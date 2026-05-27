더불어민주당

사진 왼쪽부터 김영빈 공주부여청양 국회의원 후보, 정청래 위원장, 김정섭 공주시장 후보.더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 27일 공주를 방문해 김영빈 공주부여청양 국회의원 후보와 김정섭 공주시장 후보 지원에 나섰다.정 총괄상임선대위원장의 공주 방문은 개소식과 선거운동 첫날 유세에 이어 세 번째다. 지원 유세에는 정청래 총괄선대위원장을 비롯하여, 이정문 충남도당위원장, 문진석 국회의원(천안갑), 이재관 국회의원(천안을) 등 충남 지역 핵심 국회의원들이 결집해 힘을 보탰다.정청래 총괄상임선대위원장은 "예산을 편성하는 것도 민주당 정부에서 하고 기획예산처에서 확정하면 국회로 보내고 그 예산을 통과시키는 것이 민주당이다"며 "민주당 공주시장 뽑아주고, 민주당 공주부여청양 지역 국회의원 만들어주면 팔이 안으로 굽지 않겠나. 이 지역에 예산을 빨리 배정하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다.이어 "공주가 발전하려면 대통령과 함께 가는 것이 좋다. 민주당 1번 후보들에게 투표하는 것이 공주 발전의 지름길이다"며 "대통령도, 도지사도, 국회의원도, 시장도 민주당을 뽑아주셔야 톱니바퀴가 돌아가듯 손발이 잘 맞아서 공주 발전의 지름길이 열린다"고 호소했다.김영빈 후보는"정청래 대표님이 짧은 선거 기간 동안 벌써 3번 방문했다. 민주당이 밀어주는 김영빈을 선택하면, 그 혜택은 공주로 돌아온다. 당 차원에서 예산과 사업을 팍팍 밀어주기로 약속했다"고 말했다.이어 "박수현 전 의원이 발의한 백제왕도특별법이 본회의를 통과하면서 공주를 멋진 관광도시로 만들 토대가 마련되었다"며 "특별법에 따라 예산 1조 4천억이 필요하고 공주에만 약 3천400억 원이 배정됐다. 이 막대한 예산을 우리 지역에 실질적으로 가져올 수 있도록 힘아 모아달라"고 강조했다.