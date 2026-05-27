대전송전탑백지화대책위원회

대전송전탑백지화대책위원회와 대전주민송전탑백지화대책위는 27일 오전 유성구청 앞에서 기자회견을 열고, 서구·유성구청장 후보들을 대상으로 진행한 송전선로 관련 정책질의 결과를 발표했다. 이에 따르면, 5명의 구청장 후보들 중 정용래·서철모 후보 2명만 답변서를 보냈다.이경호 대전송전탑백지화대책위 위원장도 이날 발언을 통해 후보들의 무응답 태도를 강하게 비판했다.이 위원장은 "이번 지방선거를 통해 주민의 목소리가 얼마나 가볍게 취급되고 있는지, 그리고 대전의 정치가 얼마나 주민의 질문을 두려워하지 않는지를 확인했다"며 "대전시장 후보 가운데서는 개혁신당 강희린 후보만 답변을 보내왔고, 허태정 후보는 전화로 답변이 어렵다고 했으며, 이장우 후보는 끝내 아무런 답변도 하지 않았다"고 말했다.이어 "구청장 후보들도 정용래 후보와 서철모 후보만 답변했고, 조원휘 후보와 유지곤 후보는 응답하지 않았다"며 "무엇보다 충격적인 것은 전문학 서구청장 후보가 '선거운동으로 바쁘니 질의서를 보내지 말라'며 주민의 질문 자체를 거부한 것"이라고 비판했다.그는 "주민의 질문과 검증을 거부하는 것은 민주주의에 대한 최소한의 책임마저 외면한 태도"라며 "선거는 주민에게 표를 요청하는 과정이고, 그렇다면 후보자는 주민의 질문에 답할 의무가 있다"고 강조했다.이 위원장은 또 "송전선로 문제는 단순한 민원이 아니라 주민의 건강권과 환경권, 재산권과 생존권이 걸린 문제이며, 한번 들어서면 수십 년 동안 지역의 삶을 바꾸는 중대한 사안"이라며 "후보 시절에도 주민 의견을 이렇게 가볍게 여기는데, 당선된 이후에는 무엇이 달라지겠느냐"고 반문했다.대책위는 지방선거 후보자들이 더 이상 중앙정부와 한전의 눈치를 보지 말고 주민 편에 서야 한다고 촉구했다.이들은 "주민들과 사전 협의와 동의 없이 진행된 모든 경과대역 선정에 대해 명백한 절차상의 문제를 제기해야 한다"며 "지역 후보자들은 눈치 보지 말고 직접 나서 해당 지역 주민 의견수렴을 제대로 이행할 방안을 제안해야 한다"고 밝혔다.이어 "답변하지 않는 것도 정치적 선택"이라며 "침묵은 결국 정부의 일방적인 송전선로 추진에 동의하는 것으로 받아들여질 수밖에 없다"고 경고했다.대책위는 이날 정부와 지역 후보자들에게 ▲용인 반도체 국가산업단지와 수도권 초대형 전력 수요 확대 정책 전면 재검토 ▲입지선정위원회와 국가기간전력망 추진 절차 전면 개선 및 반대 입장 명확화 ▲지역 후보자의 용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 문제 해결을 위한 행정적·법률적 지원 등을 요구했다.끝으로 대책위는 "지방선거 이후에도 송전탑 반대 유권자들과 지역 주민들과 함께 후보자들의 공약 이행 여부를 철저히 감시할 예정"이라며 "주민의 질문을 외면하는 정치, 주민의 삶보다 권력의 눈치를 먼저 보는 정치를 더 이상 묵과하지 않겠다"고 밝혔다.