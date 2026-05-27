오마이뉴스 장재완

국민의힘 박희조 대전 동구청장 후보의 선거공보물 수정과 관련, 더불어민주당 황인호(사진 왼쪽) 대전 동구청장 후보는 "박희조 후보 측은 공보물 수정 과정을 전면 공개하라"고 촉구했다.황 후보는 공보물 수정작업 과정에서 행정복지센터와 공무원, 민간인이 관여했다는 의혹도 제기했다. 그는 "공보물 접수 마감 시한을 앞두고 불과 5~6시간 만에 11만 부에 달하는 공보물에 스티커 부착 작업을 해야 하는 상황이 발생하자 동구 16개 동 행정복지센터마다 누군가가 주도해 주민들을 무리하게 불러 작업을 했다는 증언도 잇따르고 있다"고 주장했다.이어 "행정복지센터 출입 및 수정작업 과정에 공무원과 민간인이 함께 관여했다는 의혹까지 제기되면서 선거의 공정성과 행정의 정치적 중립성에 대한 심각한 문제로 번지고 있다"고 말했다.황 후보는 "오류 발생 경위와 수정작업 참여자, 행정기관 개입 여부 등에 대해 명확한 설명조차 없는 상황은 유권자의 알권리를 침해하는 것"이라며 "민주당 후보 측은 이미 16개 동 행정복지센터 CCTV 보전 요청도 한 상태"라고 밝혔다.황 후보는 박 후보 측에 ▲ 공보물 오류 발생 경위 공개 ▲ 누가, 언제, 어디서, 어떤 지시로 수정작업을 진행했는지 공개 ▲ 공보물 문자 축소 수정 논란에 대한 공식 사과 ▲ 관계기관의 즉각적인 사실관계 조사 ▲ 수정 작업에 동원된 인력에 대한 수당 지급 상황 공개 등을 요구했다.그러면서 "박희조 후보는 더 이상 침묵 뒤에 숨지 말고 공보물 수정 과정을 유권자에게 책임 있게 답해야 한다"고 촉구했다.이에 대해 박희조 후보 측은 "공보물 제작 실무자의 단순 실수일 뿐, 전과를 숨기려는 의도는 전혀 없었다"고 해명했다.박 후보 측은 전화통화에서 "해당 전과는 이미 지난 선거에서도 모두 공개했고, 이번 후보자 등록 과정에서도 공개한 사안"이라며 "숨길 이유가 전혀 없다"고 밝혔다.또 "실무자의 실수로 제작된 공보물을 선관위에서도 문제를 찾아내지 못한 채 제작을 허가해 인쇄에 들어갔고, 뒤늦게 오류를 발견해 수정하게 된 것"이라고 설명했다.배우자 재산상황 오류에 대해서도 "국토부 실거래가 기준으로 기록해야 하는데, 실무자가 국토부 기록을 옮기는 과정에서 '0'을 하나 빠뜨리면서 생긴 실수"라고 밝혔다.박 후보 측은 공보물 수정작업 절차와 관련해서도 "선거공보물 오류는 선거법상 공보물 보관장소에서 수정할 수 있는 것으로 알고 있으며, 선관위의 지도를 받아 진행했다"는 입장이다.아울러 "공무원들이 스티커 부착을 도운 것이 아니라 오히려 수정 과정을 감시한 것"이라며 "공보물 마감을 앞두고 오류가 발견된 점은 민망하고 구민들께 죄송하지만, 선관위 지도와 검토를 받아 수정한 만큼 법적으로 문제 될 것은 없다"고 해명했다.