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26.05.27 16:09최종 업데이트 26.05.27 16:09
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대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 27일 오전 유성구청 앞에서 기자회견을 열고, 서구·유성구청장 후보들을 대상으로 진행한 송전선로 관련 정책질의 결과를 발표했다. 이에 따르면, 5명의 구청장 후보들 중 정용래·서철모 후보 2명만 답변서를 보냈다.대전송전탑백지화대책위원회

대전 송전선로 경과지역인 서구와 유성구의 구청장 후보 5명 가운데 정용래·서철모 후보 2명만 송전선로 관련 정책질의에 답변한 것으로 나타났다.

대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 27일 오전 유성구청 앞에서 기자회견을 열고, 서구·유성구청장 후보들을 대상으로 진행한 송전선로 관련 정책질의 결과를 발표했다.

대책위에 따르면, 지난 5월 20일부터 25일까지 송전선로 경과지역인 서구와 유성구청장 후보들을 대상으로 정책질의를 진행한 결과, 유성구청장 후보인 더불어민주당 정용래 후보와 서구청장 후보인 국민의힘 서철모 후보만 답변서를 제출했다.

반면 조원휘 국민의힘 유성구청장 후보와 유지곤 조국혁신당 서구청장 후보는 질의에 응답하지 않았고, 전문학 더불어민주당 서구청장 후보는 "선거운동으로 바쁘니 질의서 자체를 보내지 말라"며 수신을 거부했다고 대책위는 밝혔다.

대책위는 "주민의 건강권과 환경권, 재산권, 생존권이 걸린 중대한 사안에 대해 후보들이 침묵하거나 질문 자체를 거부한 것은 지방자치단체장 후보로서 자질을 의심하게 하는 태도"라고 비판했다.

"정용래 후보는 피해 최소화, 서철모 후보는 재검토·반대 입장"

대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 27일 오전 유성구청 앞에서 기자회견을 열고, 서구·유성구청장 후보들을 대상으로 진행한 송전선로 관련 정책질의 결과를 발표했다. 이에 따르면, 5명의 구청장 후보들 중 정용래·서철모 후보 2명만 답변서를 보냈다.대전송전탑백지화대책위원회

대책위는 이날 기자회견문을 통해 "대전 서구와 유성구 주민들의 평온한 일상을 파괴하고 주민 생존권을 위협하는 정부의 일방적인 송전선로 건설 강행을 규탄한다"며 "정부는 주민의 희생을 전제로 한 기만적인 국가기간전력망사업 계획을 즉각 중단하고, 진행 중인 송전선로 계획을 전면 재검토해야 한다"고 주장했다.

이어 "지역의 자치단체장은 주민들의 건강, 재산, 환경권을 보호해야 할 법적 책임과 의무가 있다"며 "송전탑 건설로 인해 지역 주민들에게 끼칠 영향을 철저히 파악하고, 이러한 사실을 적극적으로 주민들에게 알리며 반대 입장을 명확히 밝혀야 한다"고 강조했다.

답변서를 제출한 후보들의 입장은 다소 엇갈렸다. 대책위는 "정용래 더불어민주당 유성구청장 후보는 송전선로 계획이 정부가 필요에 의해 추진하는 사업으로 전면 백지화는 현실적으로 어렵다고 판단하고, 되도록 지역 주민들에게 피해가 가지 않도록 하는 소극적 방식으로 해결책을 찾아보겠다는 내용이 주를 이뤘다"고 밝혔다.

반면 "서철모 국민의힘 서구청장 후보는 송전선로 문제에 대해 전면 재검토와 반대 입장을 요구하며, 의회와 정당 등과 협력해 초당적으로 이 문제를 해결하겠다는 의지를 보였다"고 평가했다.

다만 대책위는 "송전선로 문제 해결 방안에 대해서는 정용래 후보가 주민 보상과 지원을, 서철모 후보가 지중화와 노선 변경을 이야기했다"며 "지역 주민들이 진정으로 원하는 전면 백지화와는 다소 거리감이 있어 보인다"고 지적했다.

"주민 질문 거부는 민주주의 책임 외면"

대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 27일 오전 유성구청 앞에서 기자회견을 열고, 서구·유성구청장 후보들을 대상으로 진행한 송전선로 관련 정책질의 결과를 발표했다. 이에 따르면, 5명의 구청장 후보들 중 정용래·서철모 후보 2명만 답변서를 보냈다.대전송전탑백지화대책위원회

이경호 대전송전탑백지화대책위 위원장도 이날 발언을 통해 후보들의 무응답 태도를 강하게 비판했다.

이 위원장은 "이번 지방선거를 통해 주민의 목소리가 얼마나 가볍게 취급되고 있는지, 그리고 대전의 정치가 얼마나 주민의 질문을 두려워하지 않는지를 확인했다"며 "대전시장 후보 가운데서는 개혁신당 강희린 후보만 답변을 보내왔고, 허태정 후보는 전화로 답변이 어렵다고 했으며, 이장우 후보는 끝내 아무런 답변도 하지 않았다"고 말했다.

이어 "구청장 후보들도 정용래 후보와 서철모 후보만 답변했고, 조원휘 후보와 유지곤 후보는 응답하지 않았다"며 "무엇보다 충격적인 것은 전문학 서구청장 후보가 '선거운동으로 바쁘니 질의서를 보내지 말라'며 주민의 질문 자체를 거부한 것"이라고 비판했다.

그는 "주민의 질문과 검증을 거부하는 것은 민주주의에 대한 최소한의 책임마저 외면한 태도"라며 "선거는 주민에게 표를 요청하는 과정이고, 그렇다면 후보자는 주민의 질문에 답할 의무가 있다"고 강조했다.

이 위원장은 또 "송전선로 문제는 단순한 민원이 아니라 주민의 건강권과 환경권, 재산권과 생존권이 걸린 문제이며, 한번 들어서면 수십 년 동안 지역의 삶을 바꾸는 중대한 사안"이라며 "후보 시절에도 주민 의견을 이렇게 가볍게 여기는데, 당선된 이후에는 무엇이 달라지겠느냐"고 반문했다.

"침묵은 일방적 송전선로 추진 동의로 받아들일 수밖에"

대책위는 지방선거 후보자들이 더 이상 중앙정부와 한전의 눈치를 보지 말고 주민 편에 서야 한다고 촉구했다.

이들은 "주민들과 사전 협의와 동의 없이 진행된 모든 경과대역 선정에 대해 명백한 절차상의 문제를 제기해야 한다"며 "지역 후보자들은 눈치 보지 말고 직접 나서 해당 지역 주민 의견수렴을 제대로 이행할 방안을 제안해야 한다"고 밝혔다.

이어 "답변하지 않는 것도 정치적 선택"이라며 "침묵은 결국 정부의 일방적인 송전선로 추진에 동의하는 것으로 받아들여질 수밖에 없다"고 경고했다.

대책위는 이날 정부와 지역 후보자들에게 ▲용인 반도체 국가산업단지와 수도권 초대형 전력 수요 확대 정책 전면 재검토 ▲입지선정위원회와 국가기간전력망 추진 절차 전면 개선 및 반대 입장 명확화 ▲지역 후보자의 용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 문제 해결을 위한 행정적·법률적 지원 등을 요구했다.

끝으로 대책위는 "지방선거 이후에도 송전탑 반대 유권자들과 지역 주민들과 함께 후보자들의 공약 이행 여부를 철저히 감시할 예정"이라며 "주민의 질문을 외면하는 정치, 주민의 삶보다 권력의 눈치를 먼저 보는 정치를 더 이상 묵과하지 않겠다"고 밝혔다.
#송전선로 #송전탑건설반대 #정용래 #서철모 #대전송전탑백지화대책위원회

6.3 지방선거
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