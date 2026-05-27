충북인뉴스

이미지=충북시민사회단체연대회의 제공.충북 25개 시민사회단체가 청주시장·충북도지사 후보들을 대상으로 진행한 정책질의 결과를 공개하며 민생과 복지, 노동, 환경, 교육 등 주요 현안을 공약에 반영할 것을 촉구했다.충북시민사회단체연대회의는 27일 "6.3 지방선거를 앞두고 '지역 현안 해결과 시민 삶의 질 향상'을 위해 국가시민참여위원회 설립 정책, 노동정책, 문화정책, 교육정책, 생태환경정책, 여성정책, 여성장애인 정책, 이주노동자 정책, 지방자치 정책, 충북 지속가능발전 정책, 시민사회 활성화 정책의 11개 분야, 총 25가지 정책의제를 제안했다"며 "충북지사와 청주시장에게 답변받은 결과를 공개한다"고 밝혔다.청주시장 후보 가운데 더불어민주당 이장섭 후보는 11개 전체 의제에 대해 '부분채택' 입장을 밝혔다. 이 후보 측은 각 정책 의제의 필요성과 취지에는 공감하지만 관계기관 협의와 추가 검토가 필요하다는 취지로 답변한 것으로 전해졌다.반면 국민의힘 이범석 후보는 모든 정책의제에 대해 별도의 답변을 하지 않았다.충북연대회의는 "후보들의 정책 응답 여부는 시민과의 소통 의지와 정책 준비 수준을 보여주는 중요한 판단 기준"이라며 "무응답은 정책선거를 요구하는 시민들의 목소리에 침묵으로 일관하는 것이자 시민의 알 권리를 소홀히 하는 무책임한 태도"라고 비판했다.충북도지사 후보들의 답변도 엇갈렸다.국민의힘 김영환 후보는 교육 분야 의제를 채택했고 여성·충북 지속가능발전·시민사회 활성화·문화·환경 정책 등에 대해서는 부분채택 입장을 밝혔다. 그러나 국가시민참여위원회, 노동, 여성장애인, 이주노동자, 지방자치 분야 정책에 대해서는 답변하지 않았다.민주당 신용한 후보는 전체 정책의제 분야에 대해 부분채택 입장을 나타냈다. 신 후보 캠프는 "정책 의제의 기본 방향은 후보 입장과 대부분 일치한다"며 "도정 재정상황 등을 고려해 단계적으로 도입하도록 노력하겠다"고 답변했다.충북연대회의는 "정책질의 결과를 시민들에게 공개해 정책 중심 선거 문화를 만들고 후보자들의 추가 공약 채택 여부와 향후 이행 상황도 지속적으로 모니터링할 계획"이라고 밝혔다.