연합뉴스

김태규 방통위원장 직무대행이 2024년 8월 30일 정부과천청사 방송통신위원회에서 국회 과방위의 감사원 감사요구 의결과 관련해 입장문을 발표하고 있다. 국회 과학기술정보방송통신위원회는 지난 28일 방송통신위원회가 '2인 체제'로 공영방송 이사를 선임한 과정에 대해 감사원 감사를 요구하는 안을 야당 주도로 의결한 바 있다.김 후보는 이번 6.3 국회의원 보궐선거 출마자 중 대표적인 '찐윤(진짜 친윤석열)'으로 분류된다. 지난 2021년 2월 법복을 벗은 뒤 변호사로 활동하던 그는, 같은 해 5월 유력 대권 주자였던 윤석열 전 검찰총장을 지지하는 전문가 그룹 '공정과 상식 회복을 위한 국민연합(공정과상식)' 활동을 시작한다.김 후보는 윤석열이 대통령에 당선된 이후 국민권익위원회 부위원장(2022년 10월 임명)과 방송통신위원회 부위원장(2024년 7월)에 임명되며 정부 요직에 두 번 임명됐다. 그가 '친윤' 딱지를 달게 된 순간이다.이진숙 당시 방통위원장이 탄핵 심판 절차로 직무가 정지된 2024년 8월 2일부터 2025년 1월 23일까지는 방통위 부위원장이었던 그가 방통위원장 직무대행직을 맡았다. 김 후보는 제21대 대통령 선거를 앞둔 2025년 5월 일신상의 사유로 사표를 제출했고, 대선 이후 같은 해 7월 이재명 대통령은 사표를 수리했다.그는 변호사로 다시 활동하다가 지난해 9월 국민의힘에 입당한다. 그의 페이스북에 정치적인 메시지가 자주 올라오기 시작한 시점도 이즈음부터다. 김 후보는 지난해 8월 30일 페이스북에 문형배 전 헌법재판소장이 MBC <손석희의 질문들>에 출연한 장면을 캡처해 올리며 "전 국민이 준 민주적 정당성을 가진 대통령을 겨우 재판관 6인으로 탄핵할 수 있게 한 제도 자체를 제고할 때가 되었다"라고 적었다.같은 해 10월 18일엔 윤석열 면회 사실을 밝히기도 했다. 그는 당시 페이스북에 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열의 면회를 다녀왔다는 언론 보도를 페이스북에 공유하며 "잘하셨습니다. 일찍 그러고 싶으셨을 것이다. 이를 두고 또 많은 말들이 있겠지만 그래도 이것이 사람의 도리인 듯하다"라고 썼다. 그러면서 "저 역시 가끔 접견을 간다"라며 "혹시라도 (윤석열) 대통령님께 누가 될까 하여 함구했다"라고 적었다.지난해 12월 23일엔 페이스북에 "내란재판부 설치가 곧 내란이다"라는 글을 올렸고 극우·보수 성향 유튜브 채널인 '고성국TV', '이영풍TV', '목격자K', '장예찬의 멸콩TV' 등에 출연한 일을 수시로 홍보하기도 했다.