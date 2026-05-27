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지난 26일 밤 대구MBC에서 대구시선관위 주관으로 열린 TV토론회에서 김부겸 후보가 발언하고 있다.지난 26일 밤 10시 55분부터 150분간 진행된 대구시선거방송토론회 주관 대구시장 후보 TV토론회에서 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보, 이수찬 개혁신당 후보가 대구경북신공항 해법, 대기업 유치 등 지역 현안을 놓고 격돌했다.주도권 토론에서 먼저 마이크를 잡은 김부겸 후보는 추경호 후보가 공약한 '테슬라 제2공장' 유치를 놓고 현실성이 떨어진다고 공격했다.김 후보는 "테슬라 제2 아시아공장을 유치하겠다고 발표한 날 테슬라는 10년 동안 협상하던 인도 공장 건립을 백지화했다"며 "지금 있는 공장도 다 못 돌려서 새로 안 짓겠다는데 도대체 무슨 방식으로 유치하겠다는 거냐"고 지적했다.추 후보는 "테슬라가 상해 공장을 짓고 나서 여러 군데 동남아 시장 등을 물색하다가 현재 주춤한 상태"라면서도 "미래 자동차의 가능성을 본다. 테슬라와 접촉하겠다. 부지도 싼 값에 제공할 수 있고 세제 혜택 등을 통해 적극적으로 유치해 나갈 생각"이라고 답했다.그러자 김 후보는 "테슬라 유치에 4조5000억 원 정도 책정해 놓았는데 인도에서는 도저히 조건이 안 맞아서 수익성이 없어 협상을 포기한 걸로 보여진다"며 "이런 현실성 없는 공약에 4조5000억 원을 투자하겠다는데 납득이 안 된다"고 반박했다.김 후보는 또 "GRDP(지역내총생산) 150조 공약을 허공의 숫자라고 말했는데 추 후보는 200조를 공약했다"며 "전문가와 토론을 해보니까 GRDP 연 7% 성장하면 150조는 충분히 가능하다"고 주장했다. 그러면서 "200조를 달성하려면 10년간 매년 12%씩 성장해야 하는데 어떻게 달성하겠느냐"고 따졌다.이에 추 후보는 "지금 GRDP 총 규모가 75조이다. 내년부터 당장 평균 약 8% 가까운 성장을 해야 되는데 불가능한 숫자"라며 "제가 말씀드린 것은 반도체 펩 등을 통해서 35년도에 그렇게 된다"고 말했다. 그러면서 "제가 200조라고 한 것은 2035년에 반도체 공장이 들어섰을 때의 이야기를 추산한 것"이라고 덧붙였다.김 후보는 "추 후보가 경제관료 입장에서 남을 비판하는 게 쉽다. 그런데 실제로 일을 해내는 건 어렵다"며 "살림을 정말 제대로 살리는 것은 또 다른 문제다. 그건 정치적인 리더십이 있어야 가능하다"고 강조했다.