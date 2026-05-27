선관위

맹수석 대전교육감 후보가 선관위에 제출한 재산 내역. 이에 따르면, 맹 후보는 부부 공동명의 주택 1채, 본인 명의 상가 2곳, 배우자 명의 상가 4곳, 소형 아파트 3곳, 임야와 농지 등을 보유하고 있다.맹수석 대전시교육감 후보의 다수 부동산 보유와 22억 원대 부채 논란을 두고 시민사회와 경쟁 후보 측이 잇따라 해명을 요구하고 나섰다.대전시국회의는 27일 논평을 내고 "맹수석 후보는 대전시민 눈높이의 진솔한 성찰과 책임 있는 설명으로 답하라"고 촉구했다.대전시국회의는 "지난 20일 대전경실련이 발표한 맹수석 교육감 후보 재산 분석 내용을 바탕으로, 그 진상을 시민 앞에 세세하고 진솔하게 밝힐 것을 촉구한 바 있다"며 "그러나 이후 맹 후보의 답변은 실망을 넘어 대전시민을 가볍게 여기는 것은 아닌지 의구심마저 들게 했다"고 밝혔다.이 단체에 따르면 맹 후보는 교육감 후보 TV토론회에서 다수의 부동산 보유와 22억 원 규모의 대출 문제에 대해 "모두 적법한 거래", "노후 대비", "살 집을 마련하는 과정"이라는 취지로 해명했다.이에 대해 대전시국회의는 "시민들이 느끼는 문제의 핵심은 단순한 불법 여부가 아니다"라며 "교육감은 단지 법을 어기지 않은 사람을 뽑는 자리가 아니라, 우리 아이들에게 어떤 삶의 가치와 공공성을 보여줄 것인가를 묻는 자리"라고 지적했다.이어 "다수의 상가와 주택, 토지 보유와 거액 대출을 통한 자산 확대가 시민들에게 과연 교육자의 모습으로 받아들여질 수 있는지에 대한 질문은 여전히 남아 있다"고 비판했다.특히 "청년과 학부모 다수가 주거 불안과 빚의 부담 속에 살아가는 현실에서 '합법'과 '노후 대비'라는 말만으로 시민들의 박탈감과 우려를 해소하기는 어렵다"며 "법적 문제가 없다는 점만을 강조하는 태도는 교육감에게 요구되는 공공적 책임과 도덕적 감수성에 충분한 답이 되지 못한다"고 주장했다.그러면서 "만약 이에 대해 납득할 만한 답변을 하지 못한다면, 후보직 유지 여부까지 심각하게 고민해야 할 것"이라고 밝혔다.대전시국회의는 "교육은 경쟁과 축적의 논리가 아니라 공정과 책임, 돌봄의 가치를 세우는 일"이라며 "교육자의 삶 또한 학생과 시민 앞에 하나의 교육이라는 점을 분명히 밝힌다. 이제 필요한 것은 변명이 아니라 대전시민의 눈높이에 맞는 진솔한 성찰과 책임 있는 답변"이라고 강조했다.