도 "민주당에서 평택 반도체를 광주로 유치해야 한다는 이야기가 들린다"며 "아무리 생각해도 불가능할 것 같은데 실제 가능하냐"고 물었다.

이에 임 후보는 "AI 확산으로 반도체 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 수도권 중심 생산기반만으로는 부족하다"며 "전남·광주에 팹이 들어설 수 있도록 기반과 여건을 조성하겠다는 의미"라고 설명했다.

이어 "(평택 반도체 등) 기존 수도권 시설을 이전하자는 것이 아니라 수요 증가에 대비한 추가 생산기반을 전남·광주에 구축하자는 취지"라고 답했다.

내란 척결 공약에 "내란 몰이, 진보좌파 선전·선동"…전략공천 비판도

27일 6·3 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 후보자 초청 KBS 방송 토론회에서 국민의힘 안태욱(왼쪽), 조국혁신당 배수진 후보가 토론을 벌이고 있다.KBS 방송 갈무리

내란 척결에 대한 이념 논쟁도 빚어졌다.

안 후보는 '내란 척결'을 공약으로 내세운 배 후보를 향해 "윤석열 탄핵을 반대했다고 모두 내란 세력으로 몰지 말라"고 날을 세웠다.

이어 "결국 헌재에서 헌법 위반으로 탄핵 됐고 모두 끝났다. 그런데도 계속 내란 몰이하는 것은 전형적인 진보 좌파의 선전·선동"이라며 "국민감정을 자극해서 제1 야당을 잡겠다는 것 아니냐"고 쏘아붙였다.

이에 대해 배 후보는 "지금까지 '윤 어게인' 활동을 일삼는 사람들이 있다. '윤 어게인' 때문에 드리는 말씀"이라고 잘라 말했다.

임 후보의 전략공천에 대한 비판이 나왔다.

배 후보는 "지역에서는 민주당 후보가 누구인지조차 모른다는 이야기가 나온다. 민주당 독주 체제 속에서 유권자의 선택권이 크게 훼손된 전례 없는 사례라는 평가도 있다. 민주주의를 망친 공천이라는 평가에 대해 어떻게 생각하느냐"고 물었다.

이에 임 후보는 "공천은 당에서 결정한 사안이고 유권자의 선택은 아직 남아 있다"며 "다만, 공천 과정이 광주시민과 지역사회에 충분히 설명되고 소통됐다면 더 좋았겠다는 생각은 한다"고 답했다.

또 "과거 전략공천자 중 일부가 보수정당으로 가거나 탈당해 시민들이 배신감을 느낀 적도 적잖다"며 "저는 끝까지 진심을 다하겠다"고 말했다.
#광주 #광산을 #보궐 #선거 #토론

6.3 지방선거
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