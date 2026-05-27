박수현, 김태흠 후보 캠프 제공

왼쪽 박수현 더불어민주당 충남지사 후보. 오른쪽 김태흠국민의힘 충남지사 후보최근 논란이 되고 있는 충남 청양군 지천댐 건설 문제를 놓고 민주·국힘 충남지사 후보들의 입장이 찬반으로 갈렸다. 민주·박수현 후보는 지천댐에 반대했고, 국힘·김태흠 후보는 지천댐에 대해 찬성 입장을 밝혔다.앞서 지난 4월 24일 충남 환경운동연합(상임대표 황성렬)은 이들 두 후보에게 지천댐 찬반과 송전선로 충남 관통 문제 등에 대한 입장을 묻는 '정책 질의서'를 보냈다. 충남 환경운동연합은 최근 답변을 취합해 26일에 발표했다.지천댐 문제와 관련, 박수현 후보는 "대규모 댐 중심이 아니라 수요관리, 하천복원, 수원 다변화, 천변저류지, 등 통합물관리 대안을 검토해야 한다"며 "용수 수요와 지역 여건, 주민 의견 등을 종합적으로 고려해 판단해야 한다"고 반대 입장을 밝혔다.반면 김태흠 후보는 "앞으로 산업용수, 생활용수, 농업용수 수요가 동시에 증가할 가능성이 있고 반도체·디스플레이·석유화학·철강 등 충남 주력산업의 안정적 운영을 위해서도 물 확보는 핵심 인프라"라며 지천댐 건설에 대한 찬성 입장을 밝혔다.최근 충남에서 뜨거운 화두가 되고있는 호남-수도권 송전선로에 대해 두 후보 모두 백지화를 공약에 반영하고 이행하겠다고 한 목소리를 냈다.박수현 후보는 "충남에서 생산하지도, 소비하지도 않는 전력을 수도권으로 보내기 위해 충남이 경과지 피해를 떠안는 구조는 에너지 정의와 지역 균형발전 원칙에 맞지 않다"며 "주민 동의 없는 추진 절차는 즉각 중단하고, 호남권·충청권이 함께 참여하는 에너지 수급 대책 논의가 필요하다"고 강조했다.김태흠 후보도 "타 지역에서 생산한 전력을 수도권에 보내기 위해 단순한 전력 수송 통로로 삼는 것은 충남도민에게 일방적 희생만을 강요하는 에너지 불평등"이라며 "송전선로가 추가로 신설될 경우 환경이 훼손될 뿐만 아니라, 토지 이용 제약, 재산권 침해로 도민의 정주여건 악화가 불가피하며 장기적으로 심각한 사회적 갈등을 야기할 것"이라고 지적했다.'축산 적정 사육두수 설정'에 대해서도 박수현 후보는 찬성입장을 밝혔다. 반면 김태흠 후보는 '축산 농가의 피해를 최소화해야 한다'며 찬반 입장을 보류했다.