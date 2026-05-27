오마이뉴스 장재완

대전 서구청장 선거에 출마한 더불어민주당 전문학(왼쪽 두번째) 후보와 조국혁신당 유지곤(오른쪽 두번째) 후보가 여론조사 방식을 통한 후보 단일화에 합의했다. 결과는 28일 발표된다.두 후보는 단일화 이후 정책 방향과 관련해서는 '민생복지'와 '혁신정책'의 결합을 내세웠다.이들은 공동선언문에서 "전문학의 두터운 민생복지와 유지곤의 젊은 혁신정책이 만나 가장 완벽한 서구의 미래를 그리겠다"며 "이번 연대는 대전 서구의 위기를 기회로 바꿀 가장 강력한 엔진이 될 것"이라고 밝혔다.이어 "전통적 가치를 지키며 구민의 삶을 촘촘히 챙겨온 전문학의 두터운 민생복지와, 시대를 앞서가며 미래를 준비해온 유지곤의 젊은 혁신정책이 하나로 융합된다"며 "복지와 혁신의 화학적 결합을 통해 청년이 돌아오고 지역경제가 살아나는 가장 역동적이고 따뜻한 서구를 증명해 보이겠다"고 했다.또한 "정치의 목적은 권력이 아니라 시민의 삶"이라며 "지역화폐 확대와 골목상권 회복으로 소상공인의 숨통을 틔우고, 청년 일자리 지원과 어르신 돌봄 강화, 아이 키우기 좋은 서구를 만들기 위해 양당의 정책적 역량을 총동원하겠다"고 약속했다.그러면서 "갈등과 정쟁의 정치를 넘어 실질적인 민생 해결과 주민 참여를 통한 참된 지방자치를 서구에서부터 실현하겠다"고 덧붙였다.단일 후보는 27일 하루 동안 대전 서구민 1000명을 대상으로 통신사 안심번호를 이용한 ARS 여론조사 방식으로 결정되며, 28일 오전 대전시의회에서 발표될 예정이다.유지곤 후보는 질의응답에서 "지방선거의 흐름이 조국혁신당 후보로서 제가 끝까지 전문학 후보와 자유롭게 경쟁할 수 있는 환경으로 흘러가고 있는지 끊임없이 살펴야 했다"며 "현재 국민의힘 후보의 네거티브 문제가 상당히 심각하고, 토론회에서도 정책은 실종되고 네거티브 공방과 혐오 정치가 계속 발생하고 있었다"고 말했다.이어 "민주·진보 진영의 지지율과 서구청 사수에 대한 위험 신호가 감지됐다고 판단했다"며 "전문학 후보와 저는 개개인의 이익을 내려놓고, 과감한 후보 단일화를 선택하지 않아 국민의힘 후보가 서구청장에 재선되는 결과가 온다면 민주 시민들 앞에 큰 죄를 짓는 것이라는 공감대를 모았다"고 설명했다.전문학 후보도 "서구는 대전의 심장이고, 대전은 대한민국의 중심"이라며 "내란 세력 청산이 이번 선거의 아주 중요하고 마지막 과제"라고 말했다.그는 "대한민국의 민주주의는 반드시 회복돼야 하고 일관되게 민주주의 사회로 가야 한다"며 "유지곤 후보와 저는 대승적으로 합의하고 반드시 서구를 민주주의의 최후의 보루로 삼아 지켜내기로 약속한 것"이라고 밝혔다.이어 "내일 결과가 나오면 누가 후보가 되든 서로의 선대위원장이 돼서 내 일처럼 열심히 뛰어 서구를 반드시 지켜내겠다"고 강조했다.한편 국민의힘 서철모 대전 서구청장 후보 선거대책위원회는 즉각 논평을 내고 "정책도 신념도 없는 껍데기 단일화"라고 비판했다.서철모 후보 선대위는 "더불어민주당 전문학 후보와 조국혁신당 유지곤 후보의 단일화가 정책과 비전의 연대가 아닌, 오직 선거 승리라는 목적을 위해 이뤄진 선거공학적 결합이라는 점에서 깊은 우려를 금할 수 없다"며 "이번 단일화에는 '무엇을 하겠다'는 미래 비전은 없고, '누군가를 막겠다'는 정치 구호만 남았다"고 주장했다.선대위는 특히 두 후보가 단일화를 이미 지난 16일부터 협의해 왔다고 밝힌 점을 들어 "그렇다면 26일 진행된 후보 토론회 녹화에서 서로 질문과 공방을 주고받은 모습은 무엇이었느냐"며 "이미 정치적 결론을 정해놓고도 마치 끝까지 경쟁하는 것처럼 연출한 것은 주민을 상대로 한 '짜고 치는 고스톱'이라는 비판을 피하기 어렵다"고 비판했다.또한 "조국혁신당은 그동안 거대 양당 정치를 비판하며 새로운 정치를 이야기해 왔지만, 결국 선거 국면에서 민주당과의 정치연대를 선택한 지금의 모습은 스스로 내세웠던 가치와 정체성을 무너뜨린 것"이라며 "이번 단일화는 정책 연합도, 미래 연합도 아닌 정치적 야합일 뿐"이라고 주장했다.