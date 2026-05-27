오마이뉴스 장재완

"오직 당선만을 위한 표 구걸을 위해 특정 정당에 기대어 교육감에 당선되겠다는 후보는 사퇴해야 한다."

▲ 박근혜 옆에서 국민의힘 후보들과 사진 찍은 오석진 대전교육감 후보 오석진 대전시교육감 후보가 지난 25일 오후 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 방문한 박근혜 전 대통령과 함께 사진을 찍고 있다. 당시 박 전 대통령과 함께 사진 촬영을 한 사람은 국민의힘 대전시장 후보와 5개 구청장 후보들 뿐이다. ⓒ 장재완

오석진(붉은원 안) 대전시교육감 후보가 지난 25일 오후 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 방문한 박근혜 전 대통령과 함께 사진을 찍고 있다. 당시 박 전 대통령과 함께 사진 촬영을 한 사람은 국민의힘 대전시장 후보와 5개 구청장 후보들 뿐이다.오석진 대전시교육감 후보 선거대책위원회가 지난 26일 낸 논평의 한 대목이다. 특정 정당 후보에게 지지를 받은 교육감 후보는 교육감으로서의 자질이 없고, 학부모와 학생, 대전 시민 앞에 석고대죄하고 사퇴해야 한다는 주장이 담겼다.문제는 이 말이 향한 곳이 성광진 후보였다는 데서 그치지 않는다. 정작 이 논평을 낸 오석진 후보 본인의 행보가 불과 하루 전 어떤 모습이었는지를 돌아보면, 이 주장은 곧바로 자신에게 되돌아오는 부메랑이 된다.논란의 발단은 국민의힘 서철모 대전 서구청장 후보 선거대책위원회의 고발이었다. 서철모 후보 측은 더불어민주당 전문학 서구청장 후보가 지난달 18일 성광진 대전시교육감 후보 선거사무소를 방문해 '나는 교육감 후보 성광진을 지지합니다'라고 적힌 피켓을 들고 사진을 촬영했으며, 해당 사진이 카카오톡 단체방 등을 통해 유권자들에게 전파됐다고 주장했다.서철모 후보 측은 이를 두고 '지방교육자치에 관한 법률' 위반이라며 경찰에 고발했다. 현행 지방교육자치법은 정당의 대표자·간부 및 유급사무직원이 특정 교육감 후보자를 지지하거나 반대하는 등 선거에 영향을 미치는 행위를 할 수 없도록 규정하고 있다. 교육감 선거의 정치적 중립성을 지키기 위한 조항이다.이에 대해 오석진 후보 선대위가 즉각 반응했다. 서철모 후보 측의 주장을 근거로 성광진 후보가 정당 공천 후보자에게 공식 지지를 받은 과정이 확인됐다며 "특정 이념 편향 우려가 선거법 위반으로 실제 증명됐다"고 주장했다.오 후보는 "아이들의 교육 수장이 되겠다는 분이 선거에 출마한 특정 정당 후보자와 자신의 캠프에서 자신을 지지하는 내용의 피켓을 들게 한 후 버젓이 사진까지 찍어 대대적으로 홍보한 교육자 양심은 어디로 팽개쳤는지 통탄스럽다"고도 했다.여기까지라면 정치적 공방의 한 장면으로 볼 수 있다. 그러나 문제는 오 후보가 전날인 25일 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 찾았다는 점이다. 이날 이장우 후보 캠프에는 박근혜 전 대통령이 방문했다. 현장에는 이장우 대전시장 후보와 국민의힘 5개 구청장 후보 등이 함께했고, 이들이 기념사진을 찍는 순간 오석진 후보도 그 옆에 서 있었다.영상 장면을 보면 오 후보가 국민의힘 당직자들의 안내를 받아 공식적으로 사진 대열에 선 것인지, 아니면 현장에서 스스로 자리를 잡은 것인지는 알 수 없다. 다만 분명한 것은 오 후보가 박 전 대통령과 이장우 후보, 국민의힘 구청장 후보들이 함께한 정치적 장면 속에 자신의 모습을 남기려 했다는 점이다. 이후 박 전 대통령이 이동하는 길목에서도 오 후보는 주변에 머물며 다른 지지자들과 크게 다르지 않은 모습으로 행동했다.그렇다면 묻지 않을 수 없다. 성광진 후보가 민주당 소속 전문학 후보와 사진을 찍은 것은 "특정 정당에 기대어 교육감에 당선되려는 행위"이고, 오석진 후보가 국민의힘 이장우 후보 캠프를 찾아 박근혜 전 대통령과 국민의힘 후보들의 사진 대열 주변에 선 것은 단순한 우연인가.